Fit lody najlepsze są domowej roboty. Jednak i w sklepach czasami można trafić niezłą propozycję. Trzeba tylko czytać skład i tabelę wartości odżywczych. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę podczas zakupów fit deserów na upalny dzień, aby nie dostarczały za dużo kalorii i były odżywcze. Podsuwamy też fajne przepisy na domowe lody fit.

Żeby lody można było uznać za fit, powinny spełniać trzy warunki:

Po pierwsze, powinny mieć obniżoną wartość kaloryczną .

. Po drugie, zawartość białka powinna w nich być wyższa niż w tradycyjnych lodach.

niż w tradycyjnych lodach. I w końcu po trzecie, ilość cukru powinna być fit lodach niższa niż w zwykłych.

Dopiero wtedy, gdy lody spełniają te trzy wymagania, można o nich powiedzieć, że są to fit lody. A tak po ludzku: fit lody to po prostu zdrowsza wersja tych tradycyjnych.

A jak o zdrowiu mowa, to najlepiej by było, żeby fit lody nie zawierały zbędnych dodatków – sztucznych aromatów czy konserwantów, syropu glukozowo-fruktozowego i polepszaczy smaku. Generalnie, im krótszy skład produktu, tym lepszy. Dlatego nie obędzie się bez czytania etykiet lodów w sklepach. Druga możliwość, to przygotowanie sobie fot lodów w domu. Wtedy masz pełną kontrolę nad ich składem, ilością cukru, tłuszczu, białka oraz kalorycznością.

I na koniec wcale nie mniej ważna sprawa, a mianowicie wielkość porcji. Może się bowiem okazać, że duża porcja fit lodów wcale nie będzie mniej kaloryczna i nie dostarczy znacząco mniej tłuszczu nasyconego niż umiarkowana porcja lodów tradycyjnych.

Podsumowując, fit lody to lody ze zmodyfikowanym składem, który dostarcza mniej energii i cukru, a więcej białka, jadane w rozsądnych porcjach, nieprzyczyniających się do znacznego przekroczenia kaloryczności menu.

Fit lody Lidl i Biedronka

Obecnie interesującą propozycją są lody Willisch (Lidl) o zwiększonej zawartości białka i bez cukru.

Niestety w Biedronce obecnie z lodów o obniżonej kaloryczności są sorbety Marletto. Poniżej porównanie tych lodów na podstawie 100 g wybranych wersji smakowych (Marletto – sorbet mango, Lody tradycyjne: Grycan – lody waniliowe, Willisch – sernik z pomarańczą). Na czerwono zaznaczamy najgorszy wynik, na zielono — najlepszy, a na czarno — umiarkowaną.

Jak widzisz, lody proteinowe (Willisch) są nieco bardziej kaloryczne od sorbetu, ale dostarczają od niego znacznie więcej białka, a mniej węglowodanów. W porównaniu z tradycyjnymi mają też ponad 2 razy mniej tłuszczu i o ponad 100 kcal mniej. Czy takie lody są fit? Tak! Jednak, gdy zjesz ich 171 g, kalorycznością zrównają się z tradycyjnymi. Dlatego warto zachować umiar.

Poniżej 5 sprawdzonych przepisów na fit lody w różnych smakach. Koniecznie pamiętaj, aby w czasie zamrażania, przynajmniej 1 raz zmiksować lody, aby rozbić kryształy lodu. Tylko tak zrobisz fit lody o kremowej konsystencji. Jeśli chcesz, aby były idealnie gładkie, miksuj je co godzinę.

Fit lody z jogurtu naturalnego

Proponujemy fit lody ze skyru. To także jogurt naturalny, ale gęstszy i o większej zwartości białka.

Składniki:

500 g skyru,

300 ml mleka 2% tłuszczu,

pół łyżeczki aromatu waniliowego,

pół laski wanilii (pokruszonej),

3 żółtka,

150 g erytrytolu w pudrze.

Sposób przygotowania:

Podgrzej lekko mleko, zestaw z ognia, wsyp erytrytol i wymieszaj, aby się rozpuścił. Odstaw do ostygnięcia. Wyłóż skyr do miski. Stopniowo dodawaj mleko, cały czas miksując. Gdy powstanie jednorodna masa, wmieszaj do niej mikserem żółtka oraz aromat waniliowy i drobno pokruszoną laskę wanilii. Przełóż masę do pudełka na lody i wstaw do zamrażalnika na 30-40 minut. Po tym czasie wyjmij i zmiksuj, a by dodać lodom puszystości. Znowu wstaw do zamrażalnika na 30 minut. Ponownie wyjmij, zmiksuj i wstaw do zamrażalnika na 3-4 godziny. Po tym czasie lody są gotowe do jedzenia.

W 100 g tych fit lodów jest ok.: 63 kcal, 7 g białka, 3,7 g tłuszczu, 3,5 g węglowodanów.

fot. Fit lody z jogurtu naturalnego/ Adobe Stock, New Africa

Domowe lody bananowe fit

Możesz te fit lody przygotować z już mocno dojrzałych bananów, wtedy lody będą słodsze.

