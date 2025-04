Biała dieta musi być stosowana po zabiegu wybielania zębów, piaskowania zębów i często też po usuwaniu kamienia. Białą dietę trzeba stosować co najmniej przez 48 godzin po zabiegu. Również po upływie 2 dni – np. stosując dodatkowe nakładki wybielające – warto ograniczać spożycie dań, które mogą zabarwić zęby.

Biała dieta to dosłownie dieta uwzględniająca jak najjaśniejsze produkty spożywcze, które nie będą barwić zębów. Stosuje się ją:

po wybielaniu zębów,

po piaskowaniu zębów,

po usuwaniu kamienia nazębnego.

Na białej diecie trzeba przede wszystkim unikać barwiących pokarmów. Jedzenie powinno mieć temperaturę ciała, by nie podrażniać szkliwa.

Biała dieta jest niezbędna po zabiegu wybielania zębów. Zasady białej diety są stosunkowo proste. Musisz spożywać jedynie jasne pokarmy, unikać kawy i barwiących zęby napojów, a do tego powinnaś jeść tylko produkty o temperaturze pokojowej.

Biała dieta pozwala utrzymać i zachować efekt wybielania. Niezastosowanie się do jej zasad może zniwelować efekt wybielania zębów, a także spowodować powstanie nieestetycznych przebarwień.

Biała dieta składa się głównie z nabiału, ryb, zbóż oraz owoców i warzyw, czyli produktów, które nie zawierają naturalnych czy sztucznych barwników. Kolorowe barwniki spożywcze oznaczane są symbolami E od 100 do 199, kolor biały to jedynie E170 (czyli węglan wapnia) oraz E171 - dwutlenek tytanu. Trzeba ich koniecznie unikać.

W zależności od metody wybielania zębów należy ją stosować co najmniej 48 godzin. W niektórych przypadkach wskazane jest utrzymanie białej diety do 14 dni po zabiegu.

Do 2 godzin po zabiegu należy całkowicie powstrzymać się przed jedzeniem. Dopuszczalne jest jedynie picie wody niegazowanej. Konkretne zalecenia co do długości trwania białej diety powinnaś otrzymać od swojego lekarza lub osoby wykonującej zabieg.

Na białej diecie możesz jeść przede wszystkim wszystkie jasne produkty spożywcze, bez składników drażniących szkliwo i kwasów.

Nabiał: mleko, twaróg, sery twarogowe, ser kozi, śmietana, ser mozarella, jogurt naturalny, kefir, maślanka naturalna, zsiadłe mleko, masło (bez dodatków).

Ryby (bez kolorowych przypraw np. curry): mintaj, łosoś, dorsz (najlepiej pieczone).

Owoce morza: krewetki, małże.

Kurczak: filet z kurczaka, szynka drobiowa.

Warzywa: kalafior, biała fasola, kalarepa, ziemniaki, czosnek, biała cebula, biała kapusta, ogórek szklarniowy, biała rzodkiew, pietruszka, seler, bakłażan (bez skórki), cukinia (bez skórki).

Owoce: banany, melony

Ryż, kasza jaglana, kasza jęczmienna, kasza manna i inne jasne kasze.

kasza jęczmienna, kasza manna i inne jasne kasze. Produkty zbożowe: biały chleb i bułki, płatki zbożowe, białe makarony.

Napoje: woda, po 48 godzinach można wypić kawę z mlekiem.

Alkohole: po 48 godzinach jasne piwo lub białe wino.

Inne: wiórki kokosowe.

Na białej diecie zdecydowanie powinnaś unikać wszystkich barwiących produktów, które mogą zniwelować efekty wybielania zębów.

To produkty zakazane:

Napoje gorące: kawa, herbata, czekolada.

Soki: wszystkie, również te świeżo wyciskane.

Napoje kolorowe: oranżada, coca-cola, napoje pomarańczowe i inne.

Alkohole: czerwone wino, kolorowe drinki, jasne i ciemne piwo.

Sery: żółte i topione.

Warzywa: pomidory, papryka, brokuły, buraki, marchew, czerwona kapusta, kukurydza.

Owoce: jagody, borówki, wiśnie, porzeczki, żurawina.

Przyprawy: kurkuma, curry, gyros, cynamon, chili, gałka muszkatołowa, papryka.

Żółtka jaj.

Słodycze: gorzka i mleczna czekolada oraz produkty zawierające kakao.

Ciemne sosy do mięs i sałatek.

Zupy: wszystkie kolorowe lub gorące.

Wędliny (po 48 godzinach można jeść drobiowe), pasztety.

Zastanawiasz się, czy jakiś produkt jest dozwolony na białej diecie? Zastanów się, czy zabarwiłby ci białą koszulę. Jeśli tak, unikaj go, będąc na białej diecie.

Jest wiele smacznych dań, które można skomponować z produktów dozwolonych na białej diecie. Poznaj przykładowe przepisy na posiłki, które można jeść po wybielaniu zębów.

