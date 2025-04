Alkohol podczas odchudzania

Fot. Fotolia

Czy pić alkohol na diecie odchudzającej?

Gdyby odpowiedź na to pytanie miała być jednoznaczna, brzmiałaby: nie. Dlaczego? Otóż alkohol to nie tylko dodatkowe kalorie, które trzeba doliczyć do bilansu. Alkohol wypłukuje z organizmu cenne minerały, a także wzmaga apetyt.

Jeśli jednak od czasu do czasu pozwolimy sobie na porcję napoju alkoholowego, na pewno nie zaszkodzi to w odchudzaniu. Trzeba jednak pilnować posiłków - alkoholem, który szczególnie wzmaga apetyt jest piwo, zwłaszcza to, które wypijamy poza domem, w gronie znajomych. Dlaczego? Otóż w grupie, kiedy jesteśmy zajęci rozmową, łatwiej stracić kontrolę nad jedzeniem.

Kaloryczność alkoholu

Ile kalorii ma piwo?

100 ml jasnego piwa ma ok. 50 kcal, a więc szklanka piwa = 250 kcal

250 ml piwa bezalkoholowego – ok. 67 kcal

250 ml ciemnego piwa – 105 kcal

Pamiętaj, że piwo wzmaga apetyt. Zwracaj także na kształt kufla lub szklanki, z jakiej pijesz piwo. Udowodniono, że osoby, które piją piwo z prostych kufli wypijają mniej niż te, które używają szklanek rozszerzanych na górze a wąskich na środku.

Ile kalorii ma wino?

100 ml czerwonego wytrawnego wina ma ok. 67 kcal

100 ml białego wytrawnego wina ma 73 kcal

100 ml wina czerwonego słodkiego to 96 kcal

100 ml wina białego słodkiego ma 92 kcal.

By "oszukać" kalorie do wina dodaj kostki lodu – rozcieńczony napój będzie miał w sobie tyle samo alkoholu, jednak woda nie doda kalorii.

Wprawdzie niewielka ilość alkoholu wypijanego od czasu do czasu nie powinna wpływać na efekty odchudzania, jednak osoby uprawiające sport zdecydowanie powinny wykluczyć go z diety - przy intensywnym wysiłku fizycznym trudno nadrobić straty witamin, które wypłukuje z organizmu alkohol.

