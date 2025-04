Jakie batony zamiast posiłku sprawią, że schudniesz?

Na pewno nie te najpopularniejsze - Marsy, Snikers itp. Zapomnij nawet o batonach bez czekolady typu muesli. Niestety, taka pozornie zdrowo wyglądająca przekąska ma sporo cukru i kalorycznych węglowodanów. Cukier ze zwykłego batonika szybko podnosi poziom insuliny we krwi, więc natychmiast zyskujesz energię. Ale tylko na 15 minut. Po tym czasie twój organizm znowu domaga się jedzenia.

Jak zrobić batona musli?

Po jakie batony powinnaś sięgać?

Sięgnij po batony dla sportowców. Są słodkie, ale nie wywołują insulinowej huśtawki. Polecamy wysokobiałkowe jako idealne uzupełnienie diety niskowęglowodanowej. Są wzbogacone witaminami, minerałami i czasem L-karnityną. Kupisz je w sklepach dla sportowców.

Rodzaje batonów, które możesz jeść zamiast posiłku:

1. Batony węglowodanowo-białkowe

Dla kogo?

Dla prowadzących aktywny tryb życia

Dla dziewczyny, która nie ma czasu na obiad.

Kiedy jeść?

Tuż po treningu, w ciągu 15 minut, kiedy jesteś jeszcze rozgrzana.

Zamiast obiadu jako pełnowartościowy posiłek.

Kiedy nie jeść? Wieczorem, bo węglowodany się odłożą.

Co zawierają? Białko i węglowodany, tłuszcze, trochę cukru brązowego albo fruktozy.

Jakie batony wybierać?



Protein Flash X-Treme , Inkospor 8,50 zł/243 kcal

, Inkospor 8,50 zł/243 kcal Hy-Pro All Stars , 14,50 zł/365 kcal

, 14,50 zł/365 kcal Meal Exchange Easy Wellness 8 zł/215 kcal

Easy Wellness 8 zł/215 kcal Meso-Tech Complete Muscletech 11 zł/340 kcal

Muscletech 11 zł/340 kcal Vitargo Vitargo, 8,50 zł/230 kcal

2. Batony białkowe

Dla kogo? Przy diecie niskowęglowodanowej

Kiedy jeść? Jako przekąskę w ciągu dnia. Koniecznie popijaj dużą ilością wody.

Jak jeść? Lepiej nie dzielić na cząstki. Możesz szybciej zgłodnieć i będziesz miała problem z doczekaniem do obiadu.

Co zawierają? Głównie białko, śladowe ilości węglowodanów, nie zawierają zwykłych cukrów, tylko słodzik, który nie ma wpływu na podniesienie poziomu insuliny we krwi. Dzięki temu po zjedzeniu batona białkowego dłużej będziesz czuć się najedzona. Zwykłe batony czekoladowe powodują, że szybko odczuwasz głód i masz ochotę na coś słodkiego.

Jakie batony wybierać?

Doctor's CarbRite Diet Universal Nutrition 8,50 zł/190 kcal

Universal Nutrition 8,50 zł/190 kcal Protein Bar BioTech 6,50 zł/195 kcal

BioTech 6,50 zł/195 kcal Hi Protein Universal Nutrition 12 zł/296 kcal

Universal Nutrition 12 zł/296 kcal Sensation Ultimate, 11 zł/300 kcal

Ultimate, 11 zł/300 kcal Matrix Olimp, 6 zł/249 kcal

3. Batony energetyczne

Dla kogo?

Dla osób aktywnych fizycznie.

Dla zmęczonych, którzy odczuwają spadek cukru w organizmie.

Kiedy i jak jeść?

Na pół godziny przed treningiem, by dodać energii.

Po treningu, by odzyskać siły.

Gdy odczuwasz spadek formy w pracy przed południem (nie odłoży się w postaci tłuszczu, jeśli jesteś osobą aktywną fizycznie).

Kiedy nie jeść? Wieczorem.

Co zawierają? Węglowodany, ale też substancje pobudzające typu kofeina i spalająca tłuszcz L-karnityna. Batony są lekkie, nie obciążą żołądka. Możesz ćwiczyć bez uczucia ciężkości w brzuchu. Mają niższy indeks glikemiczny niż zwykłe czekoladki, czyli nie powodują huśtawki insulinowej , wywołującej szybko uczucie głodu.

Jakie batony wybierać?

Fitness Bar BioTech, 5 zł/190 kcal

BioTech, 5 zł/190 kcal Active L-Carnitine, Incospor 5 zł/156 kcal

Incospor 5 zł/156 kcal Active Power Krokant Incospor, 5 zł/114 kcal

Incospor, 5 zł/114 kcal Ennergy Cake Nature's Best 6,5 zł/437 kcal

Nature's Best 6,5 zł/437 kcal Crispy Fitness Bar Weider 6,5 zł/143 kcal

Bar Weider 6,5 zł/143 kcal Active Energy Incospor 5 zł/147 kcal

na podstawie tekstu autorstwa Iwony Zgliczyńskiej