Kim są „migdałowe mamy”? Społeczność TikToka wini je za epidemię złych relacji z jedzeniem wśród młodych kobiet

Almond mom (migdałowa mama), to pojęcie używane do określenia kobiety, która uporczywie skupia się na utrzymaniu szczupłej sylwetki i „zdrowym” odżywianiu i przelewa to natręctwo na swoje dzieci. Osoby wychowywane przez migdałowe mamy mają ściśle kontrolowaną dietę, często nie mogą pozwolić sobie na przekąski i słodycze. Almond mom to trend z TikToka, w którym użytkownicy uwypuklają podobne zachowania.