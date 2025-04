5 sposobów na ćwiczenie bez sportu

Nie każda z nas ma w sobie duszę atletki, która śpiewa na widok butów do biegania. Ba, nawet gdy są chęci, często na prawdziwy trening brakuje po prostu czasu. Oto co można robić zamiast…

Reklama

Fot. Fotolia



Zobacz też: 5 szokujących rzeczy, od których tyjesz!

Nasze ciało nie wie czy to co robimy można nazwać sportem czy nie. Dla niego liczy się wysiłek, naprężenie mięśni, dopływ tlenku do tkanek, wzrost rytmu bicia serca – jak to osiągniesz to inna sprawa. Kobiety, które mają psychologiczny problem z motywowaniem się do ćwiczeń, biegania czy fitnessu mogą i tak pozostać sprawne, szczupłe i zdrowe wybierając po prostu ruchliwe hobby, które na dodatek może okazać się bardzo praktyczne.

Reklama

Oto co możesz regularnie robić aby zapewnić sobie smukłą sylwetkę: