Patisony są stworzone do fit przepisów, bo są niskokaloryczne. Idealnie nadają się do zapiekania, ale też jako baza placków czy leczo. Przy odpowiednio dobranych dodatkach można z nich wyczarować niskokaloryczne danie obiadowe lub na kolację. Naszym przebojem są zapiekanki z patisonów – są tak smaczne i piękne, że śmiało można je podać gościom.

Na co dobry jest patison? Jest nie tylko cennym składnikiem diety odchudzającej, ale dostarcza cennych witamin i minerałów oraz przeciwutleniaczy. To wymarzone warzywo dla każdego, kto dba o zdrowie i figurę.

Przepis fit przepis z patisonów pozwala przygotować 4 porcje – po jednej z każdego patisona. W każdej z nich znajdzie się ok. 213 kcal. Jeśli to ma być obiad, śmiało możesz go okrasić sosem zrobionym z jogurtu i imbiru czy też domowym ketchupem.

Składniki:

4 nie za duże patisony, ale nie mini,

100 g pieczarek,

3 łyżki koncentratu pomidorowego,

1-1,5 szklanki ugotowanej kaszy bulgur,

4 jaja,

pół łyżeczki oregano,

pół łyżeczki tymianku,

sól pieprz do smaku,

łyżka oliwy.

Sposób przygotowania:

Umyj pieczarki, pokrój i obsmaż na oliwie. Przełóż je do miski. Dodaj kaszę, przyprawy oraz koncentrat pomidorowy i bardzo dokładnie wymieszaj. Od umytych patisonów odkrój wierzchy. Wydrąż z każdego z nich miąższ, aby stworzyć miejsce na farsz. Miąższ posiekaj, posól i odstaw na 10 minut, po czym bardzo dokładnie odciśnij i dodaj do farszu. Nafaszeruj każdego patisona, formując w farszu zagłębienie. Ustaw patisony na blasze i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni. Piecz ok. 40 minut. Na 3-4 minuty przed końcem, wbij do zagłębienia w farszu każdego patisona po 1 jajku i ponownie wstaw do piekarnika, właśnie na 3-4 minuty (aby jajko się ścięło). Zapiekanki podawaj na ciepło z dekoracją z zieleniny.

fot. Fit zapiekanka z patisona/ Adobe Stock, nikolaydonetsk

Cały fit przepis z patisona dostarcza około 1070 kcal. Jeśli przygotujesz 10 placków, to każdy będzie miał mniej więcej 107 kcal. Porcja z 3-4 placków zawiera więc ok. 321-428 kcal.

Składniki:

2 średnie patisony,

200 g twarogu półtłustego, mielonego,

2 jajka,

3 łyżki mąki pszennej,

1 ząbek czosnku,

łyżeczka oregano lub tymianku,

sól i pieprz do smaku,

pół pęczka świeżej pietruszki,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Umyj i osusz patisony. Zetrzyj je na tarce o dużych oczkach. Włóż starte patisony do miski, posól i odstaw na około 10-15 minut, aby puściły sok. Następnie odciśnij nadmiar wody. Do patisonów dodaj twaróg, jajka, mąkę, przeciśnięty przez praskę czosnek, posiekaną pietruszkę i przyprawy. Dokładnie wymieszaj, aby składniki dobrze się połączyły. Masa powinna być gęsta, ale jeśli jest zbyt rzadka, dodaj nieco więcej mąki. Na patelni rozgrzej olej na średnim ogniu. Nakładaj łyżką porcje ciasta na patelnię, formując płaskie placki. Smaż z obu stron na złoty kolor, około 3-4 minuty z każdej strony. Placki podawaj gorące, najlepiej z sosem jogurtowym.

fot. Fit placki z patisona/ Adobe Stock, san_ta

W całym fit przepisie z patisona jest ok. 700 kcal. Jeśli uformujesz kotlety o podobnej wielkości, wystarczy tę liczbę podzielić przez liczbę gotowych kotletów, aby obliczyć kaloryczność każdego z nich. Np. Jeśli wyjdzie ci 6 kotletów, w każdym z nich będzie ok. 116 kcal. Zakładając, że jedna porcja to 2 kotlety, dostarczą one ok. 233 kcal.

Składniki:

2 średnie młode patisony,

2 jaja,

szklanka ugotowanej kaszy jaglanej,

pół szklanki mąki migdałowej lub pokruszonych migdałów,

2 ząbki czosnku,

sól i pieprz do smaku,

pół pęczka pietruszki,

olej lub oliwa do smażenia.

Sposób przygotowania:

Umyj, osusz i zetrzyj patisona na tarce o grubych oczkach do sporej miski. Posól i odstaw na 15 minut. Po tym czasie odciśnij. Posiekaj natkę, zostawiając kilka listków do dekoracji. Do patisonów wbij 2 jaja, wsyp ugotowaną kaszę jaglaną. Dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy oraz natkę. Całość dokładnie wymieszaj. Formuj z masy kotlety, a następnie oprósz je z obu stron mąką migdałową, lekko ja dociskając do kotletów. Smaż na wysprejowanej tłuszczem patelni z nieprzywierająca powłoką na średnim ogniu. Kotlety z obu stron powinny się zrumienić. Podawaj udekorowane listkami natki.

fot. Fit kotlety z patisona/ iStock by Getty Images, peredniankina

Cały przepis dostarcza ok. 525 kcal i pozwala podać 3-4 porcje leczo. Zatem w każdej z nich będzie 131-175 kcal. Można sobie nie żałować i jeść do syta!

Składniki:

2-3 średnie patisony,

1 mała cukinia (opcjonalnie),

1 średnia marchew,

1 czerwona papryka,

1 żółta papryka,

1 duży pomidor,

1 średnia cebula,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

łyżeczka papryki słodkiej lub ostrej,

sól i pieprz do smaku,

łyżka oliwy.

Sposób przygotowania:

Umyj i osusz warzywa. Pokrój w kostkę patisony i cukinię, a paprykę w paski. Obierz marchew i pokrój ją w plasterki lub półplasterki. Pomidora sparz, obierz i pokrój w kawałki. Rozgrzej olej w rondlu i zeszklij na nim posiekaną cebulę oraz czosnek. Dodaj pokrojone patisony, marchew, paprykę, pomidora i pół szklanki wody oraz przyprawy. Duś pod przykryciem do miękkości patisona (ok. 20 minut). Wmieszaj koncentrat pomidorowy. Podawaj na ciepło udekorowany natką pietruszki.

fot. Fit leczo z patisona/ Adobe Stock, matka_Wariatka

