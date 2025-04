Od czasów Jane Fondy robi na świecie wielką karierę i, choć w coraz to nowych odmianach, jest jednym z największych sprzymierzeńców kobiecej figury.

Dosłownie oznacza „z powietrzem”, zaś do ulubionych przez nas ćwiczeń ma się tak, że tempo i rodzaj aktywności wspaniale dotleniają mięśnie i pobudzają cały metabolizm. Istota polega na wydatkujących energię ruchach wykonywanych na tyle długo, żeby efektywnie spalać tłuszcz, jednocześnie poprawiając ogólną sprawność całego ciała. Bonusem jest podkład muzyczny, który mile urozmaica trening, bo ćwiczenia wykonuje się w rytm żywych dyskotekowych beatów. A jak dodać jeszcze towarzystwo - bo na aerobik koniecznie należy wyciągnąć przyjaciółki, to mamy sport i zabawę w jednym.

Po co ćwiczyć?

Aerobik wzmacnia serce i płuca.

Pomaga kontrolować wagę i redukować tkankę tłuszczową.

Zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę, nadciśnienie i choroby krążenia

Podwyższa poziom dobrego cholesterolu, obniża poziom złego.

Stymuluje endorfiny, które poprawiają nasze samopoczucie i oddalają codzienne zmartwienia.

Zwiększa siłę mięśni i giętkość.

Pomaga na bezsenność.

Czyni Cię energiczną i wypoczętą mimo całego dnia pracy!

Regularny trening to świetny sposób, aby pozostać przez długie lata „fit” - bo też dla aerobiku nie ma przeciwwskazań wiekowych, o ile stawy są zdrowe. Jeśli będziemy pamiętać o utrzymywaniu odpowiedniego tętna podczas ćwiczeń, serce skorzysta podwójnie i cały układ krążenia dostanie tlenowy zastrzyk.

Jest oczywiście i „ale” - aerobik, z uwagi na tempo i rodzaj ćwiczeń, może generować kontuzje - zwłaszcza zwichnięcia i przeciążenia w kończynach dolnych. Dlatego należy się koniecznie zaopatrzyć w nieślizgające się, wygodne obuwie sportowe, a w razie wszelkich niepokojących symptomów typu zawroty głowy czy wymioty, zaprzestać treningów i zgłosić się do lekarza. Odzież powinna być obcisła, nie przeszkadzająca w ruchach, i najlepiej z syntetycznych, oddychających materiałów, zapobiegających poceniu się.

Zanim zdecydujemy się zapisać do fitness klubu przejrzyjmy zawsze najpierw ofertę, bo może się okazać, że są dla nas opcje bardziej atrakcyjne niż standardowy klasyczny aerobik. Oto krótki przegląd typów treningu:

Low Impact Aerobic - czyli ćwiczenia dla osób mających zdrowotne problemy, którym skakanie przez godzinę nie poprawi ani samopoczucia, ani formy fizycznej. Ruchy są tu spokojniejsze, bardziej rytmiczne, zaś ćwiczenia skupiają się na kształtowaniu dużych grup mięśni.

Aqua Aerobik - czyli połączenie basenu z ćwiczeniami usprawniającymi; wspaniale odciąża stawy i przyspiesza spalanie tłuszczu dzięki chłodzącej temperaturze wody.

Step - czyli aerobik konwencjonalny wykonywany przy użyciu małego schodka, który stymuluje pracę mięśni nóg i wykształca mięśnie pośladków.

Dance Aerobik - czyli ćwiczenia wpasowane w systemy taneczne, które znacznie urozmaicają trening, pomagają rozwinąć poczucie rytmu, no i dają olbrzymią dozę zabawy. Dla wielu kobiet jest najatrakcyjniejszą formą ruchu, zwłaszcza, że wersji muzycznych jest wiele - balet, jazz, disco, salsa, hip-hop - wszystko wedle upodobań ruchowych i gustów muzycznych.

Aerobik Sportowy - to najbardziej wyczerpująca i wymagająca forma treningu, preferowana przez nastolatki i osoby mocniej zaangażowane w sporty. Wymaga zwykle dużej wytrzymałości, giętkości i siły mięśni szkieletowych, ale też daje największe efekty, jeśli chodzi o budowanie atletycznej szczupłej sylwetki.

Instruktor zacznie każdy typ zajęć od niezbędnej rozgrzewki, która zwiększy stopniowo rytm bicia serca - zwykle będzie to marsz w miejscu z wykonywaniem wykroków w różne strony. Po 5-10 minutach stawy i mięśnie będą na tyle rozgrzane, że będzie można skupić się na intensywnych ćwiczeniach kształtujących poszczególne partie mięśni. Charakterystyka ćwiczeń polega na mocnym zaangażowaniu tułowia (dużo skrętów - szczuplejsza talia!) oraz licznych pochyleniach w przód i w tył. Podskoki i spinanie mięśni w ruchu to najintensywniejsze formy sesji. Na koniec zawsze wykonuje się serię ćwiczeń wyciszających i rozciągających, które zapobiegają bólom po treningu. Coraz wolniejsze ruchy pozwalają sercu wrócić do normalnego tętna.



Agata Chabierska