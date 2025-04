SUP joga albo balance board yoga to wykonywanie asan na desce SUP (Stand Up Paddle), czyli desce, na której pływa się wiosłując na stojąco. Oczywiście pozycje jogi wykonuje się bez użycia wiosła, które służy tylko do manewrowania samą deską. Po dopłynięciu w docelowe miejsce wiosło się odkłada i można rozpocząć praktykę jogi.

SUP joga ma niemal same zalety, dlatego zyskuje coraz większą popularność. Mogą jej próbować osoby, które nigdy nie uprawiały ani jogi, ani nie pływały na SUP-ie. Oczywiście każdy, kto ma już pojęcie o jodze i stał wcześniej na takiej desce, będzie miał ułatwione zadanie. Pozostali natomiast dość szybko poczują, o co w tym dziwnym połączeniu chodzi i będą mogli wykonywać pierwsze ćwiczenia.

Zalety SUP jogi:

Wykonywanie asan na niestabilnym podłożu angażuje więcej mięśni i w większym zakresie. Szczególnie mocno pracują mięśnie stabilizujące tułów, ale nie tylko one.

i w większym zakresie. Szczególnie mocno pracują mięśnie stabilizujące tułów, ale nie tylko one. Joga na SUP to zupełnie nowe doznanie także dla osób, które od lat ćwiczą jogę na macie. Można zatem nawet po wielu latach praktyki poczuć na nowo entuzjazm osoby początkującej.

także dla osób, które od lat ćwiczą jogę na macie. Można zatem nawet po wielu latach praktyki poczuć na nowo entuzjazm osoby początkującej. Ćwiczenia na SUP zmuszają do większej koncentracji i wsłuchania się w bodźce płynące z ciała. To ułatwia wejście w stan „bycia tu i teraz”.

i wsłuchania się w bodźce płynące z ciała. To ułatwia wejście w stan „bycia tu i teraz”. Sup joga poprawia tzw. czucie głębokie , czyli propriorecepcję, która pozwala ci lepiej wyczuwać ułożenie ciała w przestrzeni.

, czyli propriorecepcję, która pozwala ci lepiej wyczuwać ułożenie ciała w przestrzeni. Ćwiczenia jogi na desce poprawiają równowagę i są ćwiczeniami koordynacji ruchowej.

Są też świetną okazją do przebywania na łonie natury.

Oczywiście najlepiej wykupić na początku lekcję SUP jogi dla początkujących, podczas której dowiesz się podstawowych rzeczy, więc nie stracisz czasu na ich odkrywanie na własną rękę i ucząc się na własnych błędach.

Oto podstawowe rady dla osób początkujących:

Wybierz odpowiednią, stabilną deskę SUP (więcej na temat deski do SUP jogi poniżej).

(więcej na temat deski do SUP jogi poniżej). Popłyń nią w spokojne miejsce – osłonięte od wiatru, z dala śmigających motorówek czy skuterów.

– osłonięte od wiatru, z dala śmigających motorówek czy skuterów. Zatrzymaj się na wystarczająco głębokiej wodzie (minimum do klatki piersiowej).

(minimum do klatki piersiowej). Aby nie martwić się, że gdzieś cię zniesie, zarzuć kotwicę.

Poruszaj się na desce powoli , bez gwałtownych ruchów.

, bez gwałtownych ruchów. Wykonuj asany, w których będziesz mieć minimum 2 punkty podparcia na desce. Pozycje z jednym punktem podparcia, np. stojąc na jednej nodze, są zbyt trudne na SUP.

na desce. Pozycje z jednym punktem podparcia, np. stojąc na jednej nodze, są zbyt trudne na SUP. Stój na rozstawionych nogach nawet w asanach, które wymagają stania ze złączonymi nogami.

nawet w asanach, które wymagają stania ze złączonymi nogami. Licz się z tym, że możesz wpaść do wody – zawsze może przyjść fala lub zdarzyć się coś innego, co wytrąci twoje ciało z równowagi.

fot. SUP joga/ Adobe Stock, serguastock

Żadna aktywność na świeżym powietrzu nie jest pozbawiona ryzyka. Można natomiast je ograniczać poprzez odpowiedni ekwipunek i odpowiedzialne zachowanie.

