Czy berberys na odchudzanie to naturalny zamiennik semaglutydu? Sprawdź, i nie daj się nabrać

Berberys na odchudzanie badany był w znakomitej większości na zwierzętach. Nieliczne badania prowadzone na ludziach nie pozwoliły dotąd stwierdzić skuteczności berberyny z owoców berberysu w zmniejszaniu masy ciała. Prawdopodobnie owoc berberysu na odchudzanie może działać korzystnie, ale nie ma na to wystarczających dowodów, a te już istniejące nie wskazują na to, by był to „cudowny” lek na odchudzanie.