Makaron z cukinią i krewetkami w białym sosie

Składniki:

150 g ugotowanego makaronu ryżowego,

pół cukinii,

pół białej cebuli,

łyżeczka oleju kokosowego,

pół opakowania serka mascarpone,

100 g krewetek.

Sposób przygotowania:

Pogrzej na patelni olej. Wyłóż krewetki, posyp je białym pieprzem i podsmaż. Dodaj obraną cukinię i siekaną cebulę. Posól i podsmażaj chwilę. Po jakimś czasie dodaj na patelnię mascarpone i makaron ryżowy. Przypraw suszoną bazylią.

Ryż z gruszkami

Składniki:

woreczek białego ryżu,

szklanka mleka,

gruszka,

kilka kropli aromatu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Ugotuj ryż na mleku z dodatkiem wody (aby nie wykipiało). W razie potrzeby dosłodź dodatkowo ryż cukrem. Pokrój gruszkę. Dodaj do ryżu pokrojoną gruszkę i aromat waniliowy. Możesz podawać z jogurtem naturalnym.

fot. Ryż z gruszkami/ Adobe Stock, Bart

Polędwica z dorsza w sosie śmietanowym z ziemniakami

Składniki:

200 g polędwicy z dorsza,

100 ml śmietany 30%,

pół cebuli,

pół cukinii obranej ze skórki,

łyżka oleju rzepakowego,

czosnek granulowany,

3 ziemniaki.

Sposób przygotowania:

Podziel polędwicę z dorsza na mniejsze kawałki. Obtocz ją w granulowanym czosnku i polej łyżką oleju rzepakowego. Na patelni podsmaż cukinię z cebulą. Podsmaż kawałki dorsza przez kilka minut. Zalej je śmietanką i połącz z cukinią i cebulą. Podawaj z ugotowanymi ziemniakami.

fot. Dorsz w białym sosie/ Adobe Stock, FPWing

Ryżanka z melonem

80 g płatków ryżowych;

szklanka mleka;

łyżeczka cukru;

150 g jasnego melona.

Sposób przygotowania:

Ugotuj płatki ryżowe na mleku z dodatkiem cukru. W późniejszych fazach białej diety możesz dodać do mleka cynamon. Do gotowego puddingu ryżowego dodaj świeżego melona wyciągniętego z lodówki.

Pieczone białe warzywa z sosem czosnkowym

Składniki:

kawałek selera,

2 pietruszki,

kalarepa,

pół cukinii,

pół kalafiora,

3 łyżki jogurtu naturalnego lub śmietany,

kilka ząbków czosnku,

łyżka oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Pokrój warzywa w słupki lub krążki. Polej je olejem wymieszanym z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Możesz posypać je delikatnie ziołami prowansalskimi. Przełóż warzywa na blachę kuchenną i piecz przez ok. 40 minut w temperaturze 180 stopni. Zrób sos czosnkowy, mieszając jogurt naturalny z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Warzywa podawaj z sosem czosnkowym.

Przykładowe dania na śniadania obiady i kolacje, które można jeść w czasie białej diety, pozwolą ci utworzyć własny jadłospis na czas trwania białej diety. Wybierz jeden posiłek z zestawu zaproponowanych śniadań, obiadów, kolacji i przekąsek na białej diecie, a jadłospis na kilka dni trwania białej diety będzie gotowy.

Śniadania na białej diecie - 7 pomysłów



Płatki zbożowe z jogurtem.

Twarożek ze śmietanką i dodatkiem rzodkiewki bez skórki.

Płatki z mlekiem.

Jaglanka z melonem.

Koktajl mleczny z bananem.

Buddha bowl z awokado, mlekiem koksowym i wiórkami koksowymi.

Kasza manna na mleku z miodem.

Obiady na białej diecie - 7 pomysłów



Pierogi ruskie z wody.

Makaron ryżowy z baby kukurydzą w sosie z mleczka kokosowego i limonki.

Kluski leniwe z wody.

Biały makaron z sosem carbonara z cukinią.

Pieczony filet rybny w sosie śmietanowym z koperkiem.

Krewetki podsmażane w czosnku.

Schab duszony w mącznym sosie z fasolką szparagową (żółtą).

Kolacje na białej diecie - 7 pomysłów

Zupa krem z białych warzyw.

Frytki z białych ziemniaków.

Koktajl awokado i banan z jogurtem naturalnym.

Sałatka z duszonego indyka z dodatkiem kalarepy i cukinii.

Kanapki z białego chleba z twarożkiem.

Kluski lane na mleku.

Serek wiejski z białą rzodkwią.

Przekąski na białej diecie - 7 pomysłów

Wafle ryżowe.

Jogurt naturalny z gruszką.

Jasny jogurt pitny o dobrym składzie.

Tarta biała rzepa ze śmietaną.

Serek wiejski z miodem.

Kalarepa z jasnym hummusem.

Surowy kalafior.

Sałatka ze świeżego melona.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 19.03.2015 przez Agatę Bernaciak.

