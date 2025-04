Keto przekąski ze sklepu wcale nie muszą dużo kosztować. Wystarczy sięgnąć po odpowiednie produkty nieoznaczone modny bannerem „keto”. Wbrew pozorom jest ich całkiem sporo. Oczywiście możesz wybierać produkty specjalnych marek, które specjalizują się w keto przekąskach i produktach pasujących do diety ketogenicznej. Podpowiadamy, co kupować, aby nie wypaść ze stanu ketozy.

Spośród naszych propozycji wybierzesz coś na każdą okazję: keto przekąski na imprezę, keto przekąski na słodko, keto przekąski do pracy. W ostateczności możesz sobie w mig przygotować keto kanapki – to prosta przekąska niewymagająca mnóstwa pracy.

Wiele pozornie całkiem zwykłych produktów spełnia wymogi związane z dietą ketogeniczną. Mają wysoką zawartość tłuszczu, umiarkowaną białka i niską ilość węglowodanów. Pamiętaj, żeby zawsze sprawdzać etykiety i skład produktów, aby upewnić się, że nie zawierają dodatku cukru i są zgodne z zasadami diety keto. Oto pomysły, co możesz kupić i od razu zjeść w ramach keto przekąski ze sklepu.

Sklepowe keto przekąski — orzechy i nasiona:

migdały – 50 g migdałów dostarcza ok. 25 g tłuszczu, 10 g białka i 5 g węglowodanów netto,

– 50 g migdałów dostarcza ok. 25 g tłuszczu, 10 g białka i 5 g węglowodanów netto, orzechy włoskie – 50 g orzechów włoskich dostarcza ok. 33 g tłuszczu, 4 g białka i 2,5 g węglowodanów netto,

– 50 g orzechów włoskich dostarcza ok. 33 g tłuszczu, 4 g białka i 2,5 g węglowodanów netto, orzechy makadamia - 50 g orzechów makadamia dostarcza ok. 38 g tłuszczu, 7 g białka i 3,5 g węglowodanów netto,

- 50 g orzechów makadamia dostarcza ok. 38 g tłuszczu, 7 g białka i 3,5 g węglowodanów netto, nasiona słonecznika - 50 g nasion słonecznika dostarcza ok. 25 g tłuszczu, 10 g białka i 5,5 g węglowodanów netto,

- 50 g nasion słonecznika dostarcza ok. 25 g tłuszczu, 10 g białka i 5,5 g węglowodanów netto, masło orzechowe niedosładzane - 50 g masła orzechowego dostarcza ok. 28 g tłuszczu, 11 g białka i 4,5 g węglowodanów netto,

- 50 g masła orzechowego dostarcza ok. 28 g tłuszczu, 11 g białka i 4,5 g węglowodanów netto, masło migdałowe niedosładzane - 50 g masła migdałowego dostarcza ok. 25 g tłuszczu, 10 g białka i 4 g węglowodanów netto.

Sklepowe keto przekąski serowe:

kostki sera cheddar, gouda, parmezanu – 100 g dostarcza ok. 33 g tłuszczu, 22 g białka i 3,5 g węglowodanów,

serki wiejskie (naturalne) – w 100 g 4,5 g tłuszczu, 11 g białka, 3,4 g węglowodanów.

Warzywne i owocowe keto przekąski ze sklepu:

ogórki kiszone – 0,6 g węglowodanów netto w 100 g,

awokado - w 100 g jest 14,5 g tłuszczu, 2 g białka, 2,8 g węglowodanów.

guacamole – w 100 g jest 16,6 g tłuszczu, 3,3 g białka, 3,3 g węglowodanów,

wiórki kokosowe – w 50 g jest ok. 25-30 g tłuszczu, 6 g białka i 3 g węglowodanów netto,

zielone i czarne oliwki – w 100 g jest ok. 15 g tłuszczu, 1 g białka i 0,15 g węglowodanów netto.

W tej kategorii także można znaleźć coś w zwykłych marketach, ale prawdziwą kopalnią gotowych keto przekąsek są sklepy internetowe. Oto kilka propozycji wraz z podpowiedziami konkretnych produktów:

beef jerky (bez dodatku cukru) – w 100 g jest ok. 25 g tłuszczu, 33 g białka i 8 g węglowodanów,

salami – w 100 g jest ok. 34 g tłuszczu, 22 g białka i 1,6 węglowodanów,

kabanosy – na podstawie wieprzowych: w 100 g jest ok. 44 g tłuszczu, 24 g białka i 5 g węglowodanów,

prosciutto – w 100 g jest 8,3 g tłuszczu, 27 g białka i 0,3 g węglowodanów,

keto krakersy – np. sezamowe krakersy Feeling OK, Keto Crackers Golden Linseed (Joice),

keto chipsy – np. Keto Chips (Cambio Labs), keto Chips (Be Keto).

Słodkie keto przekąski ze sklepu

Ze słodkimi przekąskami na keto jest tak, że wymagają dodatku słodzików, w przeciwnym razie nie są słodkie. Nie każdy przechodzi na dietę ketogeniczną po to, żeby jeść słodziki. W takim przypadku ze słodyczy do wyboru pozostaje jedynie gorzka czekolada o wysokiej zawartości kakao (nie mniej niż 85%). Przy luźniejszym podejściu do wyboru są:

batony specjalnie zaprojektowane dla diety keto – np. batony Crownfield (Lidl), keto batony Vitanella (Biedronka), Go On keto Bar Sante, Knock the Carb Out Keto Bar (Rich Piana’s),

– np. batony Crownfield (Lidl), keto batony Vitanella (Biedronka), Go On keto Bar Sante, Knock the Carb Out Keto Bar (Rich Piana’s), czekolada o wysokiej zawartości kakao (minimum 85% kakao, bez dodatku cukru) – keto czekolada (Be Keto), Low Carb Gorzka czekolada (Carb Zone), Ketolada, Gorzka czekolada z cynamonem od Simply Keto,

(minimum 85% kakao, bez dodatku cukru) – keto czekolada (Be Keto), Low Carb Gorzka czekolada (Carb Zone), Ketolada, Gorzka czekolada z cynamonem od Simply Keto, keto granola – keto granola (Diet-Food), keto granola (Cambio Labs).

fot. Gotowe keto przekąski ze sklepu/Adobe Stock, losangela

To wcale nie jest takie trudne. Tylko na początku trzeba poświęcić trochę czasu, żeby znaleźć keto przekąski ze sklepu, które będą ci odpowiadały smakiem, składem i ceną. Potem wystarczy wracać po sprawdzone i wybrane produkty. Gdzie ich szukać?

Supermarkety . W dużych supermarketach, takich jak Tesco, Carrefour, czy Auchan, Lidl, Bidronka można znaleźć wiele z wymienionych przekąsek w sekcjach zdrowej żywności, produktów organicznych lub mięsnych.

. W dużych supermarketach, takich jak Tesco, Carrefour, czy Auchan, Lidl, Bidronka można znaleźć wiele z wymienionych przekąsek w sekcjach zdrowej żywności, produktów organicznych lub mięsnych. Sklepy ze zdrową żywnością . Sklepy takie jak BioPlanet, EkoPasaż, czy Auchan Zdrowa Żywność mają szeroki wybór keto produktów.

. Sklepy takie jak BioPlanet, EkoPasaż, czy Auchan Zdrowa Żywność mają szeroki wybór keto produktów. Internet. Sklepy internetowe jak iHerb, Amazon, czy polskie sklepy takie jak KetoSklep czy MarketBio oferują szeroki wybór keto przekąsek.

