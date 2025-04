Jeśli od jakiegoś czasu bezskutecznie próbujesz schudnąć, to z pewnością śledzisz nowinki na rynku suplementów wspomagających odchudzanie. Słyszałaś już o Black Latte? To produkt, który cieszy się dużą popularnością. Producent obiecuje, że bez zmiany diety i bez zwiększenia aktywności fizycznej możesz schudnąć nawet 15-20 kg w 28 dni. Sprawdzam, jak jest naprawdę!

Reklama

Spis treści:

Na co dzień jestem dietetykiem, dlatego na bieżąco analizuję składy suplementów i doradzam moim pacjentom, co warto zastosować. Specjalnie dla was weryfikuję obietnice producenta Black Latte. Wszystkie cytaty przedstawione w tekście pochodzą ze strony dystrybutora.

Od kilku miesięcy Black Latte zajmuje czołowe pozycje w rankingu najskuteczniejszych środków odchudzania. Wiodący krajowi i zagraniczni dietetycy potwierdzają wysoką jakość produktu i zauważają jego absolutną nieszkodliwość.

Taki ranking nie istnieje. Potwierdzenie skuteczności tego typu preparatów wymagałoby przeprowadzenia długich badań klinicznych. Producenci suplementów nie mają jednak takiego obowiązku, dlatego większość z nich składa obietnice bez pokrycia. Na stronie cytowane są opinie zagranicznych dietetyków, których tożsamość trudno jest potwierdzić. Jedyne, co podpowiada wyszukiwarka to powiązanie tych nazwisk…ze stroną sprzedającą czarną latte.

Czytając informacje zawarte na stronie ma się nieodparte wrażenie, że to surowe tłumaczenie z automatycznego translatora.

W trakcie kursu nie ma potrzeby dokonywania przeglądu diety lub zwiększania poziomu aktywności fizycznej. Spożycie i zużycie kalorii jest naturalnie regulowane.

Kursem nazywana jest miesięczna kuracja preparatem. Codziennie wypijasz napój z 12-14 g proszku rozpuszczonego w gorącej wodzie. Wierzysz w cuda? Mam nadzieję, że nie! Bo obietnica, że bez zmiany diety i treningu schudniesz to po prostu bajka. Nic nie dzieje się bez wysiłku!

Black Latte to wyjątkowy napój, dzięki któremu tysiące ludzi mogło rozpocząć nowe, zdrowe życie. W celu zachowania osiągniętego efektu, zaleca się coroczne przeprowadzanie kursu profilaktycznego.

Niesamowite prawda? Jedna szklanka dziennie, a przed tobą otwierają się wrota do wymarzonego świata. Szczerze? Nie mogę uwierzyć w to, co czytam. Pamiętaj, jednak, że minimum raz do roku musisz kupić Black Latte, by utrzymać stan wiecznego szczęścia. Wybacz, nie mogłam się powstrzymać od ironii.

Co kryje w sobie ten magiczny napój?

Skład: demineralizowana serwatka, maltodekstryna, olej kokosowy, kawa rozpuszczalna, ekstrakt z mleka kokosowego, l-karnityna, chrom, węgiel aktywny, aromat czekoladowy

Tłumacząc z języka chemicznego na ludzki czarna latte to po prostu napój białkowy, którego głównym składnikiem jest białko serwatki z dodatkiem środka słodzącego o wysokim indeksie glikemicznym (maltodekstryna) i oleju kokosowego. Składnikami wspierającymi odchudzanie są:

l-karnityna,

chrom,

węgiel aktywowany,

niewielka ilość kofeiny.

L-karnityna

Związek ten uczestniczy w spalaniu tkanki tłuszczowej, ale jeśli jesz mięso i produkty odzwierzęce dostarczasz ją z pokarmem. Organizm sam potrafi ją produkować z innych białek.

