Pamiętam, jak kilka lat temu, moja 3-letnia córka usiadła na kanapie i powiedziała poważnym tonem: „Mamo, musi porozmawiać o pieniądzach”. W tym artykule proponuję ci to samo. Pokażę ci 10 sposobów na tanie odchudzanie!

1. Darmowe wejściówki do fitness klubu

Większość fitness klubów oferuje jednorazowe, darmowe wejściówki na trening personalny czy zajęcia grupowe. Wykorzystaj to, by spotkać się z trenerem i opracować plan treningu wzmacniającego. Na siłowniach często można także skorzystać z analizy składu ciała. Wyniki tego badania pozwolą ci wyznaczyć cel odchudzania.

2. Sezonowe akcje zachęcające do ruchu

Sprawdź na stronie internetowej gminy, miasta, dzielnicy czy w twojej okolicy organizowane są bezpłatne zajęcia fitness (w ramach sezonowych akcji zachęcających do ruchu). Zdziwisz się, ile jest możliwości, by ćwiczyć pod okiem profesjonalisty, nie wydając przy tym nawet złotówki. Ja dzięki takiej akcji wróciłam do jogi!

3. Siłownie zewnętrzne

Siłownie zewnętrzne wyrastają jak grzyby po deszczu, nawet w mniejszych miejscowościach. To fantastyczna inicjatywa, która motywuje do regularnych treningów na powietrzu. Sprzęt udostępniany w ramach siłowni zewnętrznej jest zazwyczaj urozmaicony. Umożliwia zarówno trening wytrzymałościowy (cardio) jak i ćwiczenia siłowe.

4. Domowa siłowania

Mata, para hantli (albo dwie butelki wody), skakanka i komputer z dostępem do internetu. Tylko tyle potrzebujesz, by stworzyć swoją domową siłownię. Nie musisz inwestować w drogi orbitrek czy stepper. Na You Tube znajdziesz przekrój filmów treningowych, od propozycji dla zupełnie początkujących, po treningi dające niezły wycisk!

5. Sezonowe warzywa i owoce

Kupuj sezonowe warzywa i owoce na bazarku pod domem. Smakują rewelacyjnie, pachną obłędnie i są tanie. Wykorzystaj mrożenie i wekowanie, by zachować ich smak na cały rok. Dzięki temu zjedzenie 5 porcji warzyw i owoców dziennie będzie znacznie łatwiejsze.

6. Zioła na parapecie

Świeże zioła kupowane w doniczkach są drogie i szybko więdną. Postaw na własną hodowlę ziół na parapecie. Nie masz doświadczenia w uprawie roślin? Zacznij od bazylii, która szybko rośnie i „wybacza” błędy w pielęgnacji.

7. Drogą żywność traktuj, jako urozmaicenie

Komosa ryżowa, nasiona chia, czy jagody goji są drogie. Traktuj je wyłącznie jako element urozmaicający, a nie bazę diety odchudzającej. Droższe składniki kupuj w małych ilościach, by poznać ich smak i nauczyć się, jak można je wykorzystać w kuchni.

8. Tania baza produktów

Zbuduj bazę produktów spożywczych w oparciu o polską, tanią żywność. Kasza gryczana, jaglana, ser twarogowy, jabłka, siemię lniane, kefir, natka pietruszki, olej rzepakowy – to żywność, na którą wydasz zaledwie kilka złotych.

9. Nie potrzebujesz gadżetów kuchennych!

Jasne, dobrze jest mieć wyciskarkę wolnoobrotową, ale obędziesz się bez niej! Jeśli chcesz zacząć gotować zdrowe, dietetyczne dania wystarczą tylko te „gadżety”:

nakładka do gotowania na parze (na zwykły garnek),

blender ręczny,

komplet ostrych noży,

dobrej jakości patelnia.

10. Opanuj filozofię „zero waste”

Podstawą taniego gotowania, także na diecie odchudzającej, jest planowanie posiłków. Co, kiedy, kto i w jakiej ilości zje? To są pytania, które pozwolą ci opracować budżet i listę zakupów spożywczych. Zajrzyj na blogi, które opisują filozofię „zero waste”. Zero waste – czyli zero wyrzucania! Zdziwisz się ile kreatywnych pomysłów na wykorzystanie resztek można wprowadzić w codziennie życie rodzinnie.

