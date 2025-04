fot. Fotolia

"Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego warto wprowadzić w swoje życie 7 prostych zasad, które pozwolą nam kontrolować swoją masę ciała, a co za tym idzie – uchronić się od wielu chorób dietozależnych" – radzi Konrad Gaca.

1. Posiłki jedz regularnie

Regularność odpowiednio zbilansowanego jedzenia gwarantuje systematyczną utratę tkanki tłuszczowej. Należy pamiętać, że nie możemy ominąć żadnego posiłku! Powinniśmy jeść ich cztery lub pięć, w zależności od trybu życia.

2. Dbaj o odpowiednią kompozycję białek, węglowodanów i tłuszczów

Od tego, w jakich proporcjach dobierzemy do posiłków białka, węglowodany i tłuszcze, będzie zależeć, w jaki sposób nasz organizm będzie wytwarzał hormony. Prawidłowa gospodarka hormonalna pomaga w kontrolowaniu masy ciała.

3. Jedz królewskie śniadanie

To, co zjemy rano, będzie miało wpływ na cały dzień. W śniadaniu musi znaleźć się porcja węglowodanów i to najlepiej złożonych, o niskim indeksie glikemicznym. Nie zapominajmy też o dobrym źródle białka.

4. Jedz białkową kolację

Najlepszym pomysłem na ostatni posiłek dnia, szczególnie w czasie odchudzania, jest kolacja białkowa. Ma ona niezwykle pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną, co pomaga w odchudzaniu. Sięgnijmy po chude mięso, ryby, jajka, chudy ser biały lub specjalne proteinowe koktajle.

5. Zero soli, zero cukru

Bez soli w diecie będzie można pić duże ilości wody, dzięki czemu nie tylko oczyścimy organizm, lecz także przyspieszymy metabolizm. Cukier jest szkodliwy – on nie tylko tuczy, ale przyczynia się do powstawania wielu chorób.

Jeśli w skrajnych przypadkach ktoś musi po niego sięgnąć, niech korzysta z cukru brzozowego.

6. Pij wodę



Woda w kapitalny sposób przyspieszy metabolizm. To fakt potwierdzony naukowo. Systematyczne jej picie przez cały dzień może pomoc nam zwiększyć tempo metabolizmu nawet o 30 proc. Oczywiście nie pijmy jej w zbyt dużych ilościach, wystarczy jednorazowo wypić ok. 0,2 – 0,25 l.

7. Jedz odpowiednie tłuszcze

Nie wszystkie tłuszcze to dietetyczne zło. Wiele z nich usprawnia myślenie, chroni przed chorobami, a nawet pomaga leczyć serce. Najbardziej wartościowe są tłuszcze nienasycone. To one wzmacniają odporność, wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Znajdziemy je w rybach morskich, oliwie, oleju rzepakowym i lnianym oraz orzechach.

