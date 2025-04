W ciągu pierwszych siedmiu dni na protalu zrzuciłam aż 5 kilogramów. To nigdy wcześniej mi się nie zdarzało. Zachęcona sukcesem chciałam przedłużyć ten etap o kolejne 5 dni. Ale entuzjazm szybko minął, bo zaczęły się kłopoty trawienne. ~ lGa 59

Przedłużanie pierwszej fazy protalu nie jest dobrym pomysłem. Menu złożone wyłącznie z produktów białkowych spowalnia perystaltykę (ruchy) jelit. To zaś prowadzi do zaparć (o tym, jak sobie z nimi radzić, przeczytasz na stronach 42–44). Warto więc pamiętać, by po pierwszych 5 dniach kuracji przejść do drugiego etapu – naprzemiennego, i włączyć do diety warzywa. To zapobiegnie zaparciom i wzbogaci menu w witaminy i składniki mineralne.

Ta dieta mi się podoba. Nie dość, że jem mięso, które bardzo lubię, mogę też pić kawę i colę bez ograniczeń, czego zabraniają inne diety. ~ Otylia

Rzeczywiście, będąc na diecie można pić napoje typu cola light, kawę i herbatę. Ale uwaga, wskazany jest umiar. Kawa i herbata mają działanie odwadniające, a cola może pogłębiać zakwaszenie organizmu. To zaś może sprawić, że gorzej radzimy sobie z usuwaniem szkodliwych produktów przemiany białka. Pij więc 1,5 lita wody mineralnej, herbatki ziołowe lub słabą herbatę, a oprócz tego nie więcej niż filiżankę kawy i szklankę coli dziennie.

Postanowiłam stosować dietę białkową. Zapisałam się też na aqua aerobik. Zajęcia mam trzy razy w tygodniu. Początkowo było super, ale po dwóch dniach poczułam się zmęczona. Z trudem wykonywałam nawet najprostsze ćwiczenia. ~ Ewelina

Nic dziwnego. W pierwszej fazie kuracji intensywny wysiłek fizyczny nie jest wskazany. Gdy trenujesz, potrzebujesz sporo energii, a ponieważ w twoim menu brakuje węglowodanów, organizm wykorzystuje białka. Ich spalanie nie dostarcza wystarczająco dużo energii do pracy mięśni, stąd zmęczenie. Zgodnie z zasadami diety od intensywnych ćwiczeń lepsza jest umiarkowana aktywność fizyczna, np. wchodzenie po schodach zamiast używania windy, pozycja stojąca w autobusie czy marsze. To ważne zwłaszcza w III fazie, by utrwalić efekty diety.

Przestrzegałam zasad diety. Jadłam chude mięso, ryby, dozwolone jogurty owocowe, serki light oraz mleko w proszku. Niestety, nie schudłam, do dziś się głowię dlaczego. ~ Ola.

Warunkiem powodzenia diety jest jedzenie w pierwszej i drugiej fazie produktów białkowych i unikanie wę- glowodanów. Tymczasem mleko w proszku, jogurty owocowe czy serki typu light zawierają dużo cukrów. By uniknąć tej dietetycznej pułapki, warto uważnie czytać wszystkie informacje zawarte na opakowaniach.