1. Ćwiczysz zbyt często i zbyt intensywnie

Za każdym razem, gdy zaczynasz walkę z nadwagą zakładasz, że będziesz ćwiczyć minimum 4 razy w tygodniu? Sama wiesz, jak to się kończy... Zamiast takich szczytnych celów, trenuj np. we wtorki i czwartki. I pamiętaj, że nie warto się przetrenowywać! Wraz ze zmęczeniem pojawia się niechęć do ćwiczeń, a tym samym twoje plany po krótkim czasie legną w gruzach.

2. Nie przykładasz się do rozgrzewki i nie rozciągasz się po treningu

Wydaje ci się to zbędne? Nic bardziej mylnego! Bez rozgrzewki możesz narazić się na poważne kontuzje, a bez stretchingu na koniec ćwiczeń pozostaje ci tylko czekać na potworne zakwasy! Dodatkowo pamiętaj, że rozciąganie mięśni to ważny element kształtowania sylwetki. Chyba nie chcesz mieć nóg jak kowboj?

3. Nie dbasz o prawidłową postawę w trakcie ćwiczeń siłowych



Wydaje ci, że nie ma to znaczenia? Błąd! Np. w trakcie przysiadów musisz pamiętać, by kolana nie przekraczały linii palców, a w trakcie martwego ciągu twoje plecy powinny być wyprostowane. W przeciwnym razie nabawisz się tylko bolesnych skurczy mięśni!

4. Skupiasz się tylko na jednej partii ciała

Zależy ci na płaskim brzuchu lub smukłej pupie? Pamiętaj, że nie da się wytrenować lub odchudzić tylko jednej partii ciała. Nasz organizm stanowi jedność i powinnaś podchodzić do niego całościowo! Tylko systematyczny trening ogólnorozwojowy sprawi, że osiągniesz niesamowite rezultaty!

5. Niedbale wykonujesz ćwiczenia

Masz do zrobienia 5 serii po 20 powtórzeń ćwiczenia, a spieszysz się na spotkanie ze znajomymi? Zamiast robić je niechlujnie, lepiej w ogóle sobie odpuść. Takim zachowaniem wyrządzisz sobie więcej krzywdy niż pożytku.

6. Ćwiczysz na czczo lub od razu po jedzeniu + nie jesz po treningu

Podczas treningu na czczo czerpiesz energię z masy mięśniowej, co w rezultacie sprawia, że jest jej coraz mniej. A im mniej mięśni, tym wolniejszy metabolizm i proces odchudzania! Dodatkowo pamiętaj, że korzystniej będzie zjeść tuż po niż przed treningiem. Posiłek przed ćwiczeniami spowoduje kolkę i ociężałość, a po uzupełni braki pojawiające się w czasie wzmożonej aktywności.

7. W trakcie ćwiczeń za bardzo obciążasz stawy i kręgosłup

Ten błąd jest ściśle połączony punktem nr 3. Jeśli nie dbasz o prawidłową technikę ćwiczeń, narażasz w ten sposób swoje stawy i kręgosłup na ogromne obciążenie. Przykład: w trakcie brzuszków odrywasz od podłogi odcinek lędźwiowy i ciągniesz swój tułów rękoma zawieszonymi na szyi. Nie czujesz, jak boli cię kręgosłup? Nigdy tego tak nie rób - dla własnego bezpieczeństwa.