Składniki:

2 banany,

szklanka mleka 2% tłuszczu,

2 żółtka,

łyżka mąki migdałowej (10 g, lub 5-6 zmielonych migdałów),

50 g erytrytolu w pudrze,

mała szczypta soli,

mała szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Zblenduj obrane banany z mlekiem. Wmieszaj do nich erytrytol, żółtka, mąkę migdałową oraz przyprawy. Całość miksuj na wysokich obrotach przez 3-4 minuty. Przelej masę na fit lody do pudełka i wstaw do lodówki na 30 minut. Wyjmij, ponownie zmiksuj, tym razem krótko, i wstaw znowu do zamrażalnika. Tym razem trzymaj tam lody 4 godziny. Po tym czasie będą nadawały się do jedzenia.

W 100 g tych fit lodów jest ok.: 97 kcal, 3,5 g białka, 2 g tłuszczu, 13,4 g węglowodanów.

fot. Domowe lody bananowe fit/ Adobe Stock, Robert Kneschke

Fit lody truskawkowe

Podajemy przepis na fit lody z odżywki białkowej o smaku truskawkowym. Jeśli nie chcesz z niej korzystać, nie musisz, ale wtedy lody będą dostarczały dużo mniej białka.

Składniki:

2 banany (około 240 g),

200 g mrożonych lub surowych truskawek,

1 szklanka (250 ml) mleka 2% tłuszczu,

1 miarka (30 g) odżywki białkowej o smaku truskawkowym,

łyżeczka miodu.

Sposób przygotowania:

Pokrój banany na kawałki i zamroź je (najlepiej całą noc). W blenderze umieść zamrożone banany, mrożone truskawki, mleko oraz odżywkę białkową. Dodaj miód, jeśli chcesz, aby lody były słodsze. Miksuj wszystkie składniki na gładką masę. Jeśli masa jest zbyt gęsta, dodaj odrobinę więcej mleka. Przełóż masę do pojemnika i wstaw do zamrażarki na 20 minut. Wyjmij fit lody, raz jeszcze zmiksuj i ponownie wstaw do zamrażalnika na 3 godziny. Wyjmij na kilka minut przed podaniem, aby nieco zmiękły.

W 100 g tych fit lodów jest ok.: 99 kcal, 6,7 g białka, 1,34 g tłuszczu, 16,5 g węglowodanów.

fot. Fit lody truskawkowe/ Adobe Stock, Davizro Photography

Domowe lody czekoladowe fit

Składniki:

600 g jogurtu naturalnego (bez dodatku cukru),

2 łyżki kakao (około 20 g),

50 g gorzkiej czekolady (minimum 70% kakao),

4 łyżki erytrytolu w pudrze,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego (opcjonalnie, około 5 ml).

Sposób przygotowania:

Połam gorzką czekoladę na malutkie kawałki. W dużej misce połącz jogurt naturalny, kakao, erytrytol oraz ekstrakt waniliowy. Miksuj, aż uzyskasz jednolitą masę. Dodaj kawałki gorzkiej czekolady do masy i delikatnie wymieszaj. Przełóż masę na fit lody do pojemnika i wstaw do zamrażarki na pół godziny. Wyjmij, zmiksuj, aby nadać im nieco puszystości i wstaw do zamrażalnika na 3-4 godziny. Przed podaniem wyjmij lody z zamrażarki na kilka minut, aby lekko zmiękły, następnie nakładaj gałki.

W 100 g tych fit lodów jest ok.: 100 kcal, 4 g białka, 6 g tłuszczu, 8,7 g węglowodanów.

fot. Domowe lody czekoladowe fit/ Adobe Stock, Bart

Fit lody śmietankowe

Składniki:

400 ml mleka 2% (albo roślinnego),

200 ml mleczka kokosowego, gęstego,

2 żółtka,

4 łyżki erytrytolu (lub dowolnego słodzika, do smaku)

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

starta skórka 1 pomarańczy (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

W rondelku wymieszaj mleko i mleczko kokosowe. Podgrzej na małym ogniu. Dodaj erytrytol i mieszaj, aż się rozpuści. Zdejmij z ognia i przelej do dużej miski. W osobnej misce roztrzep żółtka. Stopniowo dodawaj odrobinę ciepłej mieszanki mlecznej do roztrzepanych żółtek, cały czas miksując, aby żółtka się nie zważyły. Powoli wlej całą mieszankę żółtek do mleka, stale mieszając, aż do połączenia. Wlej mieszankę do rondelka i gotuj na małym ogniu, stale mieszając, aż masa zgęstnieje i zacznie przypominać konsystencję śmietanki. Ważne jest, aby nie dopuścić do zagotowania. Zdejmij rondel z ognia i dodaj ekstrakt waniliowy oraz startą skórkę pomarańczową (jeśli używasz). Przelej masę do miski i pozostaw do całkowitego wystygnięcia. Co jakiś czas zamieszaj. Gdy wystygnie, przelej do pojemnika na lody i wstaw do zamrażarki na 30 minut. Wyjmij, zmiksuj i ponownie wstaw do mrożenia, tym razem na 1-1,5 godziny. Wyjmij i dokładnie wymieszaj, aby rozbić kryształy lodu. Powtórz ten proces co godzinę przez kolejne 2-3 godziny, aż lody będą odpowiednio zamrożone. Przed podaniem wyjmij lody z zamrażarki na kilka minut, aby lekko zmiękły.

W 100 g tych fit lodów jest ok.: 134 kcal, 3,7 g białka, 9,3 g tłuszczu, 6 g węglowodanów.

fot. Fit lody śmietankowe/ Adobe Stock, Maria

