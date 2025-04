Od czasu rozpowszechnienia mody na jogę powstało wiele różnorodnych odmian tej aktywności: od wyciszających powolnych ruchów po bardziej dynamiczne formy, jak power joga. Jeszcze innym przykładem jest zestaw spokojnych ćwiczeń wykonywanych w pozycji siedzącej, które może robić niemal każdy, nazywany chair jogą.

Czym jest chair joga, czyli joga na krześle?

Chair joga jest to rodzaj spokojnych ćwiczeń wywodzących się z tradycyjnej jogi wykonywanych z wykorzystaniem krzesła, zwykle w pozycji siedzącej. Aktywność ta pomaga zwiększyć elastyczność i mobilność ciała, poprawić koordynację ruchową i równowagę, postawę, a przy tym są to ćwiczenia bezpieczne z niskim ryzykiem kontuzji.

Joga na krześle jest szczególnie polecana osobom, które nie mogą uprawiać intensywnej aktywności fizycznej i szukają łagodnych rozciągających ruchów połączonych z relaksacji i treningiem uważności. Chair joga jest idealna, gdy czujesz napięcie, sztywność w ciele, masz trudności z koordynacją, jesteś zestresowany i zmęczony. Trening można praktykować codziennie.

Joga na krześle – przykładowe ćwiczenia

Podstawowe pozycje jogi na krześle to:

Pozycja górska

Zgięcie boczne

Przytulenie kolan

Pozycja krowy i kota

Samolot

Półzgięcie do przodu

Odwrócone krzesło

Wojownik 1 i 2

Rozciąganie ścięgien podkolanowych

Ćwiczenie na rozciąganie pośladków

Rozciąganie mięśnia czworogłowego

Jeżeli chcemy uprawiać jogę na krześle, to warto skorzystać z dostępnych w internecie tutoriali, z którymi można ćwiczyć regularnie w domu. Dostępne są treningi skierowane zarówno do osób początkujących, jak i nieco bardziej zaawansowanych. Najlepiej sprawdzić różne możliwości i dobrać zestaw ćwiczeń dopasowany do naszych indywidualnych możliwości i celów.

Oto przykłady ćwiczeń chair joga dla początkujących:

Chair joga dla seniorów

Joga na krześle jest aktywnością polecaną szczególnie osobom starszym, które nie mogą uprawiać intensywnej aktywności i często mają dolegliwości zdrowotne. W tym przypadku ćwiczenia są stosunkowo łagodne i bezpieczne, dlatego są polecane osobom 60 plus. Specjaliści jednak zalecają szczególną ostrożność u osób z osteoporozą i osteopenią, ponieważ są one bardziej narażone na urazy kości. Niektóre ruchy, np. rotacje lub pochylanie się do przodu, mogą okazać się szkodliwe dla tych grup osób. Więcej przykładowych ćwiczeń dla seniorów można znaleźć np. na instagramowym profilu chair.yoga.

Joga na krześle – jakie daje efekty?

Regularne praktykowanie jogi na krześle pozwala uzyskać wiele korzyści zdrowotnych. Są to ćwiczenia, które:

zwiększają elastyczność ciała,

poprawiają zdolność do zginania, rozciągania i swobodnego poruszania się,

redukują ryzyko urazów i upadków,

łagodzą dolegliwości bólowe,

zmniejszają stres i poprawiają koncentrację,

poprawiają jakość snu i wyciszają,

zwiększają siłę mięśniową,

pomagają w spalaniu kalorii,

wspierają zdrowie kości i stawów.

Redukcja wagi nie jest głównym celem, na którym koncentruje się joga na krześle, jednak ten program ćwiczeń może wspierać zdrowy styl życia i pośrednio przyczyniać się do utraty masy ciała.

