W zasadzie na postawione pytanie mogłabym odpowiedzieć: bo to bez sensu, ale specjalnie dla ciebie rozwinę temat i wyjaśnię jakie błędy logiczne stoją na anegdotami.

Kiedy w grę wchodzi twoje zdrowie potrzebujesz obiektywnych danych. To nudne i często niezrozumiałe statystyki, wykresy i nieludzkie cyferki. Jeśli nie masz z nauką do czynienia na co dzień będzie ci trudno ją zrozumieć. Wiarygodne badania rzadko dają rozstrzygające stwierdzenia. Dodatkowo nauka bywa omylna, to w zasadzie sens jej istnienia, bez pomyłek nie ma postępu w nauce. Jednak jak dotąd metoda naukowa to najlepsza metoda eksplorowania nierozpoznanych zagadnień, zależności, wpływów.

W przeciwieństwie do historii pojedynczej osoby, która z dowodem naukowym nie ma nic wspólnego, ale jest niezwykle kusząca dla mózgu. Bardziej wiarygodny wydaje się żywy człowiek niż dwadzieścia stron „naukowego bełkotu”. Nie zrozumcie mnie źle, nie proszę was o czytanie czasopism naukowych, chcę jednak zwrócić waszą uwagę na ludzką omylność.

Twoje odczucia są subiektywne

Aśka wprowadziła dietę paleo i bardzo dobrze się czuje.

Bardzo dobrze się czuje? Co to znaczy? Zapewne co innego dla mnie i co innego dla ciebie droga czytelniczko. To subiektywny i niemierzalny wskaźnik.

Nie bierzesz pod uwagę innych czynników

Odkąd nie piję mleka łatwiej jest mi wstać rano.

Co z innymi czynnikami? Może poprzedniego wieczoru położyłaś się spać wcześniej, nie zjadłaś późnej kolacji albo po prostu miałam mniej stresujący dzień? Historia osobista nie uwzględnia czynników dodatkowych.

Szukasz powiązań przyczyna i skutek

Mój dziadek całe życie jadł codziennie boczek i nie miał problemów z sercem.

Codziennie rano, gdy wstaję słyszę sąsiada za ścianą. Czy to oznacza, że wstaję dlatego, że za ścianą mieszka sąsiad? Ustalenie zależności przyczynowo skutkowej nie jest wcale takie proste.

Mówisz głośno, o tym co skuteczne

Zielony jęczmień naprawdę pomógł mi pozbyć się problemu z łamiącymi się paznokciami. Słuchaj, koniecznie go sobie kup!

Stosowałyście zielony jęczmień, aby zwalczyć łamliwe paznokcie, ale okazała się nieskuteczny? Tak, ale kiedy to było? No właśnie, już zdążyłyście zapomnieć i nie mówicie o tym napotkanym koleżankom. Jednak, jeśli na jedną z was zielony jęczmień zadziałał z pewnością dowie się o tym kilka innych osób. W ten sposób powstaje mit np. o zielonym jęczmieniu wzmacniającym paznokcie.

Historia osobista to teza, której nie da się zweryfikować. Właśnie z tego powodu jest ona kompletnie nieprzydatna, gdy w grę wchodzi twoje zdrowie i twoja dieta!

