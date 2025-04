4 z 5

Stosujmy dietę w pudełkach, szczególnie w pierwszym etapie walki z nadwagą. To rada dla tych, którzy chcą jeść obiad o normalnej porze, a nie wieczorem po pracy, ale nie mają wpływu na serwowane w stołówce posiłki. Mogą więc zamówić catering dietetyczny do biura. Dostawca spełni wszystkie nasze zachcianki i oczekiwania – codziennie będzie przywozić nam to, co z nim ustalimy. W ten sposób utrzymamy kaloryczność posiłków i ich regularność, co ma bardzo istotne znaczenie w odchudzaniu i w zdrowym odżywianiu. Dieta pudełkowa ma też kilka innych zalet. Zwalnia nas z obowiązku robienia większych zakupów. W ten sposób redukujemy ryzyko, że kupimy coś niepożądanego i niezdrowego. Gdy będziemy przyjmować posiłki o stałej porze, zapobiegniemy spadkom glukozy. Nie będziemy więc buszować wieczorem w lodówce ani rzucać się na jedzenie po powrocie z firmy. Jest też szansa, że odżywiając się w ten sposób, będziemy jeść mniej. Zdaniem psychologa doktora Briana Wansinka – „Sherlocka Holmesa zachowań żywieniowych”, efekty odchudzania zależą nie tylko od stosowanej diety, ale również od sposobu naszego myślenia i odpowiedniego nastawienia, a potrawy przygotowywane przez innych smakują nam bardziej i ich spożycie jest mniejsze niż przygotowanych samodzielnie. Minusem cateringu dietetycznego może być jego koszt. Jeśli szkoda nam pieniędzy, możemy przygotowywać posiłki samodzielnie i samemu nosić je do pracy. Muszą to być jednak potrawy przygotowane wedle wskazówek dietetyka. Dotyczy to zarówno jakości i ilości dań, jak i sposobu ich przyrządzania (technologia, produkty).