BCAA to rozgałęzione aminokwasy, które stanowią składnik odżywek na masę dedykowanych sportowcom. Pobudza syntezę białek i zwiększa wydzielanie hormonów anabolicznych (budujących), np. hormonu wzrostu. Aminokwasy rozgałęzione muszą być dostarczane do organizmu z pokarmem lub w formie suplementów diety.

Chcesz dowiedzieć się, jakie jest dawkowanie BCAA, jak wybrać najlepsze oraz jakie daje efekty? Wszystkie informacje znajdziesz tutaj!

Spis treści:

BCAA to rozgałęzione aminokwasy, które muszą być dostarczane do organizmu z pożywieniem zawierającym białko lub w postaci suplementów diety. Stanowią one ok. 35% białek budujących tkankę mięśniową, a w czasie treningu są wykorzystywane jako pierwsze źródło energii.

BCAA dodają energii mięśniom podczas długotrwałego i intensywnego wysiłku, a dostarczane wraz z węglowodanami zmniejszają tkankę tłuszczową! Suplementacja BCAA niestety nie wpływa zaś na zwiększenie wydolności fizycznej organizmu.

Aminokwasy BCAA należą do najbardziej popularnych suplementów stosowanych przez osoby aktywne fizycznie. Badania naukowe i codzienna praktyka potwierdzają ich korzystny wpływ na formę.

Odpowiednie dawkowanie BCAA pomaga:

minimalizować zakwasy,

wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej,

przyspiesza regenerację organizmu po intensywnym treningu.

Pamiętaj, że w czasie planowania dawkowania BCAA nie warto opierać się jedynie na obiegowych informacjach i zapewnieniach producentów! BCAA powinno być dobrane indywidualnie. Zanim zdecydujesz się na dany preparat, weź pod uwagę:

masę i skład swojego ciała,

cel treningów,

rodzaj diety (im większy deficyt kalorii i niższa podaż węglowodanów, tym więcej BCAA może zrobić dla sylwetki),

intensywność wysiłku i ilość treningów w tygodniu (przyjmowanie BCAA jest uzasadnione w przypadku osób trenujących często i intensywnie),

stosowanie innych suplementów diety (BCAA jest obecne w wielu innych suplementach).

BCAA zaleca się stosować przed i bezpośrednio po treningu.

Porcja BCAA powinna wynosić od 10 do 20 g na dobę .

. Produkt najlepiej rozpuścić 250-300 ml wody lub soku.

W dni nietreningowe można zażywać porcję BCAA zaraz po przebudzeniu.

Póki co nie odnotowano żadnych skutków ubocznych ani przeciwwskazań do stosowania BCAA. Pamiętaj jednak, że - tak jak we wszystkim - najważniejszy jest zdrowy rozsądek. Trzymaj się dawkowania przedstawionego na opakowaniu lub tego, jakie wyznaczył ci trener. Rozważ także wprowadzenie innych odżywek białkowych, by wzmocnić jego działanie.

Najlepsze BCAA znajdziesz w profesjonalnych sklepach dla sportowców. Ten popularny suplement diety możesz kupić w formie proszku, tabletek, płynu lub kapsułek. Warto również pamiętać, że droższy suplement nie zawsze jest lepszy od tańszego - w cenę preparatu wliczone są również koszty reklamowe i kolorowe opakowania.

