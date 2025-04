Kundalini joga może być odpowiedzią na problemy, z jakimi zmagają się współcześni ludzie: brak energii, poczucia sensu życia, nadmiar stresu, siedząca praca. Nie ma znaczenia czy wierzysz w istnienie energii i możliwość usprawniania jej przepływu. Po prostu spróbuj tego połączenia ćwiczeń z medytacją i innymi technikami jogi.

Kundalini joga jest najbardziej mistyczną i tajemniczą odmianą jogi spośród wszystkich rodzajów jogi, która obejmuje pracę nad ciałem i umysłem. Jej podstawowym założeniem jest, że w ciele człowieka znajdują się centra energetyczne, zwane czakrami. Jeśli energia przepływa między nimi bez przeszkód, człowiek jest zdrowy, cieszy się dobrym samopoczuciem fizycznym i psychicznym.

Kundalini to energia, moc duchowa, która przedstawiana była pod postacią węża lub bogini. Jest podstawą tantryzmu i hatha jogi. Praktyka kundalini jogi ma likwidować blokady, które uniemożliwiają krążenie tej energii w ciele, co powoduje kłopoty ze zdrowiem, także psychicznym i emocjonalnym.

Kundalini joga obejmuje:

ćwiczenia fizyczne (asany)

techniki oddychania (pranajama)

medytacje

mudry (gesty wykonywane dłońmi)

mantry (powtarzane słowa, śpiew).

Jak działa kundalini

Yogi Bhajan, twórca tej odmiany jogi twierdzi, że joga kundalini jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego człowieka, którego tryb życia bardzo różni się od sposobu, w jaki żyli jego przodkowie.

Kundalini joga ma zapewniać:

usprawnienie ciała (wzmocnienie, uelastycznienie)

poprawę krążenia krwi

zwiększenie odporności organizmu

redukcję stresu

wewnętrzny spokój

większą pewność siebie

poczucie harmonii i jedności ze światem i innymi ludźmi.

Któż nie chciałby tego osiągnąć?

Czakr jest 7, a każda z nich ma konkretne znaczenie. Zaczynając od dołu, są to:

muladhara (czakra podstawy) – „jestem”; lokalizacja: kość ogonowa; prawidłowo funkcjonująca zapewnia poczucie bezpieczeństwa, energię potrzebną do twórczego myślenia i działania, dostarcza siły przebicia i wytrwałości

– „jestem”; lokalizacja: kość ogonowa; prawidłowo funkcjonująca zapewnia poczucie bezpieczeństwa, energię potrzebną do twórczego myślenia i działania, dostarcza siły przebicia i wytrwałości svadhishthana (czakra genitalna) – „czuję”; lokalizacja: kość krzyżowa i podbrzusze; prawidłowo funkcjonująca zapewnia swobodne wyrażanie uczuć, akceptację własnego ciała, radość z seksu

– „czuję”; lokalizacja: kość krzyżowa i podbrzusze; prawidłowo funkcjonująca zapewnia swobodne wyrażanie uczuć, akceptację własnego ciała, radość z seksu manipura (czakra słoneczna) – „robię”; lokalizacja: pod mostkiem a nad pępkiem; prawidłowo funkcjonująca zapewnia równowagę emocjonalną, dobre relacje społeczne, zdolność wchodzenia w długotrwałe związki, odwagę, poczucie własnej wartości

– „robię”; lokalizacja: pod mostkiem a nad pępkiem; prawidłowo funkcjonująca zapewnia równowagę emocjonalną, dobre relacje społeczne, zdolność wchodzenia w długotrwałe związki, odwagę, poczucie własnej wartości anahata (czakra serca) – „kocham”; lokalizacja: na środku klatki piersiowej na wysokości mostka; prawidłowo funkcjonująca zapewnia radość, altruizm, otwarte serce

