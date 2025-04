Wiosną chętnie zwiększamy poziom aktywności fizycznej, a dzięki temu, że mamy mnóstwo możliwości ciekawych treningów, to każdy może znaleźć coś dla siebie. Propozycją dla osób szukających energicznych i jednocześnie relaksujących ćwiczeń, jest power joga. Ten rodzaj jogi staje się coraz bardziej popularny.

Czym jest power joga?

Power joga jest nazywana dynamiczną formą jogi. Nie do końca jest to oficjalny termin – bardziej trafne jest określenie, że power joga wywodzi się z jogi vinyasa, przy czym ma bardziej fitnessowy styl. Różni się od innych rodzajów jogi szybkim przechodzeniem pomiędzy pozycjami, które są ze sobą połączone. Przejście z jednej pozycji do drugiej jest bardziej płynne niż w wyciszającej hatha jodze.

Sekwencja ruchów nie musi być wykonywana w stałej kolejności, jest tu więcej różnorodności i szybsze tempo. Można się spocić jak na siłowni. Trening przypomina zajęcia aerobiku. Inaczej niż w przypadku spokojniejszych form jogi, gdzie większą uwagę poświęca się koncentracji na wolniejszym oddechu i na przyjmowaniu właściwej pozycji.

Jaki efekty daje power joga?

Jak sama nazwa wskazuje, power joga koncentruje się na budowaniu siły mięśniowej. Ale nie tylko. Główną zaletą treningu jest to, że pozwala się wyciszyć, a jednocześnie dzięki energicznej formie wpływa korzystnie na układ krążenia. Można spalić więcej kalorii, nadal się relaksując. Wzrost tętna w trakcie praktykowania power jogi przyczynia się do wzmocnienia serca, płuc, zwiększenia wydajności i kondycji fizycznej, o co trudniej przy spokojniejszym ruchu.

Osoby, które ćwiczą power jogę, zauważają u siebie zmniejszenie poziomu stresu, zmęczenia i poprawę koncentracji.

Komu polecana jest power joga?

Power joga jest dla ciebie, jeżeli:

zależy ci na dynamicznej aktywności i nie przepadasz za spokojną typem jogi, a chcesz spróbować tego rodzaju ćwiczeń,

i nie przepadasz za spokojną typem jogi, a chcesz spróbować tego rodzaju ćwiczeń, czujesz zmęczenie i nadmierny stres,

zależy ci na wzmocnieniu mięśni i elastyczności ciała,

szukasz treningu, który koncentruje się na oddechu i uważności.

Power jogę można praktykować zarówno w grupach, jak i indywidualnie w domu. Istnieje wiele internetowych tutoriali przygotowanych przez specjalistów, w których pokazują oni, jak prawidłowo wykonywać ćwiczenia.

