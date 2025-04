Aplikacje do liczenia kalorii pozwalają nie tylko na wyliczenie liczby spożytych kalorii w ciągu dnia, ale niektóre skontrolują też twoją dzienną aktywność fizyczną i podaż makroskładników. Jeśli jesteś na etapie ścisłej kontroli swojej diety, stosujesz dietę redukcyjną lub dietę na masę, aplikacje liczące kalorie zdecydowanie ułatwią ci życie.

Spis treści:

Aplikacje do liczenia kalorii, jak sama nazwa wskazuje, pomagają liczyć kalorie i kontrolować ich podaż w diecie. Dzięki temu możesz świadomie dążyć do konkretnych celów związanych ze zdrowiem i sylwetką. Mogłabyś liczyć kalorie ręcznie, przy pomocy kartki papieru, kalkulatora i tabeli kalorii, jednak to bardzo czasochłonna metoda.

Liczenie kalorii w jadłospisie pomaga przede wszystkim przy komponowaniu diety odchudzającej. Do chudnięcia niezbędne jest obliczenie deficytu energetycznego i wytrwanie na diecie o odpowiedniej kaloryczności.

Aplikacje do liczenia kalorii to też pomoc w utrzymaniu masy ciała i zapobieganie efektowi jo-jo. Powodów liczenia kalorii może być wiele, a aplikacje to po prostu ułatwiają.

Aplikacje do liczenia kalorii korzystają z szerokiej bazy produktów i automatycznie przeliczają ich kaloryczność. Musisz wyszukać interesujący cię produkt i podać spożytą porcję w gramach.

Do korzystania z aplikacji liczących kalorie w diecie przydatna jest więc waga kuchenna. Jeśli nie chcesz z niej korzystać lub nie masz do niej dostępu, możesz użyć strony ilewazy.pl, na której znajdziesz odważone już porcje produktów ukazane na zdjęciach. Dzięki temu możesz wzrokowo ocenić masę danego produktu i nie musisz korzystać z wagi kuchennej.

Aplikacje liczące kalorie mają zazwyczaj jednak wiele innych przydatnych funkcji:

Rejestrują ilość spożytych płynów.

Pozwalają ci wpisać aktywność fizyczną i monitorować, ile kalorii spalasz.

Korzystają ze wzorów i pozwalają obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne.

Wyliczają rozkład makroskładników w diecie: udział białka, tłuszczów i węglowodanów w jadłospisie.

Liczą automatycznie ładunek glikemiczny potraw i posiłków.

Wykorzystują kody kreskowe do rozpoznawania wartości odżywczych produktów.

Dobre aplikacje do liczenia kalorii charakteryzują się dokładnością i łatwością obsługi. Nie chcesz przecież spędzać zbyt dużo czasu na liczeniu kalorii, po to korzystasz z aplikacji. Jeśli już decydujesz się liczyć kalorie za pomocą aplikacji, oczekujesz dokładności.

To jednak nie wszystkie cechy dobrej aplikacji liczącej kalorie. Warto zwrócić też uwagę na:

bazę produktów: im większa i bardziej aktualna, tym lepiej;

możliwość zapisywania posiłków i tworzenia indywidualnego dziennika żywieniowego;

wyświetlanie makro- i mikroskładników;

bazę przepisów;

możliwość połączenia aplikacji z smartwatchem lub smartfonem monitorującymi aktywność fizyczną;

dostępność funkcji w darmowej wersji aplikacji;

bezpieczeństwo danych uzupełnianych w aplikacji;

czytelność interfejsu aplikacji.

Na polskim rynku jest kilkanaście różnych aplikacji liczących kalorie. Zrobiłyśmy przegląd darmowych wersji aplikacji i opisałyśmy je poniżej, byś sama zdecydowała, która będzie dla ciebie odpowiednia.

Weź pod uwagę przede wszystkim to, która aplikacja jest dla ciebie najłatwiejsza w obsłudze i będziesz mieć ochotę do niej sięgać. Wszystkie z zaproponowanych aplikacji przetestowałyśmy i polecamy.

Najpopularniejszą w Polsce aplikacją do liczenia kalorii jest właśnie Fitatu. Użytkownicy pokochali Fitatu za przyjazny wygląd i dużą intuicyjność.

Dodatkowo Fitatu zaskakuje takimi detalami jak np. zapamiętywanie często wykorzystywanych przez ciebie produktów, ale też ich porcji. Jeśli na co dzień kupujesz chleb z ziarnami słonecznika, a twoja kromka waży zawsze ok. 35 g, nie musisz za każdym razem przedzierać się przez setki różnych produktów. Aplikacja zapamiętuje, że zazwyczaj jesz 2 kromki chleba słonecznikowego i ułatwia ci wypełnianie dzienniczka żywieniowego.

