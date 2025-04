Biała kiełbasa nie jest niskokaloryczna, gdyż z reguły zawiera sporo tłuszczu – zwykle stanowi on ok. 25% jej masy. To dużo, w dodatku jest to tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, nasycony, a więc uznawany przez światowe autorytety związane z żywieniem za niezdrowy, będący przyczyną np. chorób układu krążenia. Jednak i w tym przypadku można dokonać lepszego lub gorszego wyboru białej kiełbasy.

Kaloryczność białej kiełbasy zależy od jej jakości, np. zawartości mięsa, jego rodzaju (wieprzowe, wieprzowo-wołowe, drobiowe), jego jakości (jak bardzo jest tłuste) oraz obróbki termicznej.

Najmniej kaloryczna jest kiełbasa biała z indyka, a najbardziej – słabej jakości kiełbasa wieprzowa wyprodukowana z bardzo tłustego mięsa. Jeśli chodzi o obróbkę, to najlepiej wybierać gotowanie lub grillowanie, które wytopią część tłuszczu. Przepisy na białą kiełbasę wielkanocną mogą być naprawdę bardzo różne.

Biała kiełbasa kcal:

biała kiełbasa gotowana kcal – ok. 230-270,

– ok. 230-270, biała kiełbasa z grilla kcal – nieco niższa od gotowanej (część tłuszczu się wytopi),

– nieco niższa od gotowanej (część tłuszczu się wytopi), biała kiełbasa z patelni – nieco wyższa od gotowanej (wchłonie część tłuszczu z patelni),

kiełbasa biała z indyka kcal – ok. 220 kcal.

fot. Biała kiełbasa: kaloryczność/ Adobe Stock, Patryk Michalski

Białą kiełbasę produkuje się z mięsa wieprzowego (łopatka, podgardle, boczek) lub mieszanki mięs wieprzowego i wołowego, które przyprawia się czosnkiem, pieprzem i solą. Robiona we własnym zakresie ma zwykle taki skład plus ewentualnie dodatkowe przyprawy, np. majeranek. Robiąc ją samodzielnie, można też dokonać wyboru, jakiego mięsa użyć – bardziej czy mniej tłustego.

Biała kiełbasa ze sklepu może zawierać w składzie dodatki: przeciwutleniacze, stabilizatory, wypełniacze (np. błonnik), wzmacniacze smaku, regulatory kwasowości, czy związki chemiczne, które nie są niezbędne, ale poprawiają aromat i smak kiełbasy, która wtedy nie musi być wyprodukowana z wysokiej jakości mięsa.

Dobra biała kiełbasa składa się z ok. 90 % mięsa, ta gorszej jakości mięsa będzie zawierała mniej. Zatem najzdrowszym wyborem jest kiełbasa biała domowa lub taka, która ma krótki skład – im krótszy, tym lepiej.

Kiełbasa biała: wartości odżywcze w 100 g:

białko: ok. 14 g,

tłuszcz: ok. 24 g,

węglowodany: ok. 0,3 g.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi unikania tłuszczu zwierzęcego, nasyconego, kiełbasy białej nie można uznać za produkt zdrowy, gdyż zawiera sporo tłuszczu. Wpisuje się za to w zasady diety ketogenicznej, gdyż prawie nie zawiera węglowodanów. Biała kiełbasa nie jest też lekkostrawna.

Skład białej kiełbasy

Aby pokazać, jak bardzo skład białej kiełbasy może się różnić, podajemy dwa skrajne przykłady produktów, które można kupić w polskich sklepach.

Produkt 1 : mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, czosnek, pieprz, majeranek, aromaty, osłonka jadalna: jelito wieprzowe.

: mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, czosnek, pieprz, majeranek, aromaty, osłonka jadalna: jelito wieprzowe. Produkt 2: mięso wieprzowe (63%), woda, tłuszcz wieprzowy, skrobia ziemniaczana, błonnik pszenny bezglutenowy, sól, białko sojowe, glukoza, stabilizator: trifosforany, substancje zagęszczające: przetworzone wodorosty morskie z gatunku Eucheuma, guma ksantanowa, guma tara, regulator kwasowości: chlorek potasu, przeciwutleniacze: izoaskorbinian sodu, kwas izoaskorbinowy, ekstrakt drożdżowy, aromaty, wzmacniacz smaku: glutaminian monosodowy, przyprawy, ekstrakty przypraw, białko wieprzowe, barwnik: koszenila, substancja konserwująca: azotyn sodu.

Jak widać, produkt pierwszy ma niemal doskonały skład bliski domowej białej kiełbasie, a drugi… Nie każdy, kto kupuje kiełbasę białą, jest świadomy, że nie jest to produkt pochodzenia wyłącznie zwierzęcego. Białko sojowe, wodorosty, skrobia ziemniaczana, błonnik pszenny, polepszacze smaku i zapachu, a mięsa w kiełbasie jest tylko 63%… Sprawdź nasz ranking białych kiełbas z dobrym składem, by wiedzieć, po jakie produkty sięgać w sklepach.