Do zagrożeń związanych z SUP jogą należą:

upadek z deski na płytką wodę – stawiaj deskę na takiej głębokości, aby wpadając do wody nie uderzyć w kamienie czy inne obiekty znajdujące się pod jej powierzchnią;

– stawiaj deskę na takiej głębokości, aby wpadając do wody nie uderzyć w kamienie czy inne obiekty znajdujące się pod jej powierzchnią; gwałtowna zmiana pogody – najspokojniej na wodzie zwykle jest o poranku;

– najspokojniej na wodzie zwykle jest o poranku; przeszarżowanie – mierz siły na zamiary: nie odpływaj za daleko od brzegu, nie doprowadzaj się ćwiczeniami do skrajnego zmęczenia – po sesji SUP jogi musisz jeszcze wrócić do brzegu.

Aby bezpiecznie uprawiać SUP jogę:

na dużym akwenie zawsze zarzucaj kotwicę – nie zniesie cię za daleko od brzegu;

– nie zniesie cię za daleko od brzegu; stosuj filtry UV i unikaj godzin południowych, aby nie doznać oparzeń słonecznych,

i unikaj godzin południowych, aby nie doznać oparzeń słonecznych, jeśli nie jesteś zaawansowaną joginką, nie wykonuj pozycji odwróconych , czyli z nogami powyżej głowy;

, czyli z nogami powyżej głowy; jeśli nie umiesz dobrze pływać, zawsze zakładaj kamizelkę, która pomoże ci utrzymać głowę nad powierzchnią wody.

Są nawet specjalne deski zaprojektowane do SUP jogi, ale tak naprawdę wystarczy prawie każda szeroka, stabilna deska o płaskim kształcie. Na pewno lepsza, wygodniejsza jest deska z miękką wyściółką pokładu, która rozciąga się w kierunku dziobu i ogona deski – jeśli ¾ pokładu pokrywa wyściółka, to powinno wystarczyć, w końcu i tak nie chodzi się ani po dziobie, ani po rufie deski.

Poza szerokością warto zwrócić uwagę na grubość deski – im jest ona większa, tym deska jest mniej stabilna i tym trudniej się na nią wdrapać po upadku do wody.

Kolejna sprawa to długość deski. Taka w przedziale 305-335 cm będzie najlepsza, bo pozwoli na swobodne ułożenie się na jej powierzchni z wyciągniętymi rekami i nogami.

Poszukaj również deski ze środkowym uchwytem, który spłaszcza się, aby można na nim leżeć bez dyskomfortu. Płaski uchwyt na pasek ze zdejmowaną osłoną jest idealny, ponieważ chroni dłonie podczas przenoszenia deski i można go zdjąć do uprawiania SUP jogi.

Płetwy nie wpływają znacząco na zachowanie deski na wodzie podczas uprawiania SUP jogi. Istnieją jednak pewne zalety i wady różnych systemów płetw, które będą miały wpływ na ogólne użytkowanie deski. Stała konfiguracja 3-płetw dobrze sprawdza się podczas jogi, ponieważ nie trzeba martwić się o zgubione lub uszkodzone płetwy i ułatwia wejście do wody na niewielkiej głębokości. Z kolei konfigurowalny system płetw, w którym wszystkie płetwy są wyjmowane, zwiększa koszty, ale pozwala zdjąć płetwy do uprawiania SUP jogi na lądzie. Można także użyć deski ze stałą konfiguracją 3-finową na lądzie, ale wtedy trzeba deskę podeprzeć od spodu, aby utrzymać płetwy nad ziemią. Można do tego użyć np. wałka piankowego.

I ostatnia sprawa: deski nadmuchiwane są zwykle stabilniejsze od tych pełnych, gdyż mają tę sama grubość na całej długości. Deski twarde z tworzyw sztucznych są cieńsze na końcach, co zmniejsza ich stabilność.

