5 trendów dietetycznych, które warto znać

Ścisłe podporządkowanie się jednej czy drugiej diecie nie musi nam zawsze wyjść dobre. Ale w gąszczu pomysłów na odchudzanie warto znać i rozumieć podstawowe tendencje, które tak naprawdę warunkują właśnie spadek wagi…

Bo to czy schudniemy na jajkach czy na kapuście ma mniej istotne znaczenie – ważne jest wszak by nie tylko pozbyć się tłuszczyku ale zrobić to zdrowo i z szansą na utrzymanie odzyskanej figury. Dlatego właśnie proponujemy wam jedynie zdrowe, szczupłe trendy, które dają swobodę w wyborze żywności ale pozwalają jednocześnie osiągnąć cel.

Aby schudnąć, stosuj się do kilku zasad:

1. Czytaj etykiety

Zdrowa i szczupła kobieta, to kobieta świadoma tego co je. W dzisiejszych czasach największą pułapką są dla nas przetworzone pokarmy, które po niewinną nazwą płatków śniadaniowych przemycają cukier, a w gotowych makaronach z sosem mieszczą dziesiątki mało apetycznych substancji. Nie daj się zwieść opakowaniami! Czytaj zawsze co jest w składzie produktu i bądź czujna na cukry (fruktoz, glukoza, sacharoza), tłuszcze oraz konserwanty i barwniki. Porównuj też wartość kaloryczną i wybieraj te produkty, które mają mniej obciążenia – bardziej kaloryczne muesli to zwykle te , które zawiera więcej cukru.

2. Gotuj samodzielnie

Żywienie się w restauracjach, barach oraz odgrzewanie gotowych obiadów ze sklepu to najszybsza droga do otyłości. Tylko gotując samodzielnie, z nieprzetworzonych produktów takich jak warzywa, jajka, surowe mięso, mąka, makaron, suche fasole, surowe ryby, itd. możesz przygotowywać dania pełne witamin i mikroelementów, ale za to uboższe w kalorie. Gotując pamiętaj o ograniczaniu cukru i soli i zastępowaniu tłuszczów zwierzęcych olejami roślinnymi z pierwszego tłoczenia.

3. Posiłek bazuj na warzywach

Mięso, ziemniaki, makaron, ryż? Owszem, wszystkie są zdrowe i trzeba je jeść codziennie ale jako dodatek do warzyw. Obiad planuj więc od gotowanej jarzyny i surówki, a do tego dodaj po łyżce węglowodanów i kawałku mięsa lub ryby. Wybór w sklepach jest ogromny i z pewnością starczy zielonych pomysłów na każdy dzień tygodnia. Pamiętaj, że objętościowo warzyw masz jeść najwięcej!

4. Wybieraj zdrowe tłuszcze

Twoje ciało a zwłaszcza mózg potrzebują tłuszczy do prawidłowego funkcjonowania. Jednak jest zasadnicza różnica między masłem, smalcem czy śmietanką a oliwą z oliwek czy olejami – słonecznikowym, lnianym, sezamowym, winogronowym czy orzechowym. Te pierwsze tuczą i zapychają arterie, te długie dodają zdrowia, urody i wręcz odchudzają.

5. Eksperymentuj

Wreszcie, pamiętaj o najważniejszej regule zdrowej diety, czyli różnorodności. Nie bój się zapożyczać składników i potraw z żadnej kuchni, żadnego systemu odżywiania. Możesz mieć śniadanie wegetariańskie a obiad tradycyjnie polski, zaś na kolację uraczyć się makrobiotyką.

Wykorzystuj składniki egzotyczne takie jak imbir, kapary, mleko kokosowe, mango, curry czy krewetki ale bazuj zawsze na tym co regionalne i w sezonie. Próbuj nie powtarzać dań w ciągu miesiąca – ciągle łącz inaczej składniki, próbuj nowych smaków, doprawiaj. Pamiętaj, że zwłaszcza ostre przyprawy pomagają kontrolować apetyt i jeść mniejsze porcje na dłużej pozostając sytym. Pomyśl o słodko-kwaśnych smakach, włączeniu surowizny, mniej tradycyjnych mięsach takich jak konina czy baranina, czy dziczyzna oraz o różnego rodzaju sałatkach, które mogą być samodzielnym posiłkiem.