Babciny sposób na szybkie schudnięcie: 3 proste czynności, które skutecznie cię wyszczuplą

Babciny sposób na szybkie schudnięcie to 3 proste kroki. To metoda, która przypasuje ludziom w każdym wieku. Polega na zmniejszeniu ilości jedzenia do 3/4 wcześniejszej porcji, jedzeniu surowych warzyw i piciu mikstury odchudzającej z octem jabłkowym. Nie można podjadać też nic między posiłkami.