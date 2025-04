1. Stosowanie pasów odchudzających

Kto z nas nie widział reklamowanych w telezakupach cudownych pasów odchudzających na brzuch, które mają zagwarantować spalenie tłuszczu w mgnieniu oka podczas, gdy ty siedzisz sobie i oglądasz telewizję. Co za bzdura!

2. Używanie kremów wyszczuplających

Myślisz, że one naprawdę zmniejszą obwody, podczas gdy ty dalej będziesz stołować się w fast-foodach? Nie masz na co liczyć...

3. Uprawianie seksu

Choć w jego trakcie spalamy naprawdę sporo kalorii, by miał wpływ na twoją figurę powinnaś uprawiać go conajmniej godzinę dziennie (no i na dodatek za każdym razem miała orgazm oraz kochała się w niesamowicie wysublimowanych pozycjach).

4. Zmuszanie się do śmiechu

Słyszałaś o tym, że śmiejąc się spalasz mnóstwo kalorii i rzeźbisz mięśnie brzucha? Choć to akurat prawda, udawany śmiech z tym szczerym ma niewiele wspólnego. Lepiej sobie to darować.

5. Obklejanie ciała folią spożywczą

Chyba każda trenująca dziewczyna ma taki wybryk za sobą. Pamiętaj! W ten sposób gwarantujesz sobie przegrzanie ciała i złe samopoczucie! A wpływ na spalanie tłuszczu jest praktycznie żaden. Nie warto ryzykować.

6. Korzystanie z hipnozy

Słyszałaś o tej metodzie odchudzania? Dzięki hipnozie możemy wniknąć do swojej podświadomości i odkryć prawdziwą przyczynę naszej nadwagi. Choć może i faktycznie tak jest, zastanawiające jest, co z takiej wiedzy wynika. Spadek wagi raczej niekoniecznie...

7. Palenie papierosów

Wielu palaczy mówi, że odkąd zaczęli palić papierosy, waga ich ciała sama spadła. To fakt - wiele osób zabija głód nikotyną, a szkodliwe substancje naprawdę mogą wpłynąć na zmniejszenie masy ciała. Ale czy warto truć się w imię "zdrowego trybu życia" i szczupłej sylwetki?

8. Zjadanie tasiemca

To kolejny, i chyba największy absurd, który znalazł się na naszej liście! W internecie aż roi się od ofert kupna tasiemców, które prowadzą do spadku wagi. Błagamy, nie idź tą drogą...

