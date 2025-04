Spis treści:

Zastanawiasz się, czym jest joga twarzy? To połączenie ćwiczeń mięśni twarzy oraz masażu twarzy i szyi. Pomysłodawczynią i najwierniejszą propagatorką face yoga jest Amerykanka Annelise Haegen. Twierdzi ona, że joga dla twarzy to prosty i nieinwazyjny sposób, by cofnąć czas, czyli wyglądać młodziej.

Zestawy ćwiczeń doceniły już takie gwiazdy jak Gwyneth Paltrow czy Jennifer Aniston. Również w Polsce metoda ta zyskuje coraz większą popularność.

Codzienne trenowanie mięśni twarzy sprawi, że skóra będzie bardziej elastyczna i napięta, a cera wyda się młodsza, odżywiona i promienna.

Zgodnie z zaleceniami instruktorów jogi twarzy, ćwiczenia powinno się wykonywać codziennie przez 10 minut – rano i wieczorem. Podobne efekty uzyskasz, ćwicząc 3-4 razy w tygodniu po 30 minut za każdym razem.

Nie ma zbyt wiele badań na ten temat, ale te nieliczne wykazują, że joga twarzy jest skuteczna, czyli w wyniku jej regularnego stosowania następuje poprawa wyglądu twarzy – zauważalna jest ona dla samych stosujących jogę twarzy oraz dla osób postronnych.

Z badań wynika, że można liczyć w największym stopniu na poprawę jędrności skóry na policzkach oraz na wyraźnie młodszy wygląd twarzy.

Mięśnie twarzy nie różnią się od mięśni reszty ciała. Dlatego też, jeśli nie są używane wystarczająco często i intensywnie, wiotczeją. Joga twarzy stymuluje skórę, mięśnie i naczynia limfatyczne. Pozwala podnieść napięcie mięśniowe, zwiększyć objętość mięśni oraz zmniejszać obrzęki i poprawiać ukrwienie skóry.

Co daje joga twarzy? Według jej instruktorów regularna praktyka to:

redukcja zmarszczek,

likwidacja podwójnego podbródka,

uwydatnienie kości policzkowych,

wygładzenie bruzd nosowo-wargowych,

wymodelowanie owalu twarzy,

ujędrnienie i wygładzenie skóry,

odmłodzenie wyglądu twarzy.

Joga twarzy działa ponadto tak, jak tradycyjne ćwiczenia oddechowe – uspokaja umysł, łagodzi napięcie, redukuje stres.

Po jakim czasie widać efekty jogi twarzy?



Joga twarzy jest treningiem mięśni twarzy, dlatego pierwszych efektów można spodziewać się po takim samym czasie, jak po treningu innych partii ciała – po ok. 4 tygodniach regularnych ćwiczeń.

Tyle czasu, mniej więcej, potrzebują mięśnie, aby się wzmocnić i zwiększyć swoje napięcie. Nie znaczy to, że przez te pierwsze 4 tygodnie nic się z nimi nie dzieje. Tak naprawdę to z treningu na trening mięśnie będą się wzmacniać, ale nie będzie to jeszcze widoczne na powierzchni twarzy.

Uprawiając jogę twarzy, największe zmiany można zauważyć, porównując twarz przed rozpoczęciem ćwiczeń oraz po upływie 3 miesięcy treningu.

W pewnych sytuacjach joga twarzy nie powinna być wykonywana. Do przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń jogi twarzy należą:

nasilony trądzik,

niektóre znamiona,

stany zapalne skóry,

cukrzyca,

nadciśnienie,

hemofilia,

choroba nowotworowa.

W tych stanach chorobowych joga twarzy może zaszkodzić, dlatego zawsze warto skonsultować się z lekarzem i zapytać go, czy można rozpocząć ćwiczenia i masaże, czy lepiej się od nich powstrzymać.

W poradnikach na temat jogi twarzy jest do wyboru sporo ćwiczeń i prostych technik masażu twarzy. Poniżej podstawowe ćwiczenia twarzy.

Przykładowe ćwiczenia jogi twarzy:

Trzmiele – ćwiczenie angażuje policzki, usta, mięśnie żuchwy. Zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powinnaś imitować przeżuwanie i jednocześnie wydychanie powietrza, a przy tym pomrukiwać.

– ćwiczenie angażuje policzki, usta, mięśnie żuchwy. Zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara powinnaś imitować przeżuwanie i jednocześnie wydychanie powietrza, a przy tym pomrukiwać. Marilyn – ćwiczenie nazwane tak od słynnej aktorki. Wykonuje się je, aby uzyskać pełniejsze usta o wyraźnym konturze. Polega ono na „posyłaniu pocałunków”.

– ćwiczenie nazwane tak od słynnej aktorki. Wykonuje się je, aby uzyskać pełniejsze usta o wyraźnym konturze. Polega ono na „posyłaniu pocałunków”. Satchmo – to ćwiczenie zapewne wzięło swoją nazwę od trębacza Luisa Amstronga i wzmacnia te same mięśnie, które używane są podczas gry na trąbce. Wykonaj je, by twoje policzki pozostały napięte, a owal twarzy podkreślony. Podczas tego ćwiczenia nadymaj policzki. Następnie staraj się przepychać to powietrze od jednego policzka do drugiego.

– to ćwiczenie zapewne wzięło swoją nazwę od trębacza Luisa Amstronga i wzmacnia te same mięśnie, które używane są podczas gry na trąbce. Wykonaj je, by twoje policzki pozostały napięte, a owal twarzy podkreślony. Podczas tego ćwiczenia nadymaj policzki. Następnie staraj się przepychać to powietrze od jednego policzka do drugiego. Uśmiech Sfinksa – podczas wykonywania pozy Sfinksa, działasz na pionowe zmarszczki wokół ust. Ćwiczenie polega na podnoszeniu kącików ust przy jednoczesnym zachowaniu beznamiętnego, nieruchomego spojrzenia. Jeśli będziesz wykonywać to ćwiczenie wystarczająco długo, nadasz swoim ustom naturalny, delikatny uśmiech na co dzień.

– podczas wykonywania pozy Sfinksa, działasz na pionowe zmarszczki wokół ust. Ćwiczenie polega na podnoszeniu kącików ust przy jednoczesnym zachowaniu beznamiętnego, nieruchomego spojrzenia. Jeśli będziesz wykonywać to ćwiczenie wystarczająco długo, nadasz swoim ustom naturalny, delikatny uśmiech na co dzień. Lwia twarz – napnij mięśnie twarzy na wdechu, z wydechem rozluźnij je, otwórz usta i wystaw język na całą jego długość. Wytrzymaj 10 sekund. Ćwiczenie uelastycznia wszystkie mięśnie twarzy i uwalnia od napięć.

Przykładowa sekwencja jogi twarzy

fot. Joga twarzy – ćwiczenia/Adobe Stock, Maksym Powozniuk

Istotną zaletą jogi twarzy jest to, że ćwiczenia można wykonywać praktycznie wszędzie. Przeżuwanie czy dmuchanie można praktykować w każdej chwili. Podobnie jest z próbą zassania jednego policzka i przetrzymanie go na kilka sekund.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 16.07.2013.