Aplikacja Fitatu ma też wiele innych udogodnień, które dostępne są w wersji Premium, za którą trzeba zapłacić.

Zalety darmowej wersji aplikacji Fitatu

Ogromna baza produktów.

Brak konieczności logowania lub rejestracji (choć daje to dodatkowe benefity).

Wygodny przelicznik przy porcjach.

Aplikacja zapamiętuje ulubione produkty i ich porcje.

Dostęp do najważniejszych i bardziej szczegółowych makroskładników.

Wiele produktów z popularnych marketów w aplikacji.

Bardzo obszerna baza treningów (w tym np. treningi z Ewą Chodakowską).

Skaner kodów kreskowych.

Możliwość połączenia z aplikacją monitorującą aktywność fizyczną Strava.

Dostęp do przepisów (okrojony przy darmowej wersji programu).

Możliwość monitorowania pomiarów ciała i masy ciała.

Szczegółowe dzienne podsumowanie wartości odżywczych posiłku.

Wady darmowej wersji Fitatu



Wiele funkcji możliwych dopiero po zakupie wersji Premium.

Brak możliwości połączenia ze smartwatchem lub smartbandem.

Dodawanie wody i płynów tylko w wersji premium.

Możliwość tworzenia listy zakupów jedynie w wersji premium.

Brak darmowej desktopowej wersji aplikacji.

fot. screenshot aplikacji Fitatu

FatSecret to aplikacja, którą użytkownicy cenią na prostotę. Po pobraniu aplikacji musisz odpowiedzieć na kilka pytań: Jaki jest Twój cel? Ile ważysz? To pozwala na lepsze dostosowanie wyświetlanych parametrów.

Aplikacja samodzielnie oblicza zalecaną dzienną podaż kalorii na podstawie ustawionych ma początku celów. Być może zasugeruje ci stosowanie diety 1500 kcal, diety 1800 kcal, albo nawet diety 2000 kcal jeśli jesteś aktywna fizycznie.

FatSecret ma oczywiście wszystkie funkcjonalności aplikacji do odchudzania: dokładnie liczy kalorie, opiera się na bazie produktów, wylicza makroskładniki.

Zalety darmowej wersji aplikacji FatSecret

Aplikacja odradza odchudzanie osobom, których masa ciała mieści się w normie, to bardzo zdrowe podejście.

Skaner kodów kreskowych.

Możliwość skorzystania z aplikacji bez logowania.

Przejrzystość dotycząca funkcjonalności w wersji darmowej i wersji płatnej aplikacji.

Możliwość dodawania zdjęcia każdego posiłku.

Możliwość zapisywania własnych posiłków, by szybciej uzupełniać kolejne dni.

Na stronie głównej aplikacji użytkownicy umieszczają swoje przepisy na dietetyczne śniadania, dietetyczne obiady i inne posiłki, którymi można się inspirować.

Wady darmowej wersji aplikacji FatSecret



Wiele funkcji dostępnych jedynie po rejestracji.

Aplikacja wielokrotnie prosi o zarejestrowanie konta.

Baza produktów choć szeroka, mniejsza niż w aplikacji Fitatu.

Brak „kolacji” do wpisania. Posiłki dzielą się na śniadanie, lunch, obiad i inne.

fot. screenshot aplikacji FatSecret

MyFitnessPal to zagraniczna aplikacja, która jest dostępna także w języku polskim. Bardzo popularna na całym świecie, służy do monitorowania spożywanych kalorii i ruchu.

Zalety MyFitnessPal

Bardzo bogata baza produktów, zarówno polskich, jak i zagranicznych (przyjazna emigrantom).

Możliwość dodawania znajomych w aplikacji i wzajemnego motywowania się w wynikach.

Klarownie wyznaczone, ile kalorii można jeszcze spożyć danego dnia.

Możliwość dodawania wody w darmowej wersji.

Możliwość połączenia z krokomierzem i aplikacjami mierzącymi aktywność fizyczną.

Możliwość tworzenia własnych przepisów.

Wady MyFitnessPal

Konieczność rejestracji, by korzystać z aplikacji (nawet darmowej wersji).

Duże reklamy.

Konieczność podania szczegółowych danych przy rejestracji (np. kodu pocztowego).

Aplikacja zaniża dzienne zapotrzebowanie kaloryczne w stosunku do najbardziej szczegółowych wzorów określających podstawową przemianę materii.

Subiektywnie mniej przyjazny i intuicyjny interface aplikacji.

W 2018 roku miał miejsce wyciek danych użytkowników aplikacji.

fot. screenshot aplikacji MyFitnessPal

