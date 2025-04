6 powodów, dla których warto jeść pomidory

Czerwone, soczyste, pachnące - pomidory - nieodłącznie kojarzą nam się z latem. Podawane na surowo lub lub jako składnik dań na ciepło - równie zdrowe! Sprawdźmy, dlaczego warto jeść pomidory!

Pochodzą z Ameryki Południowej, a do Europy przywiózł je nie kto inny, jak Krzysztof Kolumb. Początkowo nazywano je "jabłkami złota". Najszybciej zakorzeniły się w Hiszpanii i Portugalii, a następnie dotarły do Włoch, Francji i kolejno do pozostałych krajów starego kontynentu. To Polski przywiozła je królowa Bona i od tamtej pory cieszą się niesłabnącym powodzeniem nie tylko ze względu na swoje walory smakowe, ale również właściwości zdrowotne, bowiem pomidory zaliczane są do najzdrowszych pokarmów świata!

Dlaczego warto jeść pomidory?



Czy wiesz, że... Likopen to tzw. przeciwutleniacz, charakteryzujący się dużą siłą w neutralizacji wolnych rodników. Likopen uwalniany jest podczas podgrzewania pomidorów, dlatego najcenniejszym jego źródłem są sosy pomidorowe, zupy pomidorowe, pomidory z puszki i keczup! Udowodniono również, że dodanie do potraw z pomidorów oliwy z oliwek zwiększa przyswajalność likopenu.

1. Zapobiegają nowotworom

Wielokrotnie potwierdzono to w szeregu badań naukowych, np. na Uniwersytecie w Harvarda wykazano, że spożywanie bogatego w likopen sosu pomidorowego od dwóch do czterech razy w tygodniu zmniejszało się ryzyko raka prostaty. Natomiast w Ośrodku Onkologicznym im. Barbary Ann Karmanos w Detroit udowodniono, że dieta bogata w likopen może mieć wpływ na zmniejszanie już istniejących guzów.

2. Chronią płuca

W badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Karoliny Północnej wykazano, że picie soku pomidorowego może przyczynić się do zmniejszenia uszkodzenia DNA płuc. Istnieją również badania, które pokazują, że likopen chroni przed rozwojem nowotworów płuc. Zatem obecność pomidorów w diecie to ochrona płuc przed zanieczyszczeniami powietrza i dymem papierosowym, a tak profilaktyka raka.

3. Wspomogają leczenie chorób serca

Cenny likopen to nie tylko profilaktyka nowotworów, ale również zmniejszenie skłonności do zakrzepów i chorób serca, a wszystko to za sprawą detoksykacji "złego" cholesterolu i hamowanie osadzania się tzw. blaszek miażdżycowych.

Nie tylko likopen! Oprócz bezcennego likopenu pomidory to również źródło witamin (C, K, E, B1, B2, B3, B6), kwasu foliowego, biotyny, a także minerałów, takich jak: potas, sód, fosfor, magnez, wapń, żelazo, miedź, cynk, mangan.

4. Pomagają chronić skórę i oczy

Obecność pomidorów w diecie to również gwarancja ochrony oczu i skóry przed procesami starzenia. Likopen ma bowiem właściwości powstrzymujące zwyrodnienia plamki żółtej, co jest bardzo częstą przyczyną utraty wzroku u osób starszych. Ponadto spożywanie pomidorów to również dodatkowa ochrona skóry przed posłonecznymi uszkodzeniami, wywołanymi nadmierną ekspozycją na słońce.

5. Spowalniają procesy starzenia

Oprócz likopenu, pomidory to również cenne źródło witamin i soli mineralnych. I tak zawarta w pomidorach witamina C wspomoże utrzymanie młodości skóry, dotleni oraz wzmocni drobne naczynka krwionośne; witamina E natomiast chroni przed powstawaniem zmarszczek; a potas zneutralizuje nadmiar soli w organizmie, tym samym zapobiegając nadciśnieniu krwi.

6. Są niskokaloryczne

Pomidory z powodzeniem mogą być spożywane również przez osoby odchudzające się i dbające o linię, ze względu na swoją niskokaloryczność (100 g pomidorów to jedynie 15 kcal!). Jedzmy więc pomidory na zdrowie!

Na podstawie: Książka kucharska, Jean Carper, Poznań 2012.