Podstawą skutecznego odchudzania jest zbilansowana dieta i regularna aktywność fizyczna! Odchudzanie to także znajomość trików, niektóre z nich są zaskakujące. Wybrałam dla ciebie 5 niezwykłych, ale skutecznych sztuczek wspomagających odchudzanie.

1. Używaj niebieskich talerzy

Zainwestuj w niebieskie talerze! Sprawdzą się wszystkie chłodne, nieżywieniowe tony zastawy stołowej. Kolor niebieski hamuje apetyt i sprawia, że szybciej czujesz się najedzona.

2. Zapal waniliową świecę

Zapach w znacznej mierze odpowiada za odczucia smakowe. Zatkaj nos i zjedz czekoladę! Zero przyjemności prawda? Przyjemna jest za to ciepła kąpiel w świetle świec o zapachu waniliowym. Dlaczego akurat świece waniliowe? Zapach wanilii wpływa na ośrodek głodu w mózgu i ogranicza ochotę na słodycze. Dodatkowa zaletą tego aromatu jest działanie relaksujące.

3. Fotografuj posiłki

Wykorzystaj swoja komórkę do przygotowania fotograficznego dziennika diety. Nie chodzi o zdjęcia z restauracji wrzucane na Instagrama, a o narzędzie, które pozwoli ci zauważyć błędy w diecie. W ciągu dnia niewiele osób ma czas, by notować zjedzone posiłki. Zrobienie zdjęcia zajmuje kilka sekund. Fotografuj wszystko, nawet kostkę czekolady i 3 winogrona, by wieczorem móc przeanalizować swój jadłospis.

4. Unikaj fat talk

Zdarza ci się rozmawiać z koleżankami o niedoskonałościach ciała?

- O matko, ale mam grube uda!

-Przestań, widziałaś moje? Twoje są szczupłe!

-Jasne! Ty przynajmniej masz przerwę między udami…

Znasz to? Tego typu rozmowy określane są przez psychologów, jako fat talk i nie pomagają nikomu. Ani osobie, która rozpoczyna rozmowę, ani temu, kto odpiera argumenty krytykując samego siebie. To sytuacja, w której obie strony są przegrane. Pogorszenie nastroju w wyniku fat talk może prowadzić do odjadania się! Postaraj się unikać tego typu wymiany zdań, a jeśli jesteś świadkiem fat talk delikatnie skieruj temat rozmowy na inny.

5. Przyprawiaj na ostro

Ostre przyprawy takie jak pieprz czy świeża papryczka chili czasowo przyspieszają przemianę materii zwiększając ukrwienie. Ostrość, którą odczuwasz nie jest smakiem, a bólem. Mózg zaś stara się unikać bólu, dlatego jedząc pikantne posiłki szybciej odczuwasz sytość.

