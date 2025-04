3 kg w 3 dni?

Dzięki tej diecie pozbędziesz się 2–3 kg i oczyścisz organizm z toksyn. Jeśli zastosujesz się do naszych wskazówek, już po 3 dniach zauważysz, że brzuch zrobił się płaski. Będziesz mieć więcej wigoru, skóra stanie się jędrniejsza i gładsza a włosy lśniące. Taką kurację możesz stosować co 3 miesiące. Powodzenia!

Ważne zasady diety 3 kg w 3 dni

Jeśli pracujesz, zaplanuj kurację na weekend i zakończ w poniedziałek.

i zakończ w poniedziałek. W dniu poprzedzającym kurację zjedz 4–5 lekkich posiłków. Tłuszcz ogranicz do minimum – na obiad przygotuj kawałek gotowanego chudego mięsa z warzywami, a na kolację np. jogurt naturalny i owoc.

Przestrzegaj godzin jedzenia i picia oraz wielkości porcji. Dieta została tak pomyślana, aby nie dochodziło do spadku cukru (glukozy) we krwi. Gdyby jego poziom zbytnio się obniżył, odczuwałabyś słabość i senność. Ostatni posiłek zjedz do 18:30.

Nie lekceważ picia wody. Pobudza ona nerki do wydalania toksyn i łagodzi głód. Częściowo możesz ją zastąpić naparami słabej zielonej herbaty, pokrzywy lub skrzypu polnego. Do herbaty nie dodawaj cytryny, ponieważ powoduje wytrącanie glinu i kumulowanie się pierwiastka w organizmie.

Po zakończeniu diety zmniejsz wielkość porcji i jedz z umiarem.

Nasza rada! Jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, możesz wspomóc dietę wizytą w saunie. Stracisz dodatkowy kilogram i ułatwisz organizmowi wydalenie toksyn przez skórę.

Menu diety oczyszczającej 3 kg w 3 dni

Dzień 1



Same soki owocowe bez dodatku cukru nie wystarczą! Soki oczyszczają, odchudzają i dostarczają mało kalorii. Jednak dietetycy zdecydowali o wprowadzeniu do jadłospisu białka. Białko przyspiesza przemianę materii i stabilizuje poziom cukru we krwi.

Godzina 8:00 i 9:00

Szklanka soku jabłkowo-pomarańczowego zmiksowanego z kilkoma łyżkami mleka i łyżką płatków owsianych lub otrąb.

Godzina 10:00

Szklanka niegazowanej wody mineralnej lub (jeśli jest ci chłodno) szklanka słabej zielonej herbaty.

Godzina 11:00, 13:00, 15:00

Koktajl (jednorazowo wypij niepełną szklankę) przygotowany z 200 ml chudego jogurtu naturalnego, 2 szklanek soku z buraczków i 2 szklanek soku z marchwi. Jeśli lubisz, możesz dodać do tego napoju łyżkę posiekanej natki pietruszki, która działa moczopędnie.

Godzina 12:00, 14:00, 16:00

Szklanka wody mineralnej lub herbatka z pokrzywy.

Godzina 18:00

Zjedz sałatkę przyrządzoną z chudego mięsa (np. połowa ugotowanej piersi kurczaka), sałaty lub kapusty pekińskiej, gotowanego buraczka i cebuli. Warzywnych składników nie musisz zbytnio ograniczać, bo zawierają bardzo mało kalorii. Nie przesadzaj jednak z ich ilością, aby nie rozpychać żołądka. Nie dodawaj do sałatki żadnego oleju, przypraw ją tylko odrobiną soli.

Godzina 18:30

Szklanka odtłuszczonego bulionu mięsno-warzywnego lub warzywnego, przygotowanego z kilku pietruszek, marchwi i selera.



Dzień 2 i 3



Już nie pijesz koktajli! Przez cały dzień jesz różnorodne owoce i warzywa, a na posiłek wieczorny przygotowujesz pożywne danie z białkiem. Mogą to być warzywa z dipami z twarożku, gotowana ryba lub kawałek mięsa z warzywami.

Godzina 8:00

Sałatka z melonem. Poza tym dietetycznym owocem, który zawiera jedynie 36 kcal w 100 g, możesz dodać do niej jabłko, kawałek różowego grejpfruta i inne lubiane owoce. Zjedz pełną miseczkę.

Godzina 9:00

Szklanka ciepłej wody z plasterkiem cytryny lub pomarańczy.

Godzina 10:00

Nieduży banan. Jest trochę bardziej kaloryczny niż inne owoce, ale ponieważ potrzebujesz energii, jego zjedzenie dobrze ci zrobi.

Godzina 11:00

Szklanka ciepłej wody.

Godzina 12:00, 14:00, 16:00

Sałatka z cytrusami. Na jedną porcję weź po jednym owocu pomarańczy, kiwi i ćwiartkę cytryny. Uzupełnij sałatkę winogronami lub mrożonymi truskawkami, możesz także dodać kilka listków melisy lub szczyptę suszonej. Za każdym razem przyrządzaj świeżą sałatkę, ponieważ pokrojone owoce szybko tracą witaminę C.

Godzina 13:00, 15:00, 17:00

Szklanka cieplej wody z cytryną.

Godzina 18:00

Warzywa z dipami. Zmiksuj po 100 g chudego twarożku i jogurtu naturalnego. Podziel na kilka porcji, każdej nadaj inny smak, dodając np. koncentrat pomidorowy, chrzan, curry itp. Zjedz z pokrojonymi warzywami.

Godzina 18:30

Szklanka zielonej herbaty z cytryną lub szklanka chudego bulionu.

napisane na podstawie tekstu zamieszczonego w dwutygodniku Pani Domu



