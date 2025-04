Wypróbuj 5 różnych rodzajów keto chipsów, a potem eksperymentuj i rób własne ich wersje. To prosta robota, w której najtrudniejszym elementem jest ukrojenie cieniutkich plasterków. Potem już jest z górki. Keto chipsy z salami czy sera, możesz jeść śmiało. Natomiast chipsy warzywne trzeba trochę ograniczać, bo choć to warzywa o niskiej zawartości węglowodanów, to jednak dostarczają ich więcej niż np. parmezan czy salami, a przy tym nie są zbyt tłuste.

Reklama

Spis treści:

To jasne, że zwykłe chipsy ziemniaczane na keto odpadają. Na szczęście nie oznacza to, że trzeba sobie odmawiać innych typów chipsów w czasie diety ketogenicznej. Możliwości jest całkiem sporo. Keto chipsy da się bowiem przygotować z:

selera,

sera,

salami,

dyni,

awokado,

cukinii,

jarmużu,

łososia.

Przepis prawie zawsze jest ten sam: warzywo, łososia, czy salami trzeba pokroić na bardzo cienkie plasterki, skropić tłuszczem i upiec do chrupkości. Z serami jest prościej, wystarczy je zetrzeć na grubych oczkach tarki i uformować cienkie okrągłe czy prostokątne chipsy i zapiec z odrobiną tłuszczu i przypraw.

Tak naprawdę keto chipsy można robić nie tylko w piekarniku, choć akurat z niego zawsze wychodzą najlepsze, a w dodatku można na raz przygotować ich więcej. Inne możliwości to zrobić keto chipsy w air-fryerze lub w suszarce (takiej do owoców czy grzybów). Niestety te dwie ostatnie opcje mają wady:

w air-fryerze na raz przygotujesz mało chipsów, bo trzeba je do pieczenia układać w jednej warstwie i nie powinny na siebie zachodzić,

na raz przygotujesz mało chipsów, bo trzeba je do pieczenia układać w jednej warstwie i nie powinny na siebie zachodzić, w suszarce trzeba trzymać warzywa całymi godzinami, aby na tyle je wysuszyć, żeby stały się chrupiące.

Zanim przejdziemy do przepisów, ostatnia rada: naprawdę krój składniki na keto chipsy bardzo cienko, najlepiej używając robota kuchennego z tarczą pozwalająca wykrawać plasterki o grubości niemal mikroskopowych preparatów. Wtedy przekąska będzie naprawdę chrupiąca.

Składniki:

100-150 g startego sera cheddar lub parmezanu,

1/2 łyżeczki papryki (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i wyłóż blachę papierem do pieczenia. Ser zetrzyj na tarce o grubych oczkach, jeśli kupiłaś ser w kawałku. Jeśli masz go już startego, odpada ścieranie. Ułóż starty ser w małych kupkach (około 1 łyżki każda) na papierze do pieczenia, zachowując odstępy między nimi. Spłaszcz je na tyle, jak dalece to możliwe. Jeśli chcesz, posyp papryką. Wstaw blachę do piekarnika na 6-10 minut, aż ser się roztopi i zacznie lekko brązowieć. Wyjmij blachę z piekarnika i pozwól chipsom ostygnąć, aby stały się chrupiące.

fot. Keto chipsy serowe/ Adobe Stock, Maren Winter

Składniki:

100-150 g dobrej jakości salami,

łyżka oliwy lub oleju.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i wyłóż blachę papierem do pieczenia. Salami pokrój w jak najcieńsze plasterki, jeśli kupiłaś wędlinę w kawałku. Jeśli masz ją w plastrach, odpada ci krojenie. Ułóż salami w jednej warstwie na papierze do pieczenia, skrop tłuszczem i wstaw do piekarnika na 20-25 minut. Czas pieczenia zależy od grubości plastrów. Gotowe keto chipsy z salami powinny być chrupiące.

fot. Keto chipsy z salami/ Adobe Stock, fahrwasser

Składniki:

1 seler,

1,5-2 łyżki oliwy lub oleju kokosowego,

słodka papryka i sól.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Umyj i obierz selera. Pokrój go w cienkie plasterki – możesz je wykrawać ze słupków, na które pokroisz najpierw korzeń. Włóż plasterki selera do miski, wlej oliwę lub olej i dodaj przyprawy. Bardzo dokładnie wymieszaj, aby każdy plasterek miał kontakt z tłuszczem i przyprawami. Wyłóż blachę papierem do pieczenia i poukładaj na nim plasterki selera, pilnując, aby na siebie nie zachodziły. Wstaw do piekarnika na ok. 20 minut. Potem zmniejsz temperaturę do ok. 160 stopni i piecz jeszcze 15-20 minut.

fot. Keto chipsy z selera/ Adobe Stock, Moving Moment

Składniki:

1 średnia cukinia,

olej kokosowy płynny do spryskania keto chipsów,

łyżka soli,

oregano lub tymianek do posypania.

Sposób przygotowania:

Umyj i osusz cukinię, a następnie pokrój ją w bardzo, bardzo cienkie plasterki. Najlepiej użyć robota kuchennego, jeśli masz taką możliwość, gdyż nożem trudno ukroić aż tak cienkie plasterki. Ułóż plasterki w stosiki, obsypując każdy plasterek z wierzchu solą, i odstaw na godzinę. Bardzo dokładnie odsącz plasterki z soku, który cukinia wypuściła – najlepiej sprawdzi się papierowy ręcznik. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i wyłóż blachę papierem do pieczenia. Poukładaj na papierze keto chipsy w jednej warstwie, spryskaj olejem kokosowym i posyp ziołami. Wstaw do piekarnika i piecz, aż staną się kruchutkie (ok.20 minut).

fot. Keto chipsy z cukinii/ Adobe Stock, CHZU

Składniki:

1 dojrzałe awokado (miąższ musi być zielony),

1 duże jajko,

45-50 g tartego parmezanu,

sól, granulowany czosnek do posypania.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Przekrój awokado, wyjmij pestkę i zdejmij skórkę albo wydrąż miąższ do miseczki. Dokładnie ugnieć miąższ awokado widelcem. Dodaj jajko oraz parmezan i bardzo dokładnie wymieszaj, aby powstała jednorodna masa. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Wykładaj na niego łyżką porcję masy na keto chipsy i formuj z niej cienkie „placuszki”. Obsyp solą i czosnkiem. Możesz także posypać wybranymi ziołami, np. czosnkiem niedźwiedzim. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 30 minut.

fot. Keto chipsy z awokado/ Adobe Stock, valkyrielynn

Reklama

Czytaj także:

Przepisy na keto sałatki na grilla

Jakie owoce na keto są dozwolone?

Dieta wegetariańska keto też jest możliwa