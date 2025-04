Rodzaje jogi udowadniają, że joga może być nie tylko sposobem utrzymania dobrej formy, ale i stylem życia. Tylko od ciebie zależy, czy potraktujesz jogę jako sposób na wzmocnienie i rozciągnięcie ciała, czy jako metodę na dbanie o ciało i umysł.

Spis treści:

Poniżej klasyczne rodzaje jogi, wywodzące się od Patańdżalego, który żył w II. wieku p.n.e. i był indyjskim filozofem i autorem najsłynniejszych traktatów na temat jogi, zwanych jogasutrami. Wyróżnił on 5 rodzajów jogi, które można też nazwać nurtami jogi:

bhakti joga – joga oddania i miłości. Jej celem jest wewnętrzne zjednoczenie z bogiem.

gnana joga – joga mądrości i wiedzy. Polega na poszukiwaniu prawdy o życiu, bogu i wszechświecie, jest praktykowana indywidualnie.

karma joga – joga aktywności i działania. Polega na modlitwach, samooczyszczeniu i służbie istotom żywym.

krija joga – joga praktyk: modlitwy i śpiewu (mantra joga), pracy z energią (tantra joga), ćwiczeń fizycznych (hatha joga).

raja joga – joga królewska, najważniejsza, starająca się połączyć powyższe cztery w całość.

Zdziwiona? Joga to filozofia życia, a nie tylko system ćwiczeń fizycznych. Na Zachodzie najczęściej mamy do czynienia tylko z tym aspektem – z jogicznymi ćwiczeniami fizycznymi. Fakty jednak są takie, że prawdziwa joga to styl życia i filozofia życia, a nie tylko asany. Jeżeli jesteś zainteresowana wyłącznie odmianami ćwiczeń fizycznych jogi, przejdź dalej, do stylów jogi.

Hatha joga uważana jest za jeden ze stylów, ale tak naprawdę to szerokie pojęcie, pod którym ukrywają się różne style jogicznych ćwiczeń fizycznych. W naszej kulturze hatha joga jest podstawową odmianą tych ćwiczeń, w której powoli przechodzi się od pozycji do pozycji i długo wytrzymuje w asanie (pozycji właśnie), koncentrując się na oddychaniu. Z hatha jogi wywodzą się pozostałe style jogi:

ashtanga joga – polega na dość dynamicznym wykonywaniu konkretnych sekwencji asan i zsynchronizowaniu ruchu z oddychaniem,

vinyasa joga – wymaga koncentracji na sposobie poruszania się i oddechu i skoordynowaniu ich ze sobą,

joga Iyengara – styl, w którym kluczowe jest bardzo precyzyjne wykonywanie asan i ich doskonalenie, zwana jogą terapeutyczną, kundalini joga – obejmuje asany, pracę z oddechem, medytacje, mantry i mudry (gesty dłoni), można ją nazwać najbardziej medytacyjnym stylem jogi,

yin joga – najnowocześniejszy styl, którego celem jest praca na więzadłach, ścięgnach i powięziach, polega na utrzymywaniu konkretnych pozycji (do 5 minut), które przyjmuje się bez rozgrzewki

bikram joga – polega na wykonywaniu asan w pomieszczeniu o wysokiej temperaturze (nawet 40 stopni) i wilgotności (40-50 %).

Będziemy tu tylko mówić o jednym rodzaju jogi – ćwiczeniach fizycznych. Joga dla początkujących powinna przede wszystkim dać możliwość nauczenia się poprawnego wykonywania asan i „posmakowania”, o co tu chodzi. Do tego celu idealna jest hatha joga w wersji jogi Iyengara. Ten system jogicznych ćwiczeń naprawdę jest dla każdego niezależnie od wieku i sprawności fizycznej. Liczne modyfikacje asan sprawiają, że ćwiczenia można dopasować do każdego i każdy będzie odnosił korzyści z ich wykonywania. Metoda ta wykorzystuje liczne przyrządy pomocnicze, jak np. specjalne ławki, maty, pasy. Nie koncentruje się wyłącznie na ćwiczeniach fizycznych, niezwykle ważnym jej elementem jest także nauka oddychania.

Wolne tempo jogi Iyengara i koncentracja na prawidłowej technice przyjmowania i utrzymywania konkretnych pozycji pozwala nauczyć się, o co tak naprawdę chodzi w każdym ćwiczeniu. To idealny początek przygody z jogą i dobry punkt wyjścia do tego, aby z czasem wypróbować inne style jogi

Gdy szukasz dynamicznych ćwiczeń, lepsza dla ciebie będzie astanga joga — forma hatha jogi (zwana też power jogą). Metoda ta kładzie nacisk na utrzymanie płynności przejść między pozycjami (asanami) i na energetyzującym oddechu – ujjayi. Przez całe zajęcia nie masz chwili na odpoczynek! Vinyasa joga jest wyczerpująca i wymaga od ćwiczącego dobrej kondycji i sprawności ogólnej.

Szukasz wyciszenia i równowagi duchowej – pomocny będzie każdy rodzaj jogi, ale kundalini joga w sposób szczególny koncentruje się na pracy z energią i czakramami (jednym z jej elementów są także medytacje).

Lubisz się rozciągać i pracować nad własnym ciałem? Postaw na yin jogę, a jeśli nie ma jej zajęć w twojej okolicy, zacznij od jogi Iyenagra, a potem spróbuj vinyasa jogi.

Masz problemy z kręgosłupem lub jesteś w ciąży? Wybierz formę jogi opracowaną specjalnie dla ciebie. Coraz popularniejsze są zajęcia, wykorzystujące jogiczne asany do zwalczania bólu pleców lub łagodzenia ciążowych dolegliwości. Obejmują starannie dobrane asany oraz ich modyfikacje tak, aby nie zaszkodzić, a przynieść maksimum korzyści.