– „kocham”; lokalizacja: na środku klatki piersiowej na wysokości mostka; prawidłowo funkcjonująca zapewnia radość, altruizm, otwarte serce vishuddha (czakra gardła) – „mówię”; lokalizacja: między gardłem a krtanią, prawidłowo funkcjonująca zapewnia umiejętność komunikacji, utrzymywania relacji z ludźmi, asertywność, spontaniczność, pewność siebie

– „mówię”; lokalizacja: między gardłem a krtanią, prawidłowo funkcjonująca zapewnia umiejętność komunikacji, utrzymywania relacji z ludźmi, asertywność, spontaniczność, pewność siebie ajna (czakra trzeciego oka) – „widzę”; lokalizacja: na środku czoła nieco powyżej linii brwi; prawidłowo funkcjonująca zapewnia kierowanie się wewnętrzną mądrością i ufność we własną intuicję

– „widzę”; lokalizacja: na środku czoła nieco powyżej linii brwi; prawidłowo funkcjonująca zapewnia kierowanie się wewnętrzną mądrością i ufność we własną intuicję sahasrara (czakra korony) – „rozumiem”; lokalizacja: zlokalizowana na czubku głowy; prawidłowo funkcjonująca zapewnia poczucie sensu życia i szczęścia, tolerancję.

rys. Kundalini joga: czakry/ Adobe Stock, quick shooting

Joga kundalini może być rodzajem jogi, od którego zaczyna się przygodę z tym systemem dbania o siebie. Na początek nie trzeba mieć nawet maty, wystarczy koc, poduszka i krzesło. Ćwiczenia wykonuje się z zamkniętymi oczyma, aby z większą łatwością rejestrować odczucia płynące z ciała.

Rozpoczynając praktykę kundalini jogi w studio, można zauważyć, że zajęcia mają ściśle określoną konstrukcję. Na początku jest praktyka mantr, która pozwala dostroić się do celu zajęć. Później następuje rozgrzewka, przygotowująca do ćwiczeń fizycznych. Krija, czyli praktyka główna, to wykonywanie określonej sekwencji asan. Po nich następuje relaks, a na koniec ćwiczenia po relaksacji, które pozwalają rozciągnąć ciało i poprawić przepływ energii w ciele. Do odblokowywania czakr, używa się podczas praktyki ściśle określonych pozycji. Poniżej rysunek pokazujący przykład pozycji związanych z każdą z czakr.

rys. Kundalini joga: czakry i asany/ Adobe Stock, elenabsl

Zacznijmy od tego, co nie podlega dyskusji: kundalini joga niesie ze sobą ryzyko kontuzji, zwłaszcza wtedy, gdy ćwiczenia fizyczne z nią związane wykonuje się zbyt często. Umówmy się jednak: każda aktywność fizyczna niesie ryzyko kontuzji, jednak nikt nie ma wątpliwości, że korzyści płynące z aktywności fizycznej znacznie przewyższają ryzyko.

Niektórzy uważają, że nieprawidłowo wykonywane praktyki jogi kundalini mogą negatywnie wpłynąć także na psychikę, przynosząc skutki odmienne od zamierzonych. Z tego powodu jogi kundalini nie powinny uprawiać ciężarne oraz poważnie chorzy psychicznie. Żeby uniknąć tego ryzyka, najlepiej zacząć ćwiczyć pod opieką doświadczonego instruktora.

Według duchownych kościoła rzymskokatolickiego joga, a zwłaszcza kundalini joga, czyli ta „grzebiąca się” w czakrach i energii, niesie ryzyko, że praktykująca ją osoba wystawi się na energię okultystyczną i pozwoli, aby dostęp do człowieka miały tajemnicze, wrogie istoty. Jednoczenie się ze światem ma prowadzić do samotności, pozbawiać miłości i czynić z człowieka boga. Pozostawmy to bez komentarza, gdyż każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kundalini joga jest zgodna z jego systemem wartości i wierzeń.

