Postanowione? "Schudnę..."

Podjęłaś decyzję, chcesz schudnąć, zdrowiej się odżywiać, zadbać o poziom cukru we krwi, ustabilizować pracę jelit. Pierwszy krok masz za sobą, ale wiedz, że przyjdą momenty zwątpienia. Wtedy będziesz potrzebowała kopniaka na rozruch. Pozwól, że ci go damy!

Musisz wiedzieć, że silnej motywacji nie zbudujesz czytając cytaty. Potrzebujesz mocnego bodźca wewnętrznego, który zbuduje power postanowienia noworocznego. Wiesz, co jest najlepsze? Większość wybranych przez nas cytatów będzie odpowiednia bez względu na to, jaki masz cel!

Kopniaki motywacyjne

1. „Dobrze zaczęte jest w połowie zrobione”. Przysłowie greckie

2. „Ćwicz, by zobaczyć co potrafi twoje ciało, nie po to, by zobaczyć jak może wyglądać!”. Autor nieznany

3. „Odchudzanie to powolny proces, a odpuszczenie go nie przyspieszy”. Autor nieznany

4. „Licz zdarzenia, za które możesz być wdzięczna, nie kalorie!”. Autor nieznany

5. „Napisane w języku chińskim słowo kryzys złożone jest z dwóch symboli: pierwszy oznacza niebezpieczeństwo, a drugi nowe możliwości”. John F. Kennedy

6. „Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga długiego czasu. Czas i tak upłynie”. H. Jackson Brown

7. „Jeśli chcesz osiągnąć coś, czego nigdy nie miałaś musisz zrobić coś, czego nigdy nie robiłaś”. Autor nieznany

8. „Zdrowe żywienie bywa trudne. Otyłość to codzienny ciężar. Wybierz swój poziom trudności”. Autor nieznany

9. „Są tylko dwie możliwości: robisz postępy albo wymówki”. Autor nieznany

10. „Czy rzeczywiście potrzebujemy więcej czasu? Czy też potrzebujemy więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy?”. Kerry Johnson

11. "Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione". Nelson Mandela

12. „Marzenia zamieniaj na cele i dąż do ich realizacji”. Autor nieznany

13. „Droga do sukcesu jest zawsze w budowie”. Autor nieznany

14. „Twierdzę, że przyjemności należy unikać, jeśli ich skutkiem ma być większe od nich cierpienie, a pożądać tych cierpień, które przyniosą większą niż one przyjemność”. Michel de Montaigne

15. „Gdy dziecko uczy się chodzić i upada setki razy nigdy nie myśli: A może to nie dla mnie? Rzucam naukę chodzenia!”. Autor nieznany

