Wieczorne podjadanie to nie tylko kwestia wieczoru. Kiedy zbyt mocno ograniczasz jedzenie w ciągu dnia i nie dojadasz ryzyko, że po południu zjesz za dużo rośnie. Zobacz, jakie błędy popełniasz najczęściej!

1. Planuj przekąski w pracy

Zjadłaś śniadanie, zabrałaś obiad do pracy, ale nie pomyślałaś o przekąskach. Posiłek główny zjadasz o 13, ale w domu jesteś dopiero po 17 – to blisko 4 godziny przerwy. Jesteś wtedy już tak głodna, że otwierasz lodówkę i łapiesz plasterek sera, kawałek kabanosa, lekko przyschnięte jajko na twardo i pół banana po dziecku, żeby zaspokoić głód. Dopiero wtedy zaczynasz przygotowywać kolację. Problem w tym, że właśnie ją zjadłaś w szale głodu dokonując „przeglądu lodówki”. Planuj przekąski w pracy, dzięki temu nie doprowadzisz do ataku wilczego głodu i spokojnie zjesz kolację!

2. Jedz kolację!

Jadasz kolację? Wiele osób niesłusznie unika jej jedzenia wciąż wierząc w mit niejedzenia po 18. Tylko co wtedy, gdy wracasz do domu i już jest 18? Masz nic nie jeść? W lodówce „czeka” tyle smacznych produktów, ale nie, przecież wytrzymasz! Pękasz tuż po 21 i zjadasz wszystko, na co miałaś ochotę cały dzień. Niejedzenie kolacji nie działa!

Ostatni posiłek jadaj na 3 godziny przed snem. Najlepiej by było to połączenie produktów o wysokiej zawartości białka (np. jajka, pierś z kurczaka, tofu, jogurt) i błonnika pokarmowego (warzywa). Taki zestaw zapewnia sytość na długo!

3. Uważaj na przekąski!

Nie ma nic złego w tym, że raz na jakiś czas zjesz garść chipsów. Wszystko jest dla ludzi! Rób jednak to w 100% świadomie i od razu wydzielaj wielkość porcji. Kiedy nie kontrolujesz ile zjadasz, instynktowna część twojego mózgu tak kieruje zachowaniem, byś dojadła do samego końca, do dna. Jeśli chcesz nad tym zapanować musisz przejąć kontrolę!

4. Kładź się spać o właściwej porze!

Kiedy jesteś zmęczona łatwiej odpuszczasz zdrowe nawyki żywieniowe! Zatem na to, ile zjesz wieczorem wpływ ma ilość i jakość snu poprzedniej nocy. Im krócej śpisz tym więcej w twojej krwi kortyzolu – hormonu, który zwiększa ochotę na słodkie i nasila magazynowanie tkanki tłuszczowej na brzuchu!

5. Poproś o wsparcie!

Starasz się! Udaje ci się planować pełnowartościowe kolacje i nie podjadać wieczorem. Jednak, kiedy twój facet siada koło ciebie z wielką michą popcornu trudno jest ci się powstrzymać. Twoja wola nie jest ze stali, nie oczekuj tego od siebie. Z tego powodu poproś najbliższe osoby o wsparcie! Najlepiej, by współlokatorzy nie podjadali w twoim towarzystwie. Może w ogóle uda im się zrezygnować z tego nawyku?

