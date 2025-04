Jesteś na diecie keto i masz przemożną ochotę na arbuza? Mamy dwie wiadomości: dobrą i złą. Dobra brzmi tak: nie musisz sobie odmawiać tego owocu, a zła: raczej nie możesz się nim objadać. Cóż, przecież dobrze wiesz, że owoce to wysokowęglowodanowy pokarm. Na szczęście arbuz zawiera ich w porównaniu z innymi owocami znaczniej mniej, dlatego nie musisz całkiem z niego rezygnować.

Reklama

Spis treści:

Można, ale nie można się nim objadać. Jak każdy owoc, jest to produkt, który zawiera węglowodany. Owoce dostarczają ich więcej niż nieskrobiowe warzywa, chociaż akurat arbuz jest pod tym względem i tak niskowęglowodanowym owocem. Np. jabłka dostarczają w 100 g 13,8 g węglowodanów, winogrona – 18,1 g węglowodanów, a banan – 22,8 g węglowodanów.

Dlatego właśnie, będąc na diecie ketogenicznej, można sobie pozwolić na porcyjkę arbuza, pamiętając jednak, aby wliczyć zawarte w nim węglowodany do dziennego ich limitu. Zwykle trzeba pilnować, aby nie przekroczyć 50 g węglowodanów dziennie, choć w pewnych odmianach diety keto limit ten jest niższy i wynosi np. 30 g.

Ile można zjeść arbuza na diecie ketogenicznej?

Przy limicie 50 g teoretycznie można zjeść nawet 700 g arbuza i nie „wyskoczyć” ze stanu ketozy, o ile będą to jedyne węglowodany tego dnia. Natomiast przy limicie 30 g „węgli” teoretycznie można zjeść trochę ponad 400 g arbuza i żadnych innych węglowodanów tego dnia.

Bardziej realne natomiast jest przy diecie keto z limitem 50 g węglowodanów zjedzenie 100 g arbuza oraz innych posiłków, które nie dostarczą więcej niż 43 g węglowodanów. To naprawdę jest realne. Dlatego, jeśli stosujesz dietę keto i masz ochotę na ten owoc, sięgnij po umiarkowaną jego porcję oraz pilnuj węglowodanów w pozostałych posiłkach tego dnia. Warto zjeść arbuza, bo znakomicie nawadnia i dostarcza wielu cennych mikroelementów, przeciwutleniaczy i witamin, które z pewnością ci się przydadzą.

fot. Czy w diecie keto można jeść arbuza/ Adobe Stock, mastak80

W diecie ketogenicznej najważniejsza jest informacja o tym, ile węglowodanów netto zawiera dany produkt, w tym przypadku arbuz. Ilość węglowodanów ogółem zwykle jest wyższa w warzywach i owocach od ilości węglowodanów netto. I ta druga wartość jest mniejsza. To ilość węglowodanów, które wchłaniają się do organizmu, a nie wszystkie „węgle” się wchłaniają, ma dla ciebie znaczenie.

Jeśli więc część się nie wchłania, nie wpływają zatem na poziom cukru we krwi. Te węglowodany, a jest to błonnik, nie są wliczane do węglowodanów netto, bo nie mają znaczenia dla utrzymania stanu ketozy.

Przyjrzyjmy się zatem, ile węglowodanów ogółem i ile netto zawiera arbuz:

węglowodany ogółem: 7,5 g na 100 g arbuza,

węglowodany netto – 7 g na 100 g arbuza.

Jak widzisz, różnica w przypadku arbuza nie jest duża, gdyż nie zawiera on zbyt dużo błonnika – jest go właśnie ok. 0,5 g na 100 g tego owocu. Zatem każde zjedzone 100 g arbuza dostarczy ci 7 g węglowodanów, a nie 7,5 g.

W przypadku innych owoców różnica ta jest większa. Wróćmy na chwilę do wspomnianych wcześniej owoców:

jabłko – 13,8 g węglowodanów ogółem i 11,4 g węglowodanów netto na 100 g owocu,

winogrona – 18,1 g węglowodanów ogółem i 17,2 g węglowodanów netto w 100 g owoców,

banan – 22,3 g węglowodanów ogółem i 19,7 g węglowodanów netto na 100 g owocu.

Natomiast wszystkie te owoce dostarczają więcej węglowodanów netto niż arbuz, dlatego wkomponowanie ich w jadłospis niskowęglowodanowy nie jest proste, żeby nie powiedzieć niewykonalne.

Reklama

Czytaj także:

Truskawki na keto – jeść czy nie jeść?

Jakie orzechy można jeść na diecie keto?

Dieta ketogeniczna jest za trudna? Może keto cycling jest dla ciebie?