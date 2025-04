Fot. Fotolia

Oto kilka konkretnych rozwiązań, dzięki którym kilogramy będą spadać w zaskakująco szybkim tempie!

1. W prosty sposób ogranicz spożycie kalorii

Warto pamiętać, że kalorie dostarczamy naszemu organizmowi zarówno wtedy, kiedy spożywamy posiłki, jak i wtedy, gdy pijemy. Jeśli Ty lub Twoi bliscy szukacie słodkich smaków, przygotowując posiłki i napoje możesz sięgnąć po słodką alternatywę, czyli niskokaloryczne substancje słodzące (LCS).

Początkujący mogą zacząć od stosowania naturalnych słodzików i zaprzyjaźnić się np. ze stewią, którą można dodawać do wypieków lub sięgnąć po napoje zawierające ją w składzie.

Dokonując takiej prostej zamiany, z powodzeniem można zredukować dzienną podaż energii nawet o 200 kcal – co daje oszczędność 1400 kcal tygodniowo i 5600 kcal miesięcznie – i uniknąć zwiększenia masy ciała.

2. Stosuj słodziki

Chcesz zmodyfikować swoją dotychczasową dietę i czuć się dobrze przez cały czas? Pamiętaj, że wszystko, co zjadasz, powoduje zmianę natężenia cukru we krwi. Jego stały poziom zapewnia np. wprowadzenie do codziennej diety nasion roślin strączkowych, bogatych w błonnik warzyw i owoców oraz produktów zbożowych z pełnego przemiału.

Jeżeli rozpoznano u ciebie nadwagę lub otyłość, a w szczególności jeśli masz problemy z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, a nie wyobrażasz sobie życia bez słodkiego smaku, możesz bez obaw korzystać z produktów zawierających słodziki, które pozwalają ci uniknąć zmian glikemii.

Przeprowadzone badania potwierdzają bezpieczeństwo stosowania LCS, co więcej coraz częściej wskazuje się na korzystny wpływ tych substancji na poobiedni poziom glukozy we krwi. Dodatkowo w odróżnieniu od diet bogatych w węglowodany, które zwykle zwiększają poobiednią glikemię, insulinemię czy lipidemię, LCS nie wpływają na wydzielanie insuliny lub peptydu jelitowego.

Jak wiadomo, utrzymywanie odpowiedniej masy ciała ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego leczenia cukrzycy, a słodziki mogą zdecydowanie ułatwić jej kontrolę.

3. Ćwicz to, co lubisz najbardziej i rób to regularnie!

Odpowiednio dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości program ćwiczeń to klucz do utrzymania właściwej masy ciała. Dlatego oprócz stosowania zbilansowanej diety, zadbaj o regularność ćwiczeń, odpowiednio dopasowując je do swoich preferencji sportowych i… działaj!

Istnieje szereg programów dla miłośników różnych aktywności, które ułatwią ci codzienne zarządzanie kaloriami i spowodują, że drobne odstępstwa w diecie nie zniechęcą cię do dalszych wysiłków w walce o zdrowy styl życia.

4. Oglądaj programy na temat zdrowego odżywiania

Często zapominamy, że skuteczność naszej żywieniowej „terapii” może zależeć także od motywacji i wsparcia najbliższych. Zadbaj o wsparcie innych członków rodziny czy przyjaciół.

Dobrym początkiem może być zachęcenie bliskich do wspólnego jedzenia pożywnych śniadań. W dłuższej perspektywie opłaci się również wspólne oglądanie filmów i czytanie artykułów na temat odżywiania. W grupie siła!

