Picie aloesu na odchudzanie z pewnością nie zaszkodzi, bo to niskokaloryczny napój, o ile nie ma dodatku cukru. W dodatku może nieco wspomóc odchudzanie, choć oczywiście nie załatwi całej sprawy – nie zastąpi diety ani aktywności fizycznej. Może jednak nieco podkręcić spalanie kalorii i wpłynąć na metabolizm. Dlatego aloes można uznać za jeden z suplementów na odchudzanie, choć cudu nie należy się spodziewać.

Picie aloesu na odchudzanie może wpłynąć na dwa sposoby. Badania naukowe wskazują na to, że aloes może:

przyspieszyć metabolizm,

regulować poziom cukru we krwi.

Aloes na odchudzanie – metabolizm

Niektóre badania pokazują, że aloes może przyspieszyć metabolizm, zwiększając liczbę kalorii spalanych w ciągu dnia, co sprzyja utracie wagi. Jedno z badań wykazało, że podawany szczurom na diecie wysokotłuszczowej aloes w proszku zmniejszył gromadzenie się tkanki tłuszczowej poprzez zwiększenie liczby spalanych przez nie kalorii [1]. W innym badaniu stwierdzono, że Aloe vera może wpływać na sposób, w jaki organizm metabolizuje tłuszcz i cukier, co zmniejsza ilość gromadzącego się tłuszczu brzusznego.

100 g soku z aloesu zawiera 8 kcal, 2 g węglowodanów oraz wiele różnych mikroelementów, w tym wapń i potas, które mogą w pewnym (niewielkim) stopniu zwiększać termogenezę, co wpływa na trochę większe spalanie kalorii i tłuszczu, oraz zwiększać tempo metabolizmu. Być może to obecność tych dwóch pierwiastków w proszku czy żelu aloesowym odpowiada za efekt w postaci przyspieszenia metabolizmu.

Aloes na odchudzanie a poziom cukru we krwi

W badaniu przeprowadzonym z udziałem ludzi zaobserwowano, że przyjmowanie 2 razy dziennie kapsułek z aloesem w dawce 300-500 mg może znacząco obniżyć poziom cukru we krwi u osób ze stwierdzonym stanem przedcukrzycowym. Inne badanie, także prowadzone z udziałem ludzi, wykazało, że stosowanie żelu Aloe vera przez 8 tygodni zmoże pomóc zmniejszyć masę ciała i ilość tkanki tłuszczowej, a także poprawić zdolność organizmu do wykorzystania insuliny, która pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Bardziej stabilny jego poziom zapobiega napadom głodu, co ułatwia odchudzanie.

W aloesie znajdują się polisacharydy zawierające mannozę. Jest to związek chemiczny, który wpływa na trawienie tłuszczu i ma działanie przeciwzapalne, co może poprawiać funkcjonowanie układu pokarmowego i ułatwić odchudzanie.

Za każdym razem jednak naukowcy podkreślają, że choć picie aloesu na odchudzanie może wykazywać korzystny wpływ, jest za wcześnie, aby okrzyknąć go skutecznym „wspomagaczem” odchudzania.

Aloes ma także właściwości lekko przeczyszczające oraz odwadniające (zobacz: Aloes – skutki uboczne), co także może pomóc w zmniejszeniu masy ciała. Mechanizm ten jednak nie jest sposobem na redukcję tkanki tłuszczowej.

Jak zrobić sok z aloesu? To proste. Aby własnoręcznie przygotować aloes do picia na odchudzanie, przygotuj jego liście – umyj, osusz i pozbaw je kolców. Następnie rozetnij skórę każdego liścia i wydobądź z jego wnętrza zawarty tam żel. Zbieraj go do dość wysokiego naczynia, w którym gotową porcję żelu wystarczy zblendować. Gotowe.

Szykując czy kupując sok z aloesu na odchudzanie trzeba pamiętać, aby nie było w nim żadnych zbędnych dodatków – cukru, słodzików, konserwantów. Można natomiast przygotowywać napoje na bazie aloesu z różnymi dodatkami:

Sok aloesowy na odchudzanie z ogórkiem : szklanka soku z aloesu, posiekany ogórek (150 g), łyżka soku z cytryny – wszystko zmiksować.

: szklanka soku z aloesu, posiekany ogórek (150 g), łyżka soku z cytryny – wszystko zmiksować. Sok aloesowy na odchudzanie z limonką : szklanka soku z aloesu, 2 łyżki soku z limonki – wszystko wymieszać.

: szklanka soku z aloesu, 2 łyżki soku z limonki – wszystko wymieszać. Sok aloesowy na odchudzanie z imbirem: szklanka soku z aloesu, łyżka soku z cytryny, pół łyżeczki startego imbiru – wszystko wymieszać.

Zacznij od małej ilości – zacznij od dodawania po łyżce do szklanki wody i stopniowo zwiększaj jego dawkę. Docelowo pij szklankę soku z aloesu dziennie, w razie potrzeby rozcieńczaj go wodą. Możesz także stosować sok z aloesu do przygotowania koktajli czy szejków białkowych.

Nie licz na to, że picie aloesu na odchudzanie wystarczy, aby faktycznie schudnąć. Stosuj równolegle dietę bogatą w błonnik, zwiększ ilość aktywności fizycznej, wysypiaj się i nawadniaj. I koniecznie uzbrój w cierpliwość – jak każdy naturalny składnik aloes potrzebuje trochę czasu, aby efekty jego działania mogły stać się zauważalne.

