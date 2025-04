Fot. Fotolia

1. Nie siedź ciągle przy stole

Suto zastawiony stół, na którym znajdziesz cały alfabet ciast i mięsa przyrządzone na 100 różnych sposobów, raczej nie skłania do postu. Żeby nie sięgać po smakołyki bez umiaru - zaproponuj gościom inny sposób spędzania czasu. Pobaw się z dziećmi, wyjdźcie na dwór. Podobno święta mogą się udać bez obejrzenia filmu "Kevin sam w domu"... może warto się o tym przekonać?

2. Po obiedzie wyjdź przynajmniej na półgodzinny spacer

Zapewne niejedna babcia radziła po jedzeniu: "Połóż się, niech się sadełko zawiąże". Aby nie czuć się ciężko po obiedzie, warto wyjść na zimowy spacer.

3. Przygotuj lżejsze wersje świątecznych potraw

Ryb wcale nie musisz smażyć w panierce, a 7 blach ciasta to jednak mała przesada... Majonez w sałatkach zastąp jogurtem naturalnym, przygotuj mniej dań niż zwykle. Doświadczenie na pewno nauczyło cię, że świątecznego jedzenia zawsze jest za dużo.

4. Pieczone jabłko zamiast ciasta czekoladowego

Pieczone jabłko z cynamonem, odrobiną miodu i goździkami to lepszy pomysł na deser niż ciasto z kremem czekoladowym. Trzymając dietę i licząc kalorie (o ile twoja konkretna dieta tego nie wyklucza) możesz pozwolić sobie na deser. Zadbaj po prostu o to, aby nie był to deser najcięższy z możliwych.

5. Trzymaj się ustalonych godzin posiłków

Chociaż dla wielu czas w święta płynie inaczej – godziny posiłków nie ulegają zmianie. Jeśli zdążyłaś już przyzwyczaić organizm do stałych pór posiłków, nie rób mu zamieszania – po świętach może być trudno powrócić do prawidłowego trybu. Staraj się też nie podjadać między ustalonymi godzinami.

6. Nie jedz tuż przed snem

Świąteczne przejedzenie – kto tego nie zna? Najgorszy pomysł to jedzenie w drodze do łóżka. Najprawdopodobniej wiele przysmaków zostanie do rana, więc lepiej poczekać do śniadania. Zasypianie z pełnym żołądkiem jest niekorzystne nie tylko dla dobra sylwetki, lecz także dla samopoczucia. Uczucie ciężkości na żołądku zapewne długo nie pozwoli ci zasnąć.

7. Nie zmieniaj planu dnia z aktywnego na pasywny

Jeśli codziennie wykonujesz serię brzuszków, albo realizujesz "plan przysiadowy" – nie rób przerwy z okazji świąt Bożego Narodzenia. W ten sposób tylko odzwyczaisz się od ćwiczeń. Kontynuuj wszystko to, co robisz w dni powszednie. Jeśli nie możesz lub nie chcesz zostawiać bliskich, by biec na basen – zrób dla swojego ciała coś w zamian.

8. Nie przesiedź świąt w domu

Usprawiedliwieni mogą się czuć tutaj jedynie ci, którym zdrowie nie pozwala opuścić ciepłego domu. Nawet, jeśli masz gości, możesz zaproponować spędzanie czasu na dworze. Dzieci ucieszą się z zabawy na śniegu (o ile dopisze pogoda), a dorośli na pewno z chęcią odetchną podczas spaceru.

9. Choinka bez cukierków

Czekoladowe cukierki aż kuszą, żeby po nie sięgnąć. Alternatywą dla takich ozdób mogą być suszone plasterki pomarańczy czy pierniczki bez lukru. To na pewno zdrowsze ozdoby, w dodatku choinka będzie cudownie pachnieć.

10. Unikaj alkoholu

Lampka wina będzie lepsza niż piwo czy domowe nalewki i likiery. Idealnie byłoby natomiast zrezygnować z alkoholu – alkohol wzmaga apetyt, przez co trudniej jest pokonać pokusę sięgnięcia po coś do jedzenia.

