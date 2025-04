Utrata wagi lub utrzymanie szczupłej sylwetki to przede wszystkim kwestia metabolizmu, czyli tzw. procesu przemiany materii, podczas którego przyjmowane pożywienie przetwarzane jest na energię niezbędną do życia. Gdy ten proces ulega spowolnieniu, nadwyżki energii odkładane są w organizmie w postaci tkanki tłuszczowej. Poznajcie 6 skutecznych porad, które pomogą wam przyspieszyć metabolizm!



Fot. Depositphotos



Szczupła sylwetka dla jednych jest darem od matki natury, dla innych wynikiem kompleksowej dbałości o sprawne funkcjonowanie organizmu. Jeśli należycie do tych drugich, a zdrowie i wygląd waszego ciała leży wam na sercu, warto bliżej przyjrzeć się swojej diecie i trybowi życia. Efekt końcowy to obrazek, na który składają się puzzle pod postacią naszych codziennych nawyków. Oto 6 porad, jak warto zmienić swój sposób odżywiania i życia, aby poprawić metabolizm. Dowiedzcie się, jak w łatwy i skuteczny sposób przyspieszyć przemianę materii!

Śniadanie to podstawa

Aby nasz organizm sprawie zamieniał przyjmowany pokarm na energię, zamiast magazynować go w postaci tkanki tłuszczowej, powinniśmy spożywać pięć niewielkich posiłków dziennie, zamiast trzech, za to dużych dań. Podstawą naszego jadłospisu powinno być pożywne, energetyczne, lecz nietuczące śniadanie. Na śniadanie warto wybierać produkty zawierające węglowodany złożone, a więc np. ciemne pieczywo czy płatki owsiane. Ponadto, warto zwrócić uwagę na produkty bogate w błonnik, który pęcznieje w żołądku, sprawiając, że dłużej mamy poczucie sytości, przez co chęć sięgnięcia po przekąskę tuż po śniadaniu, znacznie się oddala.

Fot. Depositphotos



Picie wody

Odpowiednio nawodniony organizm funkcjonuje lepiej. Pamiętajmy, że nasze ciało składa się w 70% z wody i już jej niewielki ubytek może odbyć się na naszym zdrowiu i samopoczuciu. Dziennie zaleca się spożywać około 1,5-2 litry wody. Odwodnienie organizmu powoduje spowolnienie wszystkich funkcji życiowych, w tym metabolizmu. Możesz również spróbować rozpoczynać każdy posiłek od wypicia szklanki wody, co pozwoli zapełnić żołądek, dzięki czemu zjesz mniej.

Fot. Depositphotos

Jedzenie jajek

Niektóre produkty spożywcze mają działanie przyspieszające przemianę materii. Wśród nich są jajka. Oprócz tego, że są one wzorowym białkiem, przyswajanym przez organizm w prawie w 100%, amerykańscy naukowcy z Louisiana State University, udowodnili, że spożywanie jajka na śniadanie nie tylko daje na dłużej poczucie sytości, ale również wspomaga odchudzanie. Ale uwaga! Nie przesadzaj z ilością jajek w diecie, jeśli masz wysoki poziom cholesterolu.

Fot. Depositphotos

Regularna aktywność fizyczna

Lecz sama dieta nie wystarczy, aby poprawić metabolizm, niezbędne są ćwiczenia! Dlatego nie licz na diety cud, ale przede wszystkim pomyśl, czy dostarczasz swojemu organizmowi odpowiedniej dawki ruchu. Idealną sytuacją jest regularny trening, trzy razy w tygodniu. Wówczas możemy mieć pewność, że nadmiar tkanki tłuszczowej jest spalany, a mięśnie rozbudowują się. Ponadto warto wiedzieć, że wolniejsze i bardziej precyzyjne wykonywanie ćwiczeń to dodatkowe wspomaganie dla naszego metabolizmu, a także więcej spalonych kalorii niż podczas bardziej dynamicznego treningu.

Fot. Depositphotos

Czas na relaks

Aktywność i ruch z pewnością przyspieszą przemianę materii, lecz pamiętajmy także o znalezieniu czasu na wypoczynek. Planowanie diety oraz wysiłku fizycznego jest niezwykle ważne, jeśli zależy nam na szczupłej sylwetce. Jednak aby organizm funkcjonował, tak jak tego oczekujemy, jego regeneracja jest absolutnie ważna. Nie zapominajmy zatem o błogim relaksie oraz zdrowym śnie. Niedosypianie, czyli przeznaczanie na nocny wypoczynek mniej niż 7-8 godzin na dobę, może przyczynić się do spowolnienia metabolizmu i utrudnić utratę wagi.

Fot. Depositphotos

Przyprawy przyspieszające przemianę materii

Niektóre przyprawy, szczególnie te ostre, jak chili zawierają substancje przyspieszające przemianę materii. Dlatego, jeśli lubisz ostre dania, z powodzeniem może wprowadzić je do swojego jadłospisu. Oprócz chilli pomocny w podkręceniu metabolizmu może okazać się również imbir, cynamon, kminek czy cząber.

Fot. Depositphotos

