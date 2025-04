Bądź szczupła w karnawale

Kuszeni różnorodnością świątecznych potraw, pochłaniamy niezliczone ilości kalorii. Niestety, dopiero po świętach budzimy się i stwierdzamy, że nie tylko przybraliśmy na wadze, lecz również nasz brzuch jest wzdęty, a nieprzyjemne uczucie bólu nie daje nam spokoju. Jak zatem schudnąć do karnawału? Co zrobić, żeby na Sylwestra wrócić do swojej wagi?