Mudry (z Sanskrytu: pieczęcie), czyli symboliczne gesty i układy rąk, wspomagają przepływ energii życiowej prana do różnych części ciała i pomagają modyfikować wpływ 5 elementów/ żywiołów na ciało i umysł. Oddziałują poprzez sfery odbicia – każda z części dłoni łączy się z częścią ciała i mózgu. Mudry najczęściej wykorzystuje się podczas medytacji i ćwiczeń oddechowych.

Spis treści:

Mudry to pozycje dłoni i palców, które są używane w niektórych praktykach medytacyjnych i duchowych jako symbol lub narzędzie do kierowania energii i koncentracji umysłu. Podczas wykonywania mudr, zwykle skupia się uwagę na oddechu i intencji, a pozycja dłoni i palców jest używana jako narzędzie do ułatwienia koncentracji i kierowania energii. Mudry mogą być również stosowane jako część róznych rodzajów jogi, medytacji, do wizualizacji i do podnoszenia poziomu wibracji energetycznych w ciele i umyśle.

Pięciu palcom odpowiada pięć elementów (żywiołów):

kciuk – ogień

wskazujący – powietrze

środkowy – eter

serdeczny – ziemia

mały – woda.

Odpowiednie łączenie palców i ich układ mają poprawiać przepływ energii w ciele, zapobiegając różnym chorobom i łagodząc różne objawy i dolegliwości.

Jak działają mudry?

Zwolennicy mudr tłumaczą to tak: cały wszechświat składa się z 5 materii: powietrza, wody, ognia, ziemi i eteru. Podobnie jest z ludzkim ciałem. Palce są jak panele kontrolne dla tych 5 podstawowych elementów, ponieważ każdy palec reprezentuje jeden z nich. Dlatego, kiedy tworzysz określony gest podczas wykonywania mudry, w rzeczywistości doprowadzasz jeden element do kontaktu z drugim i tworzysz falę elektromagnetyczną w swoim ciele, która równoważy elementy i przywraca zdrowie.

Czy działanie mudr udowodniono naukowo? Nie.

Jak wykonywać mudry?

Aby zadziałały, należy je wykonywać regularnie, najlepiej codziennie przez 15-30 minut. Mudry można stosować w różnych pozycjach: na siedząco, stojąco, maszerując, oglądając telewizję.

Zawsze mudry trzeba „układać” z konkretną intencją, celem, np. zwalczenie bólu głowy, zmniejszenie stresu itp.

Mudry podstawowe wykonuje się symetrycznie – obiema dłońmi tak samo. Z mudr podstawowych można tworzyć mudry złożone, w których każda dłoń wykonuje inny gest.

rys. Mudry – przykłady/ Adobe Stock, ArthaDesignStudio

Przykłady mudr wykorzystywanych w medytacji

Anjali Mudra (Pieczęć Modlącego się) – to dłonie złożone jak do modlitwy. Często rozpoczyna lub kończy sesję jogi i wyraża powrót do swojego wnętrza i odzyskanie wyciszenia. Wzajemny nacisk dłoni powoduje odzyskanie równowagi pomiędzy lewą i prawą półkulą mózgu. Czasami jednocześnie naciska się kciukami obojczyk – co ma zharmonizować pracę serca. Anjali Mudra stosuje się najczęściej na początku i na końcu cyklu Powitania Słońca.

Dhyani Mudra – lewa dłoń jest ułożona na prawej a kciuki stykają się ze sobą czubkami. Taki układ dłoni używany jest przy medytacji. Dłonie splecione na kształt koszyczka, czy też czary, mają podkreślić otwartość umysłu i gotowość do kontemplacji.

Sanmukhi Mudra (Zamknięcie Sześciu Bram) – wskazujące palce układamy na zamkniętych powiekach, środkowe palce dotykają boków nozdrzy, serdeczne i małe spoczywają powyżej i poniżej warg, a kciuki w okolicy małych wypustek z przodu małżowny usznej. Łokcie należy trzymać prosto w górze. Ta mudra pozwala odpocząć naszym zmysłom od bodźców z zewnątrz, wyciszyć się i spojrzeć we własne wnętrze. Palce ułożone na uszach, powiekach, nozdrzach i ustach symbolizują odcięcie się od zmysłowego odbierania świata. Należy przy tym oddychać w równym tempie i oddać się kontemplacji.

