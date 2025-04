Jogę na dzień dobry można polecić każdemu. To idealne rozpoczęcie dnia. Poranna joga może zastąpić kawę, a wykonanie kilku prostych ćwiczeń zajmuje tyle samo czasu, co przygotowanie i wypicie pobudzającego napoju. Ma jednak nad kawą tę przewagę, że budzi i ciało, i umysł, i to od razu. Jeśli masz wygodną piżamę, do wykonania tych asan nie musisz się nawet przebierać.

Najwięcej korzyści przynoszą intensywniejsze ćwiczenia. Dlatego, jeśli spodoba ci się joga na dzień dobry w najprostszej wersji, koniecznie z czasem zamień ją na powitania słońca, czyli zestaw intensywniejszy niż nasza łagodna joga na początek dnia.

Co daje joga z rana:

pomaga zlikwidować poranną sztywność mięśni,

uwalnia hormony poprawiające samopoczucie,

zmniejsza stres z poprzedniego dnia,

pobudza działanie układu pokarmowego i nerwowego,

poprawia koncentrację,

pobudza do działania.

Poniżej 5-minutowy zestaw asan. To wersja minimum, w sam raz na to, żeby przekonać się, że to działa. Nie polecamy wykonywać jogi na dzień dobry w łóżku z dwóch powodów. Pierwszy to fakt, że wyjście z pościeli pomaga wybudzać organizm. Po drugie, materac nie jest najlepszym podłożem do ćwiczeń, gdyż jest zbyt miękki i może uniemożliwić przyjęcie odpowiedniej pozycji, co w skrajnym przypadku może być szkodliwe.

Nasza joga na dzień dobry dla początkujących obejmuje łatwe pozycje jogi. Nie wymagają ani wiele siły, ani wyjątkowej elastyczności ciała. Aby silniej pobudzić krążenie krwi, zamiast utrzymywać asanę, będziesz w nią wchodzić i wychodzić, nieustannie wprawiając ciało w ruch, ale za to w spokojnym tempie, w sam raz, a by aktywnie, ale spokojnie zacząć dzień.

Joga na dzień dobry: pozycja krowy na siedząco

Usiądź na macie w siadzie skrzyżnym albo uklęknij i usiądź na piętach. Oprzyj dłonie na kolanach. Wyprostuj plecy, sięgaj czubkiem głowy do sufitu i wypchnij klatkę piersiową do przodu i do góry. Z tej pozycji, z wydechem, mocno zaokrąglij plecy i pochyl głowę. Z wdechem wróć do pozycji wyjściowej. Przez minutę powtarzaj.

rys. Joga na dzień dobry/ Adobe Stock, Vipin

Joga na dzień dobry: Kolano do klatki piersiowej

Stań ze złączonymi stopami. Wyprostuj plecy, ściągnij łopatki w dół i do kręgosłupa. Lekko napnij brzuch, ręce opuszczone. Z wydechem unieś prawe kolano i przyciągnij je dłońmi do klatki piersiowej. Z wdechem opuść nogę na podłoże. Przez minutę powtarzaj raz jedną, raz drugą nogą.

rys. Joga na dzień dobry/ Adobe Stock, Vipin

Joga na dzień dobry: Pozycja krzesła

Stań ze stopami ustawionymi na szerokość bioder, stopy ustawione równolegle. Wyprostuj plecy, wydłuż szyję. Z wdechem ugnij kolana w linii prostej nad stopami, opuszczając pośladki w tył i jednocześnie unosząc ręce nad głowę, kciuki skierowane w tył. Wydłuż kręgosłup i szyję. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Powtarzaj przez minutę.

rys. Joga na dzień dobry/ Adobe Stock, Vipin

Joga na dzień dobry: Pozycja szmacianej laleczki

Pozostań w pozycji stojącej. Chwyć się za łokcie i z wydechem powoli pochyl tułów do przodu. Jeśli to konieczne, ugnij nieco kolana, aby umożliwić pełniejszy skłon. W skłonie pozwól przedramionom pociągać tułów ku dołowi. Z wdechem powoli wróć do wyprostowanej pozycji stojącej. Wykonaj 3-5 powtórzeń.

rys. Joga na dzień dobry/ Adobe Stock, Vipin

Poranna joga: pozycja drzewa

Stań na jednej nodze. Stopę drugiej oprzyj na wewnętrznej stronie uda nogi podporowej i odwiedź kolano do boku. Napnij brzuch, wyprostuj plecy i ustabilizuj pozycję. Z wdechem unieś ramiona w górę, układając je w kształt litery „V”. Z wydechem jak najbardziej opuść barki, ręce pozostają w górze. Wykonaj 3 takie wydechy, a następnie powtórz, stojąc na drugiej nodze.

rys. Joga na dzień dobry/ Adobe Stock, Vipin