Chrom

Bierze udział w metabolizmie węglowodanów, dlatego poleca się go, jako sposób na apetyt na słodycze. Weź jednak pod uwagę, że w Polsce niedobór chromu występuje rzadko, a jego nadmiar może być toksyczny.

Węgiel aktywowany

Ma w przewodzie pokarmowym zdolności absorbujące, dlatego potrafi wchłonąć tłuszcz z pokarmów, które zjadłaś. Przez to zmniejsza się kaloryczność posiłków. Niestety węgiel wchłania nie tylko tłuszcz, ale także leki i inne suplementy (np. hormony z antykoncepcji). Prowadzi także do przewlekłych zaparć. Węgiel powinien pozostać wyłącznie lekiem na biegunkę.

Kofeina

Czasowo przyspiesza przemianę materii, ale sama w sobie nie powoduje spalania tkanki tłuszczowej.

Podsumowując Black Latte to przeciętny suplement wspomagający odchudzanie, jakich na rynku jest wiele. Nie wyróżnia go nic szczególnego.

Przeciwwskazania

Producent ma odwagę, by stwierdzić.

Jedną z głównych zalet Black Latte jest całkowita nieszkodliwość z powodu braku przeciwwskazań i skutków ubocznych. Nawet, jeśli masz przewlekłe choroby narządów wewnętrznych i musisz wziąć silne leki, możesz zacząć tracić na wadze już dziś! Prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych jest całkowicie wykluczone, o ile przestrzegane są wszystkie instrukcje użytkowania.

To bardzo niebezpieczne stwierdzenia, bo węgiel aktywny może zmniejszać wchłanianie leków. Kofeina nie jest wskazana dla nadciśnieniowców, a spora dawka białka będzie szkodliwa dla osób z przewlekłymi chorobami nerek i wątroby.

fot. Adobe Stock

Analizując skład mogę śmiało stwierdzić, że prawdopodobieństwo, że schudniesz stosując ten produkt bez zmiany stylu życia jest bliskie zeru. Producent zapewnia działanie niemożliwe.

Napój spalający tłuszcz. Wytwarza dopaminę. Absorbuje tłuszcz przekształcając go w energię.

Żaden napój sam w sobie nie spala tłuszczu, a dopaminę może wytwarzać tylko układ nerwowy. Tłuszcz w energię przekształcany jest w komórkach organizmu – napój białkowy z kawą tego nie potrafi.

Producent powołuje się na tajemnicze badania kliniczne. Na stronie zobaczysz miniaturki zaświadczeń o badaniach bez linków do publikacji naukowych, które prawdopodobnie nie istnieją. Takie dane mogą być po prostu „wyssane z palca”.

Na stronie producenta przeczytasz same pozytywne opinie użytkowników.

Zupełnie zmieniłam swoją garderobę, ale co najważniejsze – mam chłopaka!

Niestety, gdy poszukałam informacji na forach internetowych okazało się, że większość osób uważa, że Black Latte to wyrzucone pieniądze. Brak efektu nie dziwi. Jak jest cena preparatu? Regularna to 338 zł, promocyjna 169 zł.

Niepokojące jest także twierdzenie, dotyczące dystrybucji. Producent nie chce, by jego produkt był dostępny w aptece. Dlaczego?

Zwiększa się ryzyko rozprzestrzeniania fałszywych produktów, które zagrażają zdrowiu ludzi.

W rzeczywistości jest zupełnie inaczej - obrót oficjalny, w kanałach aptecznych zwiększa bezpieczeństwo produktu.

Nie udało mi się także znaleźć namiarów telefonicznych i adresowych na producenta, a w polityce prywatności nie podano, kim jest administrator danych. Dziwne? Nie daj się nabrać!

Reklama

Dowiedz się więcej o suplementach wspomagających odchudzanie:

Przyjmujesz spalacze tłuszczu? Poznaj ważne zasady ich stosowania!

Jak wybrać skuteczne tabletki na odchudzanie? Tylko fakty!

Nowa moda - plastry odchudzające! Sprawdzamy, czy działają?