Mudry wykorzystywane w ćwiczeniach oddechowych

Chin Mudra – najbardziej charakterystyczny dla jogi układ palców, gdzie kciuk i palec wskazujący stykają się czubkami, a pozostałe trzy palce trzyma się prosto. Kciuk symbolizuje tutaj siłę bóstwa, a palec wskazujący – ludzką świadomość, tak więc mudra ta oznacza pragnienie zjednoczenia swojej świadomości ze świadomością wszechświata. W zależności od ułożenia palca wskazującego oraz od tego, którą stroną dłoń jest skierowana do góry, otrzymujemy Asaka Mudra, Jnana Mudra lub Gyana Mudra.

Chinmaya Mudra (Pieczęć Manifestowania Świadomości) – układ dłoni przypomina Chin Mudra, lecz reszta palców jest zgięta i dotkają czubkami wnętrza dłoni. Ta mudra wykorzystywana jest najczęściej w Kwiecie Lotosu, Swobodnej Pozycji Siedzącej (Sukhasana), Pozycji Doskonałej (Siddhasana) i wielu innych, w których pozycjach siedzących. Stymuluje wewnętrzne oddychanie poprzez rozszerzenie boków klatki piersiowej i środka tułowia.

Adhi Mudra – kciuk zawijamy do środka dłoni i przykrywamy go palcami. Stymuluje oddychanie obojczykowe poprzez rozszerzenie górnej części płuc.

Brahma Mudra – palce układamy w taki sam sposób jak w Adhi Mudra i stykamy obie pięści zewnętrzną częścią palców (odwrócony „żółwik”), trzymając ręce tuż pod mostkiem. Małe palce powinny dotykać brzucha. Ta mudra stymuluje głęboki oddech. Ważne, by przy takim układzie rąk, obserwować każdy wdech, który zaczyna się w brzuchu, następnie wypełnia środkowe i boczne partie tułowia i na koniec wypełnia górne partie płuc. Przy wydechu należy skupić się na kurczeniu się wymienionych partii ciała.

Mudry dzieli się na kilka rodzajów, w zależności od tego, jaki jest ich cel:

Mudry duchowe . Te gesty służą do osiągnięcia spokoju, wiedzy i koncentracji. Niektóre przykłady obejmują gyan mudra (aby osiągnąć wiedzę) i dhyana mudra (aby osiągnąć skupienie podczas medytacji).

. Te gesty służą do osiągnięcia spokoju, wiedzy i koncentracji. Niektóre przykłady obejmują gyan mudra (aby osiągnąć wiedzę) i dhyana mudra (aby osiągnąć skupienie podczas medytacji). Mudry lecznicze . Ten rodzaj gestów jest wykonywany w celu radzenia sobie z problemami zdrowotnymi. Religijne mudry. Jak sama nazwa wskazuje, są one związane ze zwyczajami religijnymi. Są praktykowane w formach tanecznych, znajdują się w rzeźbach. Niektóre przykłady obejmują bhumi sparsha mudra, co oznacza dotykanie ziemi i abhaya mudra, co oznacza gest nieustraszoności.

. Ten rodzaj gestów jest wykonywany w celu radzenia sobie z problemami zdrowotnymi. Religijne mudry. Jak sama nazwa wskazuje, są one związane ze zwyczajami religijnymi. Są praktykowane w formach tanecznych, znajdują się w rzeźbach. Niektóre przykłady obejmują bhumi sparsha mudra, co oznacza dotykanie ziemi i abhaya mudra, co oznacza gest nieustraszoności. Mudry zwyczajowe. Te gesty są wykonywane np. w celu powitania lub pozdrowienia kogoś, modlitwy. mudry dłoni

Poniżej cały zestaw różnych mudr leczniczych. Należy jednak pamiętać, że ich skuteczność nie została potwierdzona naukowo. Oznacza to, że nie należy ich traktować jak jedynego lekarstwa, można za to używać ich jako dodatkowego elementu terapii, który może, ale nie musi pomóc.

Mudra ratująca życie (na serce)

Apan vayu mudra: zegnij palec wskazujący w kierunku wnętrza dłoni i dotknij nim podstawy kciuka. Złącz czubki kciuka i palców wskazującego oraz serdecznego, mały palec wyprostowany. Mudrę wykonuj obiema dłońmi. Podobno pomaga zmniejszyć niekorzystne skutki zawału czy udaru mózgu, stąd jej nazwa.

fot. Mudra ratująca zycie i na nadciśnienie: apan vayu mudra/ Adobe Stock, svetazi

Mudra na ból głowy

Podobno pomaga nawet w czasie bólów migrenowych – mahasirs mudra. Zegnij palec serdeczny i złącz jego czubek z wnętrzem dłoni. Następnie złącz czubki kciuka, palca wskazującego i serdecznego, mały palec wyprostowany. Wykonuj mudrę obiema dłońmi.

