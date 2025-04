5 ćwiczeń na zgrabne nogi!

Zgrabne, szczupłe i jędrne nogi bez cienia cellulitu to marzenie każdej kobiety! Aby odrobinę pomóc naturze i odpowiednio wymodelować nogi niezbędne są ćwiczenia. Oto propozycji ćwiczeń, które pozytywnie wypłyną na wygląd waszych nóg.



Jak osiągnąć efekty? Przede wszystkim ćwicząc regularnie. Jeśli zależy nam na wszczupleniu nóg, pamiętajmy, że niezbędne jest zrzuceniu kilku kilogramów. Dieta plus ćwiczenia to optymalna kompilacja w walce o piękne ciało. Ćwiczenia na nogi wykonujemy 3-4 razy w tygodniu. Sportami, które doskonale wpływają na wygląd nóg są m.in. jazda na rowerze, pływanie, step, skakanie na skakance. O wygląd i kształt naszych nóg równie dobrze możemy zadbać rónież w domowym zaciszu. Oto 5 propozycji ćwiczeń, wzmacniających mięśnie nóg:

1. Marsz w miejscu z wysokim unoszeniem kolan



Pierwsze ćwiczenie będzie idealną rozgrzewką i jednocześnie świetnie angażującą mięśnie nóg. Stań w naturalnym rozkroku. Ręce połóż na biodrach lub wyprostowane trzymaj przed sobą na wysokości pasa - pomogą ci określić punkt unoszenia nóg. Następnie maszeruj w miejscu, podnosząc nogi, uginając je do kąta prostego, czyli mniej więcej do wysokości pasa. Maszeruj dość dynamicznie przez około 3-4 minuty.

2. Uderzanie piętami o pośladki



Kolejnym ćwiczeniem jest unoszenie naprzemiennie nóg, dotykając przy tym pośladków. Aby je wykonać stań w rozkroku na szerokość bioder, ręce połóż na biodrach i energicznie unoś nogi w tył, delikatnie kopiąc się przy tym o pośladki. Ćwicz tak przez 2-3 minuty.

3. Wspięcie na palce



Stajemy w rozkroku na szerokość bioder, a następnie uginamy kolana, odrywając pięty od podłogi i stając na palcach. Prostujemy kolana, unosząc się do góry i opuszczając pięty do podłogi, a nastepnie wracamy po pozycji wyjściowej. Wykonujemy około 15 powtórzeń w 3 seriach.

4. Wymachy nóg na leżąco



Połóż się na macie do ćwiczeń na prawym boku. Unoś nogę do kąta prostego, palce prostując do sufitu, a następnie opuść nogę. Ćwiczenie powtarzaj 10-20 razy na jedną nogę, a następnie zmień strony i powtórz na prawą nogę. Odpocznij 30 sekund, a następnie wykonaj jeszcze po dwie serie ćwiczenia na każdą z nóg.

5. Unoszenie nóg w tył



Uklęklnij na macie do ćwiczeń, podpierając się z przodu rękami o podłogę. Następnie unieś nogę do kąta prostego i zegnij ją, zatrzymując ruch tuż przed tym, zanim pięta dotknie pośladka. Powtórz 20 razy, po czym zmień nogę. Na prawą i lewą nogę wykonaj po 3 serie tego ćwiczenia. Inny wariant tego ćwiczenia to delikatne unoszenie zgiętej nogi, jakby chciało się dotknąć piętą sufitu.

