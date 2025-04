Przygotuj fit deser z truskawkami na każdą okazję. Ten szybki przyda się na co dzień, a ten najbardziej czasochłonny – także na weekend lub na specjalną okazję. Do wyboru masz opcje od 135 do 250 kcal, z których żadna nie jest pusta! Bo takie powinny być fit desery: pyszne, zdrowe i nieprzesadnie kaloryczne.

To nieco bardziej czasochłonna propozycja fit deseru z truskawkami. Można go przygotować i podać po rodzinnym obiedzie. Wykonanie jest proste, a efekt cieszy oczy i pysznie smakuje. Przy założeniu, że z ciasta z truskawkami wyjdzie 12 porcji, w każdej z nich będzie ok. 200 kcal, 5 g białka, 12 g tłuszczu, 18 g węglowodanów i 2 g błonnika.

Składniki na spód ciasta:

1,5 szklanki mąki pełnoziarnistej (około 180 g),

1/2 szklanki płatków owsianych (około 40 g),

1/3 szklanki erytrytolu (około 50 g),

1/4 łyżeczki soli,

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1/3 szklanki oleju rzepakowego (około 80 ml),

1 jajko.

Składniki na krem mascarpone:

250 g serka mascarpone,

1/2 szklanki jogurtu greckiego (około 120 g),

1/4 szklanki erytrytolu (około 50 g),

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Składniki na wierzch:

500 g świeżych truskawek, pokrojonych na połówki.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180°C. W dużej misce wymieszaj mąkę pełnoziarnistą, płatki owsiane, erytrytol, sól i proszek do pieczenia. Dodaj olej i jajko. Dokładnie wymieszaj, aż składniki się połączą i utworzą jednolitą masę. Wyłóż formę do pieczenia (o średnicy około 22-24 cm) papierem do pieczenia. Przełóż masę na spód formy i równomiernie rozprowadź, dociskając do dna. Piecz w rozgrzanym piekarniku przez około 15-20 minut, aż spód będzie lekko złocisty. Po upieczeniu odstaw do całkowitego ostygnięcia. W misce wymieszaj serek mascarpone, jogurt grecki, erytrytol i ekstrakt waniliowy. Mieszaj do uzyskania gładkiej, kremowej konsystencji. Schłodź krem w lodówce przez około 30 minut. Umyj i osusz truskawki. Pokrój je na połówki lub ćwiartki, w zależności od wielkości owoców. Na ostudzony spód ciasta wyłóż równomiernie schłodzony krem mascarpone. Na wierzchu ułóż truskawki, lekko dociskając je do kremu. Gotowe ciasto wstaw do lodówki na co najmniej 2 godziny, aby krem dobrze się schłodził i ciasto nabrało odpowiedniej konsystencji.

Jeśli chcesz uniknąć dodanego cukru w tym fit deserze z truskawkami, pomiń miód lub syrop klonowy. Truskawki same w sobie są wystarczająco słodkie. Ten lekki deser z truskawkami dostarcza w porcji, przy założeniu 4 porcji: ok. 135 kcal, 3-4 g białka, 6 g tłuszczu, 17 g węglowodanów i 6 g błonnika.

Składniki:

1 szklanka (250 ml) mleka roślinnego (np. migdałowego, kokosowego, owsianego),

3 łyżki nasion chia,

1 łyżeczka miodu lub syropu klonowego (opcjonalnie, do smaku),

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,

200 g świeżych truskawek, pokrojonych na kawałki,

listki mięty (opcjonalnie, do dekoracji).

Sposób przygotowania:

W średniej misce wymieszaj mleko roślinne, nasiona chia, miód (lub syrop klonowy) i ekstrakt waniliowy. Dokładnie wymieszaj, aby nasiona chia równomiernie się rozprowadziły i nie zbijały się w grudki. Odstaw na około 5 minut, następnie ponownie wymieszaj. Przykryj miskę i wstaw do lodówki na co najmniej 2-3 godziny, a najlepiej na całą noc, aby nasiona chia mogły wchłonąć płyn i nabrać konsystencji puddingu. Umyj i osusz truskawki. Możesz lekko je posłodzić odrobiną miodu lub syropu klonowego, jeśli są kwaśne. Zmiksuj je na mus, zostawiając kilka w kawałkach. Po schłodzeniu puddingu chia wyjmij go z lodówki i dobrze wymieszaj, aby uzyskać jednolitą konsystencję. W szklankach lub małych miseczkach układaj warstwami pudding chia i truskawki. Zacznij od warstwy puddingu, następnie dodaj warstwę truskawek, i powtórz, aż do wyczerpania składników. Na wierzchu udekoruj truskawkami i opcjonalnie listkami mięty.

Oto fit deser z truskawkami i jogurtem naturalnym, który przygotujesz nawet w kilka minut. Porcja tego smoothie bowl dostarcza (przepis podajemy na 4 porcje): ok. 250 kcal, 9 g białka, 6 g tłuszczu, 40 g węglowodanów i 7 g błonnika.

Składniki:

5 szklanek truskawek,

3 banany,

3 szklanki jogurtu naturalnego,

½ szklanki „mleka” roślinnego,

łyżka miodu,

2 łyżki siemienia lnianego,

2 łyżki płatków migdałowych,

4 łyżki granoli bez cukru (np. keto granoli),

liście mięty,

2 łyżki jagód lub borówek (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Zmiksuj 4 szklanki umytych i obranych truskawek z jogurtem greckim, miodem i „mlekiem” roślinnym. Nalej smoothie do 4 miseczek. Każdą z nich posyp siemieniem, płatkami migdałowymi i granolą oraz ewentualnie jagodami lub borówkami. Poukładaj na wierzchu także połówki pozostałych truskawek. Udekoruj listkami mięty i podawaj.