Mudry na nadciśnienie

Surya mudra: zegnij palec serdeczny w kierunku wnętrza dłoni. Zegnij kciuk i oprzyj go na palcu serdecznym. Pozostałe palce wyprostuj.

Apan vayu mudra: zegnij kciuk w kierunku wnętrza dłoni i dotknij nim podstawy kciuka. Złącz czubki kciuka i palców wskazującego oraz serdecznego, mały palec wyprostowany. Mudrę wykonuj obiema dłońmi.

Mudry na sen

Gijan mudra: złącz czubki zgiętych palców: kciuka i wskazującego, pozostałe palce wyprostowane.

Dhjani mudra: odwróć dłonie wnętrzami do góry i połóż grzbiet prawej reki we wnętrzu lewej ręki, złącz kciuki, a dłonie oprzyj na udach.

Ksepana mudra: spleć palce dłoni, a następnie wyprostuj i złącz palce wskazujące. Trzymaj dłonie przy mostku.

Mudry na odchudzanie

Surya mudra: zegnij palec serdeczny w kierunku wnętrza dłoni. Zegnij kciuk i oprzyj go na palcu serdecznym. Pozostałe palce wyprostuj.

Linga hasta mudra: spleć palce dłoni. Kciuk objęty drugim kciukiem wyprostuj w górę, nie rozplatając pozostałych palców. Trzymaj mudrę przed klatką piersiową.

Apana mudra: złącz czubki kciuka, palca środkowego i serdecznego, pozostałe wyprostuj.

Mudra na oczy

Vaayan mudra: złącz czubki zgiętych palców: kciuka, wskazującego i środkowego, palec mały i serdeczny wyprostowany. Mudrę wykonuj obiema dłońmi.

Pran mudra – na wszystkie problemy z oczami. Złącz czubki kciuka, oraz palców serdecznego i małego. Palec wskazujący i serdeczny wyprostowane.

fot. Mudra na oczy: pran mudra/ Adobe Stock, pikoso.kz

Mudra na tarczycę

Udana mudra: złącz czubki wszystkich palców poza najmniejszym.

Shankh mudra: Obejmij palcami prawej ręki lewy kciuk. Palce lewej ręki wyprostuj. Prawy kciuk złącz z palcem środkowym lewej ręki.

Shunya mudra: zegnij palec środkowy i oprzyj na nim kciuk, pozostałe palce wyprostowane.

Mudra na zatoki

Linga hasta mudra: spleć palce dłoni. Kciuk objęty drugim kciukiem wyprostuj w górę, nie rozplatając pozostałych palców. Trzymaj mudrę przed klatką piersiową.

Jal sahamak hasta mudra: zegnij najmniejszy palec w kierunku wnętrza dłoni. Zegnij kciuk i oprzyj jego boczną część na małym palcu. Pozostałe palce wyprostuj.

Gyan mudra: złączone czubki palca wskazującego i kciuka.

Mahasirs mudra: zegnij palec serdeczny i złącz jego czubek z wnętrzem dłoni. Następnie złącz czubki kciuka, palca wskazującego i serdecznego, mały palec wyprostowany. Wykonuj mudrę obiema dłońmi.

Mudry na stres

Uttarabodhi mudra: spleć palce dłoni, a następnie wyprostuj i złącz opuszki kciuków oraz opuszki palców wskazujących.

Surya mudra: zegnij palec serdeczny w kierunku wnętrza dłoni. Zegnij kciuk i oprzyj go na palcu serdecznym. Pozostałe palce wyprostuj.

Mudra na jelita

Apana mudra: złącz czubki kciuka, palca środkowego i serdecznego, pozostałe wyprostuj.

Puszhan mudra. Prawa ręka: złącz czubki kciuka, palca wskazującego i środkowego, pozostałe palce wyprostowane. Lewa ręka: złącz czubki kciuka, palca skazującego i środkowego, pozostałe palce wyprostowane. Oprzyj grzbiety dłoni na kolanach.

Mudra na ból kręgosłupa

Prawa ręka: złącz czubki kciuka, palca środkowego i małego, palce serdeczny i wskazujący wyprostowane. Lewa ręka: złącz czubek kciuka z czubkiem palca wskazującego, reszta palców wyprostowana.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana została 13.12.2011 r. przez Agnieszkę Kobroń.

