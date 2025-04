Jak zrobić biszkopt keto? To naprawdę bajecznie proste ciasto, które można podać na wiele sposobów – od ciasta udekorowanego bitą śmietaną i malinami po keto tort biszkoptowy. Ciasto na keto biszkopt szykuje się bardzo szybko i niemal zawsze się udaje, a przy tym nie rozczarowuje smakiem. W dodatku można go przygotować w różnych wersjach smakowych. Zobacz sama, jak z łatwością można wpasować to ciasto w dietę ketogeniczną.

W całym przepisie jest ok. 54 g węglowodanów netto. Dzieląc keto biszkopt na 12 kawałków, w każdym będzie 4,8 g węglowodanów.

Składniki:

6 jaj,

100 g kakao,

140 g mąki kokosowej,

60 g mąki migdałowej,

4 łyżki erytrytolu w pudrze,

płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

szczypta chili.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Białka ubij na gęstą pianę, a następnie wmieszaj w nie erytrytol, a potem żółtka. W innej misce wymieszaj dokładnie oba rodzaje mąki z proszkiem do pieczenia, chili, solą i kakao. Powoli dodawaj suchą mieszankę do masy jajecznej, przesiewając ją przez sito. Gdy powstanie jednorodne ciasto, wlej je do okrągłej i natłuszczonej formy o średnicy ok. 25 cm. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 25 minut (do suchego patyczka). Po wystudzeniu a przed podaniem oprósz np. erytrytolem w pudrze lub udekoruj kremem z mascarpone i migdałami.

Z tego przepisu możesz przygotować jedno ciasto biszkoptowe lub 2 blaty do keto tortu. W drugim przypadku przecinasz upieczone ciasto na 2 blaty. Cały przepis dostarcza ok. 21 g węglowodanów netto, co oznacza, że w jednym kawałku będzie tylko 1,75 g węglowodanów netto. Nawet dokładka nie zrujnuje twoje diety ketogenicznej.

Składniki:

50-60 g mąki kokosowej,

6 jaj,

60 g płynnego oleju kokosowego,

2 łyżki erytrytolu w pudrze,

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego,

skórka otarta z 1 cytryny,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Wbij jaja do miski i ubijaj je mikserem, aż staną się puszyste. W innej misce wymieszaj przesianą przez sito mąkę kokosową, proszek do pieczenia i erytrytol w pudrze. Dodaj suche składniki do jaj i dokładnie wymieszaj. Dodaj do ciasta skórkę z cytryny, aromat waniliowy i olej kokosowy. Bardzo dokładnie wymieszaj na wolnych obrotach. Przelej ciasto do formy (najlepiej silikonowej) o średnicy 25 cm i wstaw do piekarnika na ok. 25 minut.

To nasz biszkopt keto rekordzista, jeśli chodzi o zawartość węglowodanów netto. W całym przepisie jest ich jedynie 6 g, co oznacza, że w 1 z 12 kawałków będzie tylko 0,5 g węglowodanów netto. Śmiało możesz podać to szybkie keto ciasto z niskowęglowodanowymi owocami lub brać dokładkę.

Składniki:

6 jaj,

60 g oleju kokosowego lub masła,

6 dużych łyżek błonnika bambusowego,

4-5 łyżek erytrytolu,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli,

pół łyżeczki aromatu rumowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Ubij białka jaj, a następnie, cały czas mieszając na wolnych obrotach, dodawaj kolejno: żółtka, erytrytol, błonnik bambusowy, aromat i proszek do pieczenia. Masę na keto biszkopt przelej do formy o średnicy ok. 18 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika na ok. 35 minut. Wystudź przy uchylonych drzwiczkach piekarnika. Podawaj tak, jak lubisz: z keto lukrem, śmietanowym kremem, kremem z mascarpone i/lub owocami przyjaznymi diecie keto.

W całym przepisie jest ok. 49 g węglowodanów netto, a w pojedynczym kawałku, jeśli podzielisz keto biszkopt na 12 części, będzie ich ok. 4 g. Całkiem nieźle jak na keto deser.

Składniki:

3 jaja,

1,5 szklanki mąki migdałowej,

2 łyżki erytrytolu,

łyżeczka sody oczyszczonej,

ok. 400 g śmietany kremówki,

12 truskawek,

12 listków mięty.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Wybij białka jaj do miski i ubij na sztywną pianę. Wmieszaj dokładnie żółtka, a następnie po trochu dodawaj przesiewana przez sito mąkę migdałową oraz sodę oczyszczoną i erytrytol. Gdy całość się połączy, przelej do natłuszczonej formy i wstaw do piekarnika na ok. 30 minut – biszkopt powinien wyrosnąć i się lekko zrumienić. Wyjmij ciasto z piekarnika i ostudź. Przed podaniem ubij śmietanę, posmaruj nią wierzch ciasta, a na jego brzegach poukładaj truskawki i listki mięty.

