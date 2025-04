Co to jest Yoga Beat?

Yoga Beat to niezwykle dynamiczny trening, który łączy w sobie elementy klasycznej hatha jogi, tańca i fitnessu. Całość wykonywana jest do specjalnie dobranej muzyki, w której wyraźnie słyszalny beat wyznacza rytm ruchu.

Reklama

W czasie zajęć zaczynasz od klasycznych pozycji jogi, takich jak pies z głową do dołu czy krzesło. Następnie instruktor modyfikuje je układając krótką sekwencję ruchów łączących różnego rodzaju kopnięcia i podpory. Przejścia między poszczególnymi pozycjami są bardzo szybkie, a między sekwencjami masz chwilę na odpoczynek w pozycji dziecka.

W czasie Yoga Beat instruktor nie używa skomplikowanych nazw pozycji w sanskrycie. Usłyszysz za to dokładne instrukcje, jak wykonać ruch np. unieś nogę wysoko do góry i przenieś ją na prawą stronę.

Kto może ćwiczyć Yoga Beat?

Yoga Beat nie jest dla początkujących. To zajęcia o wysokim stopniu intensywności wymagające minimum średniej kondycji. Dobrze byś znała podstawowe pozycje jogi zanim przyjdziesz na pierwszy trening. W przeciwnym razie możesz się pogubić, bo tempo zmian jest naprawdę duże!

Yoga Beat jest dla osób, które nie odnalazły się na tradycyjnych zajęciach jogi, a jednak chcą czerpać z niej korzyści. To zajęcia dla osób energicznych, które lubią ruch! Jakich efektów możesz się spodziewać? Dzięki Yoga Beat:

twoje ciało staje się elastyczne,

wzmacniasz i wysmuklasz mięśnie,

ujędrniasz skórę i poprawisz jej ukrwienie,

możesz się zrelaksować, uspokoić i uwolnić emocje.

Jak wyglądają zajęcia?

Nie byłabym sobą, gdybym specjalnie dla was nie spróbowała Yogi Beat. Wybrałam się na zajęcia do specjalistki w tej dziedzinie Karoliny Erdmann, która prowadzi Yoga Beat Studio w Warszawie i szkoli innych instruktorów. Karolina kocha jogę i taniec, twierdzi, że „rozkręca” jogę dodając do niej dynamiczne i muzyczne elementy.

Miałam wcześniej styczność z jogą i fitnessem, ale mimo wszystko przed zajęciami obawiałam się, czy dam radę kondycyjnie. Byłam także bardzo ciekawa, jak ćwiczy się jogę do hip-hopu czy RnB?

Zajęcia są intensywne, ale każdy może dostosować tempo do swoich, indywidualnych możliwości. Wiele sekwencji ruchowych rozpoczyna się wzmocnieniem w pozycji psa z głową do dołu, a potem zaczyna się wyginanie, przenoszenie nóg na różne strony, uniesienia i wykopy. To wymaga siły!

Karolina, świeżo po powrocie z Meksyku, wybrała na zajęcia muzykę instrumentalną z elementami etnicznymi, która stworzyła fantastyczny, mistyczny klimat.

Fot. Yoga Beat Studio

Cena pojedynczego wejścia na Yoga Beat to 35 zł. Zajęcia trwały 60 minut i w większości wypełnione były pozycjami wzmacniającymi. Ostatnie 10-15 minut przeznaczone jest na łagodne rozciąganie, jogowy freestyle (robisz pozycje, na które masz ochotę) i savasanę, czyli pozycję trupa. To właśnie wtedy spotkała mnie największa niespodzianka! Gdy leżałam spokojnie z zamkniętymi oczami, Karolina podeszła do mnie i delikatnie dotknęła moich skroni rozprowadzając niewielką ilość aromatycznego olejku. Zmęczona i zrelaksowana byłam bardzo podatna na bodźce zapachowe i ten gest sprawił, że poczułam się wspaniale. Moje ciało przeszedł delikatny dreszcz!

Zajęcia Yogi Beat były dla mnie ciekawym odkryciem. Uwolniłam emocje, czułam się lekko i byłam szczęśliwa. Już planuję kolejny trening!

Reklama

Dowiedz się więcej na temat jogi:

Joga zakłada, że ciało i dusza stanowią jedność. Jak to osiągnąć?

Poznaj zasady wykonywania ćwiczeń jogi!

Na czym polega joga nidra?