Aronia działa świetnie na odchudzanie. Jest niskokaloryczna, ma nadzwyczaj dużo zdrowych antyoksydantów, a do tego ogranicza wchłanianie emulgowanych tłuszczów z jelit. Poznaj najważniejsze cechy aronii, które odpowiadają za jej odchudzające działanie. Podajemy też sposoby na jak najlepsze wykorzystanie aronii na odchudzanie.

Spis treści:

100 g aronii to 47 kcal. Standardowa porcja aronii to garść o masie ok. 50 g. Ma ona zaledwie 24 kcal.

W 100 ml soku z aronii jest ok. 52 kcal. Niska kaloryczność to jednak niejedyna cecha aronii, która czyni ją pokarmem idealnym na odchudzanie. Mało kalorii mają też maliny, truskawki, kaloryczność czereśni też nie jest wysoka. Mimo to właśnie aronia ma wyjątkowe właściwości odchudzające.

Aronia obniża cukier i insulinę we krwi

Aronia w cukrzycy to prawdziwy superfood. Obniża glukozę, poprawia wrażliwość komórek na insulinę, poprawia wskaźniki w insulinooporności. Nie tylko osoby z cukrzycą skorzystają jednak z tych właściwości aronii. Ułatwia ona też w ten sposób odchudzanie.

Niższe wydzielanie insuliny to mniejsze zachcianki na słodycze. Poprawiona insulinowrażliwość komórek pozwala lepiej wykorzystać dostarczaną energię. Regularne stosowanie aronii może zapobiec nadwadze i otyłości, dzięki pozytywnemu wpływowi na poziom cukru.

Aronia zmniejsza wchłanianie tłuszczu

Niektóre badania in vitro (w probówkach), poza żywym organizmem, wskazują, że ekstrakty z aronii mogą obniżać wchłanianie tłuszczu z jelit.

Aronia ma szczególnie dużo polimerów katechinowych, czyli tanin, które zmniejszają wchłanianie białka oraz utrudniają powstawanie emulsji tłuszczu koniecznej do jego trawienia. Przyczynia się to do obniżenia masy ciała. – tłumaczą w publikacji pt. „Aronia w diecie diabetyków” autorki pracy przeglądowej.

Aronia wzbogaca dietę w antyoksydanty

Najcenniejszy element aronii i soku z aronii to antyoksydanty. Aronia ma ich nadzwyczaj dużo, nawet w porównaniu z innymi zdrowymi owocami sezonowymi. Cechuje się ogromną pojemnością antyoksydacyjną ORAC 16 μ mol TE/100g. Antyoksydanty ogólnie są bardzo zdrowe i chronią komórki.

Poprawiają wygląd skóry po odchudzaniu, ale realnie ułatwiają też spalanie tłuszczu. Obecne w aronii cząstki, które wspomogą odchudzanie to:

cyjanidy,

kwas ursolowy,

cytrulina,

kwas karnozynowy.

Aronia poprawia parametry zdrowotne u osób otyłych

Przede wszystkim, aronia pozwala jednak realnie poprawić zdrowie zaburzone przez nadwagę i otyłość. W pełni zdrowa, otyła osoba, to rzadkość. Większość osób z otyłością ma też zaburzone parametry zdrowotne. Regularne jedzenie aronii i picie soków z aronii, pozwala ograniczyć negatywny efekt nadmiernej masy ciała. Aronia:

obniża LDL,

obniża wskaźnik stanu zapalnego CRP,

poprawia stężenie trójglicerydów,

poprawia ciśnienie,

obniża krzepliwość krwi i przeciwdziała zatorom,

obniża glukozę we krwi.

Badania nad aronią wskazują, że to owoc szczególnie użyteczny w zespole metabolicznym, czyli zespole zaburzeń, którego głównym elementem jest otyłość brzuszna.

Aronia zmniejsza otłuszczenie ciała

Badania z udziałem szczurów jednoznacznie wskazują, że suplementacja diety sokiem aroniowym i ekstraktami z aronii, może zmniejszać ilość wisceralnej (brzusznej) tkanki tłuszczowej. Szczury, którym podawano różne rodzaje diet (wysokotłuszczowa/ wysokowęglowodanowa/ mieszana) miały mniejszą tendencję do tycia, jeśli dostawały też ekstrakty z aronii. Aronia najprawdopodobniej ma taki sam wpływ na ludzi.

fot. Aronia wspomaga odchudzanie/ Adobe Stock, petrrgoskov

Aronia jest dość cierpka i ma charakterystyczny smak. Według badań tylko ok. 25% osób lubi sok z aronii w naturalnej formie. Jeśli chcesz jeść aronię na wsparcie odchudzania, najważniejsze jest, byś nie dostarczała z nią dodatkowo kalorii. Omijaj mocno słodzone syropy aroniowe lub słodkie napoje „z dodatkiem soku aroniowego”, który jest zazwyczaj tylko barwnikiem i są go tam ułamki procentów.

Ciężko będzie ci jeść aronię samą, w surowej formie. Najlepszy sposób na wykorzystanie właściwości odchudzających aronii, to samodzielne zrobienie soku z aronii w sokowirówce lub wyciskarce. Pij sok z aronii bezpośrednio lub rozcieńczając go z wodą (gazowaną i niegazowaną). Inne pomysły na wykorzystanie aronii na odchudzanie:

przygotowanie dżemu z aronii na ksylitolu lub erytrolu;

dodawanie aronii do smoothie i koktajli na odchudzanie;

picie herbat i naparów z suszonych aronii ,

, dodawanie suszonych aronii do sosów i kompotów;

dodawanie aronii do porannej owsianki.

