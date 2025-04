To, ile kcal ma bigos, zależy przede wszystkim od dodatków, jakie zostaną użyte i ich ilości, czyli de facto od przepisu na bigos. Najbardziej kaloryczność bigosu podnosi duży dodatek tłustych mięs – kiełbasy czy też boczku. Nie zmieniają jej natomiast przyprawy. Nawet dodatek wina przy długo gotowanym bigosie nie ma takiego znaczenia jak właśnie tłuszcz.

Zacznijmy od ogólnej kaloryczności bigosu tradycyjnego, domowego, takiego z różnymi rodzajami mięsa i dodatkami w postaci cebuli, suszonych śliwek, ze świeżej i kiszonej kapusty, z dodatkiem czerwonego wina. Taki bigos dostarcza w 100 g 180-200 kcal.

Żeby obliczyć kaloryczność bigosu, trzeba znać gramaturę wszystkich użytych do jego wykonania produktów oraz ich kaloryczność. Ponieważ przepisów na bigos jest mnóstwo, a w każdym z nich mogą być nieco inne proporcje składników, kaloryczność bigosu może być różna. Przyjmuje się, że wynosi ona od 150 do 200 kcal, ale w przypadku niektórych receptur, danie może być jeszcze bardziej kaloryczne.

Najbardziej kaloryczne w bigosie są:

mięso — np. 211 kcal w 100 g łopatki wieprzowej,

kiełbasa — np. 300 kcal w 100 g kiełbasy wieprzowo-wołowej wędzonej,

boczek — ok. 517 kcal w 100 g ,

, smalec — 897 kcal w 100 g ,

, suszone śliwki — ok. 240 kcal w 100 g,

grzyby suszone — ok. 306 kcal w 100 g

czerwone wino — ok. 85 kcal w 100 g.

Jeśli chodzi o ten ostatni składnik, to po 15 minutach wyparowuje ok. 60% wina, po 30 minutach nawet 70%, a po 2,5 godzinie – 95%. Dlatego ostatecznie kalorii z wina w potrawie zostanie mniej, niż wynosi kaloryczność ilości wina, jaką dodaje się do potrawy w czasie jej szykowania. Na przykład, jeśli użyjesz 200 ml czerwonego wina o kaloryczności ok. 160 kcal, to po 2,5 godzinie gotowania bigosu z winem, kalorii z wina zostanie w całej potrawie jedynie ok. 8 kcal. Nie ma się więc czego bać.

Także relatywnie kalorie, z dość w sumie kalorycznych suszonych śliwek nie będą miały wielkiego znaczenia, jeśli ich ilość nie będzie w potrawie jakoś specjalnie duża. Zwykle na cały tradycyjny bigos ze śliwkami (ok. 5 kg bigosu) używa się 50 g śliwek suszonych, które całej potrawie dodadzą w takiej ilości ok. 120 kcal. Także w porcji ich dodatek nie będzie zbyt duży i wyniesie ok. 6 kcal na 250 g potrawy. Z drugiej jednak strony: ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Śliwki, mięso, boczek, smalec, kiełbasa i zamiast 100 czy 140 kcal, w porcji będzie ich 200 lub więcej.

Najmniej kaloryczne w bigosie są:

przyprawy — nie wlicza się ich do kaloryczności,

kapusta — ok. 23-39 kcal w 100 g,

cebula — ok. 40 kcal w 100 g,

zioła — nie wlicza się ich do kaloryczności.

Bigos bez mięsa kcal

Bigos wegetariański dostarcza ok. 80-90 kcal w 100 g. To znacząco mniej niż tradycyjny bigos z dodatkiem mięsa. Wynika to z faktu, że jest w nim mniej białka i tłuszczu. Zwłaszcza ilość tłuszczu wpływa na kaloryczność potrawy. Każdy gram oleju (czy masła, smalcu i tłuszczu z mięsa – w przypadku tradycyjnego bigosu) zwiększa kaloryczność dania o 9 kcal. Każdy gram białka to dodatkowe 4 kcal. To dlatego bigos bez mięsa ma mniej kalorii.

Bigos z kiełbasą kcal

Przeciętny bigos z kiełbasą (bez innych mięs, np. boczku, schabu czy łopatki) dostarcza zwykle ok. 140-150 kcal. W zależności od ilości użytej kiełbasy może też być nieco mniej i znacznie bardziej kaloryczny – nawet ponad 200 kcal w 100 g. Im więcej w bigosie kiełbasy, tym dostarcza on więcej energii.

fot. Kaloryczność bigosu/ Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

Bigos bigosowi nierówny. Są bigosy z młodej kapusty, z kiszonej, z cukinii, z mięsem i bez mięsa. Każdy rodzaj bigosu, a nawet każdy bigos może dostarczać nieco inną liczbę kalorii.

Bigos z młodej kapusty kcal

Bezmięsny bigos z młodej kapusty dostarczy więc ok. 80-90 kcal w 100 g.

Młoda kapusta surowa czy gotowana dostarcza ok. 23-25 kcal w 100 g. To tyle samo co zwykła biała kapusta. Dlatego dla kaloryczności bigosu nie ma znaczenia, czy do jego przygotowania użyjesz kapusty młodej, czy zwykłej.

Bigos z młodej kapusty z mięsem kcal

Ze względu na większą zawartość tłuszczu i białka, bigos z młodej kapusty z mięsem może dostarczyć od 150 do 200 kcal. Taki z małą ilością tych dodatków może mieć niższą kaloryczność – ok. 120-130 kcal w 100 g.

Bigos z kiszonej kapusty kcal

Kiszona kapusta dostarcza ok. 39 kcal w 100 g. To nieco więcej niż ma surowa czy gotowana kapusta – o 14-15 kcal więcej w 100 g. Dlatego bigos z kiszonej kapusty może być nieco bardziej kaloryczny niż ten szykowany z kapusty młodej czy zwykłej, surowej.

Czy jednak ta różnica jest istotna? Na standardowej porcji bigosu (ok. 250 g), wynosić ona będzie ok. 20 kcal. Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy taka różnica będzie miała w jego diecie znaczenie.

Bigos z cukinii kcal

Bigos z cukinii może być mniej kaloryczny niż tradycyjny, z kapusty. Wynika to z faktu, że cukinia ma niższą niż kapusta kaloryczność, która wynosi ok. 17 kcal w 100 g. To o ok. 6 kcal mniej na 100 g w przypadku młodej czy surowej kapusty i ok. 12 kcal na 100 g w przypadku kapusty kwaszonej.

Dlatego gdyby w przepisie 1:1 zastąpić kapustę cukinią, to prawdopodobnie w porcji ok. 250 g tych kalorii byłoby o ok. 20-30 mniej.

