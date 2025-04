Natka pietruszki na odchudzanie najczęściej występuje jako dodatek do koktajli odchudzających lub zielenina dodająca apetycznego wyglądu potrawom. Być może jednak warto, aby zaczęła ona odgrywać główną rolę i przestała być jedynie statystą w kuchni.

Jak dotąd jedno badanie z 2018 roku wykazało, że zastosowanie pietruszki może w istotny statystycznie sposób wspomóc odchudzanie. Niestety jedno badanie to zbyt mało, aby z pełnym przekonaniem stwierdzić, że natka pietruszki na odchudzanie działa skutecznie. Faktem natomiast jest, że np. w krajach arabskich od dawna stosowano natkę pietruszki m.in. na odchudzanie, choć jej skuteczności nigdy wcześniej nie zbadano.

Trzeba zatem przyjąć, że skuteczność natki pietruszki w odchudzaniu jak dotąd jest bardziej anegdotyczna niż potwierdzona naukowo. Można ją zastosować, lecz nie należy się spodziewać spektakularnych efektów, zwłaszcza jeśli temu wysiłkowi nie będzie towarzyszyć odpowiednia dieta odchudzająca. Zresztą we wspomnianym badaniu badane osoby stosowały jednocześnie dietę i natkę. Tak więc bez diety i tak się nie obejdzie.

Jako suplement wspomagający odchudzanie można stosować świeżą natkę pietruszki jako dodatek do potraw i koktajli. Ale w medycynie naturalnej spotyka się też sok z natki oraz napar.

Uwaga! Trzeba zaznaczyć, że regularne stosowanie natki pietruszki w znaczących ilościach u niektórych osób może wywołać bóle głowy. Dużych ilości natki pietruszki nie powinny też spożywać ciężarne, gdyż może ona wywołać skurcze i przyczynić się do przedwczesnego porodu.

Herbatę z natki pietruszki na odchudzanie można przygotować ze świeżych lub suszonych listków natki. Na porcję 250 ml gotującej się wody użyć trzeba:

lub

Zieleninę zalewa się wrzątkiem, przykrywa i odstawia na 5-8 minut. Napar z natki pietruszki na odchudzanie można pić rano na czczo. Wypity wieczorem może spowodować konieczność oddania moczu w nocy. I pamiętaj, aby nie dosładzać naparu, jeśli ma on pomóc w odchudzaniu. Jeśli chcesz, możesz herbatce dodać ekstra nutkę smakową, wciskając do naparu trochę soku z cytryny lub limonki.

Tak naprawdę na odchudzanie najczęściej polecany jest sok z dodatkiem natki pietruszki, a nie z samej natki. Ale w naszym przepisie natki jest naprawdę dużo. Do wykonania soku z natki pietruszki na odchudzanie potrzebne są:

Wszystkie składniki najlepiej przepuścić przez wyciskarkę wolnoobrotową. Jeśli jej nie masz, umyte jabłko i ogórka pokrój na mniejsze kawałki i wyciśnij sok z cytryny za pomocą ręcznej wyciskarki. Zblenduj najpierw ogórka z jabłkiem i sokiem z cytryny, a następnie dodaj umyty pęczek natki i bardzo dokładnie całość zblenduj. Wypij od razu. Ostatecznie możesz sok przechować do następnego dnia w lodówce w szczelnie zamkniętym słoiku.